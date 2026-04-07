Mýtus o motorkářích jako dárcích orgánů. Většinou jsou pro transplantace nepoužitelní

Pavel Hrabica
  14:06
Silnice po zimě znovu ožívají a motorkáři vyrážejí na první jízdy. Právě toto období je nejzrádnější. Jezdcům chybí „rozježděnost“, asfalt je často kluzký a provoz houstne. Někteří majitelé hodně silných strojů otočí plynovou rukojetí naplno hned při první vyjížďce.
Motorka je zranitelnější než auto.

V létě se podíl motorkářských nehod výrazně zvyšuje, jak dokládají statistiky.
Nehoda v Praze v Radlické ulici. Tentokrát to odnesl jen motocykl.
Analýza Portálu nehod ukazuje, že s příchodem jara dochází k výraznému nárůstu nehod motorkářů. Zatímco v zimě tvoří jen 0,25 procenta všech nehod, v létě přes 6,5 procenta.

Ať již jde o serpentiny v horách, přehledné roviny nebo městské tahy, mají motorkářské nehody své typické scénáře – a nejčastěji přicházejí hned na začátku sezony. Právě tehdy se kombinuje návrat jezdců na silnice s vyšším rizikem chyb.

V dubnu počet nehod vyskočí

Zatímco v zimě jsou motocykly na silnicích spíše výjimkou, s prvními teplejšími dny se situace rychle mění – a spolu s počtem motorek na silnicích roste i počet nehod. Podle analýzy Portálu nehod došlo v letech 2010 až 2025 k 54 293 haváriím, při nichž byl účastníkem řidič motocyklu nebo mopedu. V průměru tak v Česku dochází k 3 393 nehodám motorkářů ročně.

V průběhu roku jsou však rozdíly mezi jednotlivými měsíci velmi výrazné. Zatímco v lednu bylo za posledních 15 let zaznamenáno 282 nehod a v únoru 500, s příchodem jara začínají čísla rychle stoupat – a to dramaticky. Už v březnu došlo v letech 2010 až 2025 k 2 279 haváriím a v dubnu jejich počet vzrostl na 4 919.

Motorkář je na silnici zranitelnější

  • Z dlouhodobých dat Portálu nehod vyplývá, že více než 60 procenta nehod motorkářů se neobejde bez lehkého zranění. Konkrétně jde o 32 929 případů, což představuje 60,69 procenta všech nehod motocyklistů.
  • Oproti cestujícím v automobilech umírají motorkáři až 24krát častěji. Řidiči na motocyklech nemají k dispozici airbagy ani bezpečnostní pásy. Navíc se ve vysoké rychlosti zužuje periferní vidění.
  • Jednostopé vozidlo má také výrazně delší brzdnou dráhu a jízda na něm zvyšuje adrenalin, který povzbuzuje k dalšímu přidávání plynu. To všechno jsou faktory, které ovlivňují vysokou úmrtnost motorkářů.

„Motocykly jsou typicky sezonní dopravní prostředek a nehody proto velmi výrazně kopírují průběh motorkářské sezony. Jakmile se na jaře zlepší počasí a na silnice vyrazí více jezdců, počet nehod rychle roste,“ vysvětluje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.

„Vrchol nehodovosti přichází až v létě, kdy je na silnicích nejvíce motorkářů. Nejvíce nehod bylo ve sledovaném období zaznamenáno v srpnu (8 878). Velmi podobná čísla vykazují také červenec (8 431) a červen (8 383). Právě v těchto měsících dosahuje podíl nehod motorkářů na celkové dopravní nehodovosti nejvyšších hodnot. V červenci tvoří 6,71 procenta všech havárií, v srpnu 6,61 procenta a v červnu 6,36 procenta. Kontrast oproti zimě je přitom výrazný. V lednu tvoří karamboly motorkářů pouze 0,25 procenta všech dopravních nehod, v únoru 0,50 %. Jakmile se ale sezona rozjede naplno, jejich podíl na celkové nehodovosti se zvýší více než desetinásobně,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends a Portálu nehod.

Většina motorkářů si své stroje užívá během volnočasových jízd. O víkendech vyrážejí na silnice tisíce jezdců – a spolu s nimi roste i riziko dopravních karambolů. Pokud se podíváme na podíl na celkové nehodovosti, patří mezi nejrizikovější právě víkendové dny. V neděli tvoří havárie motorkářů 5,23 procenta všech dopravních nehod, v sobotu 5,06 procenta. Ve všední dny se však tento podíl pohybuje mezi 3–3,5 procenty.

Motorkáři jsou po havárii spíše nepoužitelní

Už jste jistě zaslechli řidiče, který okomentoval motorkáře, jenž to před něj „ohulil“, aby předjel kolonu, slovy: „Další dárce orgánů!“ I samotní motocyklisté, stejně jako lékaři, se však shodují, že smrtelná nehoda motorkáře většinou nezaručuje použitelnost jeho těla pro dárcovství.

„Asi tak před měsícem mi jedna zdravotní sestra v nemocnici, kde jsem ležel s pochroumanou páteří říkala, že motorkáři opravdu nejsou vhodnými dárci orgánů, protože ty motorkářské vnitřnosti jsou po dopravní nehodě vlivem působení velkých sil na tělo jezdce k transplantaci nevhodné, ba prakticky nepoužitelné. Lepší jsou prý mrtví cyklisti,“ zmiňuje na webu Motorkari.cz uživatel Pístov.

„Výsledek po havárii motorkáře může být devastující – například traumatická ruptura aorty, kdy se srdce setrvačností odtrhne od hlavní tepny. Dochází také k masivnímu poškození jater, plic nebo ledvin o vnitřní struktury těla. Kinetická energie nárazu prochází tkání jako destruktivní vlna a ničí mikrocirkulaci a kapiláry. Orgán, který je roztrhaný vnitřním krvácením a šokem tkání, je pro transplantaci často nepoužitelný. Výsledek? Velká část motorkářů, kteří zemřou při těžkých nehodách ve vysokých rychlostech, se dárci orgánů nakonec nestane. Lékaři z traumacenter opakovaně potvrzují, že těla obětí těchto nárazů bývají zevnitř natolik zdevastovaná, že orgány nelze použít,“ uvádí přispěvatelka Zorka Horká na Motoairbagy.cz.

Tady jde o život. Kritická motorkářská místa

  • Vědí, že riskují, ale přesto se tam stále vracejí. Mezi motorkáři jsou některé silnice doslova kultovní, neodradí je asi ty nejčernější statistiky.
  • Příkladem jsou serpentiny pod Červenohorským sedlem. Silnice I/44 mezi Kouty nad Desnou a Červenohorským sedlem patří mezi nejatraktivnější motorkářské trasy v Jeseníkách. Prudké stoupání do hor, hluboké lesy a především série serpentin lákají k svižné jízdě. Podle dat Portálu nehod se zde za poslední dva roky stalo 9 dopravních nehod, při nichž jeden člověk zemřel a dalších šest utrpělo lehké zranění. Společným jmenovatelem většiny těchto událostí je nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Červenohorské sedlo motorkáře láká k riskantní jízdě. Je tu ale silný provoz a riskují střet a autem.

    • Na silnici II/429 mezi Bohdalicemi-Pavlovicemi a Kozlany na Vyškovsku působí všechno na první pohled nenápadně. Mírně zvlněná krajina, pole na obou stranách a silnice, která se jen lehce stáčí. Právě tato přehlednost ale může být pro řidiče klamavá. Podle dat Portálu nehod se v tomto úseku stalo 5 dopravních nehod, při nichž byli dva lidé těžce zraněni a čtyři utrpěli lehká zranění.
      • Rizikový je pro motorkáře i hustý městský provoz. Příkladem je nehodové místo v pražské Argentinské ulici v Holešovicích, v úseku u ulice U Topíren nedaleko Bubenského nábřeží. Patří mezi frekventované tahy s více jízdními pruhy a intenzivním provozem po celý den. Podle dat Portálu nehod se zde za poslední dva roky stalo 5 dopravních nehod motorkářů, všechny se obešly bez obětí, ale v pěti případech došlo k lehkému zranění. Nejčastější příčinou je přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Jihomoravské inovační centrum založilo kapitálový fond na podporu start-upů

ilustrační snímek

Jihomoravské inovační centrum (JIC), které pomáhá začínajícím podnikatelům a firmám, zahájilo činnost kapitálového fondu JIC Ventures. Bude investovat do...

7. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Íránský režim je koncentrací zla. Trestat národ ale dobré není, řekl Pavel studentům

Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7....

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:58

Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán...

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Poplach v pražské budově ČNB: Policie tam prověřuje podezřelý batoh

Budova České národní banky v Praze (18. března 2025)

Policie ČR aktuálně zasahuje v budově České národní banky v Praze. Údajně se tam nachází odložené zavazadlo. Na místě jsou i hasiči.

7. dubna 2026  14:21,  aktualizováno  14:50

O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

ilustrační snímek

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil,...

7. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

ilustrační snímek

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil,...

7. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své...

Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil...

7. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Společně proti melanomu: BioLife nabízí dárcům bezplatné kontroly znamének

7. dubna 2026  14:37

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Napajedelský hřebčín má šanci na záchranu, Klempíř nechá prověřit postup resortu

Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.

Když ministerstvo kultury předloni rozhodlo, že budou památkově chráněné jen budovy napajedelského hřebčína, ale už ne pastviny, část vlastníků s tím nebyla spokojená. Postup resortu teď nechá...

7. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Soud zamítl stížnost firmy, která zpochybňovala tendr na koncertní sál v Brně

ilustrační snímek

Společnost Gardenline s konečnou platností neuspěla ve snaze zpochybnit tendr na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně. Její kasační stížnost zamítl...

7. dubna 2026  12:55,  aktualizováno  12:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.