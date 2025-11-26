Mýtus o nezodpovědných mladých padá. Lidé do 26 let patří k nejméně rizikovým dlužníkům v Česku

Rájem dluhů na pomíjivé radosti tohoto světa byla devadesátá léta. Mít nejnovější televizi, auto západní provenience, letní dovolenou v Bibione. Lidé si víc než v současnosti plnívali své novodobé sny i za pomoci půjček. Lichváři a podloudné nebankovní společností vydělávali stamiliony na lidské blbosti a finanční negramotnosti.

Vyjet si za hranice všedních dnů na dluh? Lidí, kteří jsou ochotní si na dovolenou půjčit, je v populaci naštěstí minimum. | foto: MAFRA

Za poslední desetiletí se orientace ve finančních záležitostech napříč populací výrazně zlepšila. „Rizikové chování, například ochota lidí půjčit si na další splátky, na dovolenou nebo si vypůjčit u nebankovních společnosti, aniž by si zjistili, zda má licenci České národní banky, se pohybuje podle průzkumu kolem sedmi procent,“ říká Michal Straka z agentury Ipsos, která průzkum indexu rizikovosti zadlužování pro Česko bankovní asociaci (ČBA) zpracovávala.

Uvedená riziková skupina je stejně velká jako loni, přitom v roce 2023 to bylo dokonce 11 procent. Tito lidé v průzkumu přiznali, že častěji mají tři a více půjček najednou. „ČBA sleduje tendence v zadlužování už pět let, výsledky tak lze už porovnávat,“ říká Filip Hanzlík, hlavní právník ČBA. „Potěšitelné je, že je hodně vysoké číslo těch, kteří by si určitě nevzali půjčku na splácení jiného dluhu (viz box),“ konstatuje Filip Hanzlík. Bankéři zaznamenávají rizikovější finanční chování u věkové kategorie 27 až 35 let. Více riskují lidé s nižším vzděláním a spíše z menších měst a obcí.

Třetinu dluhů u příbuzných

Peníze jsou činitelem, který dokáže spolehlivě narušit i ty nejpevnější rodinné vazby. Přesto něco málo přes třicet procent dlužných částek pochází od příbuzných. „Nebo od známých. Jinak lidé, pokud potřebují půjčit, v téměř šedesáti procentech oslovují banky. Patnáct procent je přímo přes prodejce, nejčastěji v rámci nějakých akcí,“ konstatuje Straka. Z průzkumu vyplývá zajímavá skutečnost, že dvanáct procent dotázaných si vzalo půjčku a zadlužilo se na základně akční marketingové nabídky. „Pořídili si něco, co neplánovali kupovat, co vlastně nepotřebovali, ale nabídka byla lákavá a zřejmě i obchodně dobře připravená,“ komentuje nechtěné zadlužení Hanzlík.

Rozumní mladí

Poslední průzkum ČBA také uvádí, že nejopatrnějšími, co se zadlužování týká, jsou mladí lidé mezi 18 až 26 lety, a dále též senioři. Opatrnější bývají i vysokoškoláci.

Auto. Moto. Pračky. Ledničky. Rekonstrukce

  • Nejvyšší částky, a to přes půl milionu, si lidé půjčují především na opravy a rekonstrukce v bytech.
  • Nejvíce úvěrů, 37 procent, jde na vrub automobilů nebo motorek.
  • Bytové rekonstrukce představují třicet procent dluhů.
  • Pětadvacet procent dluhů se týká bílé elektroniky, tedy praček, ledniček nebo myček nádobí.
  • Dobrou zprávou je, že tři čtvrtiny české populace si v loňském roce na nic nevypůjčily. Sedm procent si půjčovalo i na dovolené a navíc mělo tři i více půjček.

Práce na baráku.

vydáno 26. listopadu 2025  7:17

