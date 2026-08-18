Lupiči se snažili schovávat před policií. Na Bobíka a Harleyho ale nevyzráli

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  20:07
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Policejní psi Harley a Bobík získali první dvě místa. Za odměnu dostali dort

Policejní psi Harley a Bobík získali první dvě místa. Za odměnu dostali dort | foto: AXIS TP Nejlepsidukaz.cz

Policejní psi Harley a Bobík získali první dvě místa. Za odměnu dostali dort
Policejní pes Harley získal první místo v soutěži Nejlepší důkaz, za odměnu...
Policejní psi Harley a Bobík získali první dvě místa. Za odměnu dostali dort
Policejní pes Harley získal první místo v soutěži Nejlepší důkaz, za odměnu...
6 fotografií
Pražští služební psi Harley a Bobík ovládli první pololetí soutěže Nejlepší důkaz. Harley při zásahu vypátral dva lupiče přímo na místě činu, z toho jeden se schovával pod postelí, Bobík pak na Přírodovědecké fakultě UK našel další dva muže.

Oba čtyřnozí hrdinové si začátkem týdne na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy převzali diplom – a místo obligátní kytice dostali psí dort. Ocenění samozřejmě dostal i celý tým.

Harley vypátral muže ukryté v domě

Vítězné video zachycuje zásah z 27. ledna v Makovské ulici v Praze. Policisté tam vyjížděli k vloupání do rodinného domu a měli podezření, že pachatelé mohou být stále uvnitř.

Do prohledávání se zapojil psovod Lukáš Kročák se služebním psem Harleyem. Ten rychle označil přítomnost prvního podezřelého ve druhém patře. Po jeho zadržení policisté zjistili, že v domě je ještě další muž. Harley se proto pustil do hledání znovu a druhého podezřelého objevil schovaného pod postelí.

Oba muži skončili v rukou policie. Škoda způsobená vloupáním dosáhla přibližně 20 tisíc korun.

Policejní pes Harley získal první místo v soutěži Nejlepší důkaz, za odměnu dostal dort.

Právě souhra psa, psovoda a ostatních policistů zaujala odbornou porotu. „Harley oba pachatele vyhledal a označil, což ukazuje jeho dobrou vycvičenost a precizní práci i kvalitní souhru se psovodem,“ ocenil policejní expert Martin Hrinko.

Bobík našel dva muže za lavicemi

Druhé místo získalo video z 7. dubna, kdy policisté prohledávali budovu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Policie přijala oznámení o možném vloupání a opět nebylo vyloučeno, že se pachatel stále nachází uvnitř.

Budovu proto prohledával také psovod Daniel Krval se služebním psem Bobíkem. V posledním patře pes označil místo, kde se za školními lavicemi ukrývali dva muži. Policisté následně zjistili, že jeden z nich chtěl z budovy odnést elektroniku za téměř 30 tisíc korun.

Harley získal v soutěži 26 bodů, Bobík 24. Porota hodnotila 12 videí podle jejich popularizačního významu, profesionality zásahu a důkazní hodnoty.

Za odměnu dostali dort

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 17. srpna na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy. Ocenění patřilo celému týmu vítězného videa, který se podílel na zásahu i vzniku záznamu.

Na čtyřnohé hrdiny se ale nezapomnělo. Harley i Bobík dostali jako odměnu dort vyrobený z masové směsi.

Policejní pes Harley získal první místo v soutěži Nejlepší důkaz, za odměnu...

„Mám velkou radost, že první dvě místa v soutěži Nejlepší důkaz tentokrát patří našim služebním psům. Harley i Bobík odvedli při obou zásazích skvělou práci a znovu ukázali, jak nenahraditelnou roli má služební kynologie při pátrání po osobách v objektech,“ uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček.

Vítězný tým navíc získá kamerový systém s kamerou AXIS W102 určenou k nošení na uniformě. Soutěž Nejlepší důkaz pokračuje i ve druhé polovině roku.

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