O výstavě Expozice se bude konat v pražské HYB4 Galerii Kampusu Hybernská.

Vernisáž proběhne 28. února 2025 v 18 hodin a výstava potrvá od 1. března do 17. května.

Otevřeno bude od úterý do soboty vždy od 13 do 19 hodin.

Vstupné pro běžné návštěvníky činí 180 korun. Děti do 12 let mají vstup zdarma.