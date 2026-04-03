„Téma násilí na mužích je v české společnosti často stigmatizováno. Mužské oběti opakovaně podléhají druhotné viktimizaci, je jim vyčítáno, že ‚jsou chlapi a musí něco vydržet‘. Na základě dat a hovorů s muži, kteří násilí ze strany někoho blízkého zažili, proto vznikla kampaň Chlapi (ne)pláčou, která si klade za cíl toto téma odtabuizovat,“ říká Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem.
Data a čísla
Více než polovina mužů, kteří zažili domácí či sexualizované násilí, se stala obětí v dětském věku. Oproti tomu ženy zažily domácí či sexualizované násilí mezi 21. a 40. rokem života. Zatímco u mužů bývá nejčastěji agresorem matka (28 %) nebo otec (26 %), u žen byl nejčastěji agresorem partner či partnerka (56 %).
Oproti tomu muži zažili násilí ze strany partnera či partnerky v necelé čtvrtině případů. „S ohledem na množství případů, kterým čelíme v souvislosti s násilím na dětech, aktuálně připravujeme soubor zákonů na jejich ochranu s názvem Lex Mareček. Jedná se o velmi komplexní úpravu, která dosud neměla v České republice obdoby,“ doplňuje Barbora Urbanová, spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem, a dodává, že název Lex Mareček je odkaz na smrt chlapečka z Loun, kterého v nedožitých třech letech utýral druh jeho matky.
„Tragická a otřesná smrt Marečka stála za vznikem naší iniciativy a my bychom tímto názvem chtěli říct všem týraným dětem, že jsme tu a nejsou pro nás pouze políčkem ve statistických tabulkách,“ říká Urbanová.
Dítě zážitek naprosto popře
První na řadě je trestní zákoník. „Inspirovaly jsme se v zahraničí, kde je u některých trestných činů promlčecí lhůta buď úplně zrušena, nebo nastavena od 30 let věku, zatímco u nás v Česku se odpočítává od 18 let věku. Z poznatků odborníků na psychologii dítěte víme, že tyto trestné činy jsou natolik závažné, že se s nimi dítě vypořádá naprostým popřením toho, co se dělo,“ vysvětluje Adriana Chochelová, právnička iniciativy.
Lex Mareček