Nefunguje vám správně štítná žláza? Choďte na prohlídky k lékaři, užívejte předepsané léky. Žádné speciální diety ani doplňky stravy ale nepotřebujete.
To vzkazují endokrinologové těm, kteří se léčí s onemocněním štítné žlázy. Reagují tak na časté situace, kdy si pacienti k předepsaným lékům přibírají doplňky stravy, které mají údajně přispět ke zdravému fungování tohoto důležitého orgánu.
V Česku je dostatečně pestrý výběr stravy
Nejčastěji jde o selen, různé vitaminy, zinek, hořčík, jod, biotin, nebo dokonce různé výtažky ze sušených zvířecích štítných žláz. Posledně jmenované kromě toho, že jsou většinou zbytečné, mohou pacientům vysloveně škodit tím, že naruší správné vstřebávání hormonů štítné žlázy ve střevě.
„Říkáme pacientům, aby žili tak jako předtím. Speciální omezení nejsou třeba. Bohužel se často setkáváme s tím, že když si jdou do lékárny pro námi předepsané léky, nabídnou jim lékárníci rovnou řadu doplňků. V drtivé většině to ale není potřeba, a pokud ano, pak je pacientům doporučíme my,“ říká Jan Jiskra z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jak uvádí, v Česku, stejně jako v ostatních vyspělých zemích, mají lidé přístup k pestré stravě, a není tedy třeba nic významně doplňovat.
Každý šestnáctý
Zhruba 620 tisíc je v Česku pacientů nemocných se štítnou žlázou, nejčastěji ženy ve vyšším věku. Tedy každý šestnáctý obyvatel země. Podle odborníků tak může být nemocných ve skutečnosti až milion. Chorobu připomíná i pravidelný Týden štítné žlázy. Ten letos připadá na 25. až 31. května.
Nejčastější poruchou je snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza). Kolem její léčby koluje řada mýtů a neověřených rad, zejména na internetu a sociálních sítích.
Pestrá strava a pohyb jsou nejlepší
„Neexistuje žádná speciální dieta pro pacienty s hypotyreózou. Pestrá a vyvážená strava je to nejlepší, co pro sebe pacient může udělat. Potřebujeme mít v jídelníčku luštěniny, vejce, ideálně z nějaké venkovské zahrádky, vlákninu, ořechy. Výborná je pro nás všechny středomořská dieta, kde je méně červeného masa, více ryb a mořských plodů a například ústřice. A samozřejmě pohyb,“ upozorňuje endokrinolog z lékařského centra v Praze Richard Stejskal.
Lidé se podle lékaře například zbytečně vyhýbají běžným potravinám. „Koluje mýtus, že by pacienti s poruchou štítné žlázy neměli jíst sóju nebo brukvovitou zeleninu, jako je brokolice nebo kapusta. V běžném množství jsou ale tyto potraviny bezpečné,“ říká lékař.
Varování přichází i z Ameriky
Jak uvádí předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek, základem léčby hypotyreózy zůstává syntetický hormon levothyroxin, který je bezpečný, přesně dávkovaný a dlouhodobě ověřený. Přesto endokrinologové v poslední době registrují snahy o návrat k „přírodní léčbě“ pomocí extraktů ze štítných žláz zvířat.
„Tyto přípravky nejsou dostatečně kontrolované, mají proměnlivé složení a chybí důkazy o jejich bezpečnosti a účinnosti. Proto je jako standardní léčbu v žádném případě nedoporučujeme,“ říká Jiskra. Na možná rizika upozorňuje také americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, který loni vyzval výrobce těchto přípravků k regulaci a naznačil jejich možné stažení z trhu.