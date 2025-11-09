Na břehu toušeňského rybníka se během čtyřdenních rybářských závodů nehrálo o trofeje ani o prestiž

Na první pohled to vypadalo jako obyčejné rybářské závody. Čtyři dny a čtyři noci seděli rybáři kolem vody, nahazovali, vážili úlovky a fandili si navzájem. Ale tentokrát nešlo o vítězství ani o trofeje. Šlo o děti. O Matyáška, který se narodil příliš brzy a už šest let statečně bojuje s dětskou mozkovou obrnou.
Nejtěžší kapr závodů vážil neskutečných 23,35 kilogramu. | foto: Archiv

O malého Míšu, který se potýká s podobným osudem a kvůli vážné hypoxii po narození potřebuje každodenní péči a drahé přístroje, aby vůbec mohl dýchat. A také o lékaře z Nadačního fondu Fialka, kteří pomáhají dalším dětem, na jejichž drahou a náročnou péči nestačí zdravotní pojištění.

Právě jim se rozhodli účastníci Shoemaker’s Charity Carp Cupu pomoci. A pomohli opravdu velkoryse. Během čtyřdenního závodu, který se konal na oblíbeném rybářském revíru v Toušeni ve středních Čechách, dali dohromady neuvěřitelných 301 800 korun.

Drahá a náročná léčba

Šestiletý Matyášek přišel na svět už ve 29. týdnu a vážil sotva kilogram. Lékaři mu nedávali velké šance, ale on se nevzdal. Bojuje s dětskou mozkovou obrnou – sám nesedí, nestojí ani nechodí. Je ale veselý, chytrý kluk, který miluje smích a děti ve školce. Jeho maminka ho vozí po terapiích, cvičeních a do školky, všechno zvládá sama. Právě léčba je však mimořádně drahá a peníze z akce chce maminka Lucie použít právě na ni.

Tatínek Jakub Friedl s Míšou v náručí vyprávěl rybářům svůj příběh.

Dvouletý Míša má zase po porodu následky nedostatku kyslíku, kvůli kterým trpí dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Neumí sám sedět, dýchá jen s pomocí odsávačky a speciálního přístroje, který mu pomáhá odkašlat. Ten ale jeho rodina nemá vlastní, jen zapůjčený. „Každá korunka nám pomůže, aby se mi lépe dýchalo, víc jsem se smál a možná i trochu posílil svoje tělíčko,“ napsala jeho maminka Jana a tatínek Jakub to rybářům s Míšou v náručí osobně potvrdil.

Podzimní rybaření a čas příprav na zimu: kdy berou kapři, štiky a candáti nejvíc?

Rybáři podpořili také Nadační fond Fialka, který založila skupina lékařů specializovaných na léčbu vrozených vad obličeje a chrupu – například rozštěpů rtu či patra. Fond lékařů z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zajišťuje péči, která velmi často přesahuje možnosti běžného zdravotního pojištění, a zároveň podporuje odborníky i výzkum v této oblasti. „Naší snahou je vytvářet most mezi běžnou zdravotní péčí a těmi nejcitlivějšími případy, kdy děti potřebují speciální a často velmi drahou léčbu,“ říká zástupkyně fondu a lékařka Wanda Urbanová a kolegyně a lékařka Barbara Hrabovská její slova beze zbytku potvrzuje.

Ozdoba celého klání

Na závody dorazilo několik desítek týmů z celé republiky. Lovilo se nonstop čtyři dny, ale o úlovky tentokrát nešlo. Do výsledků se počítali jen tři nejtěžší kapři, a tak byla soutěž spíše symbolická. „Každý z nás sem přijel s jediným cílem – pomoci dětem,“ shodovali se rybáři.

Nakonec se vítězem stal tým Viliproduct, který ulovil tři kapry o celkové váze téměř 61 kilogramů. Zároveň chytil i největší rybu závodu – kapra o váze 23,35 kg, který se stal ozdobou celého klání. Ale opravdovými vítězi byli ti, kterým závod pomohl.

Maminka šestiletého Matyáška se při setkání s rybáři neubránila dojetí.

„Rybáři mají velké srdce“

Závodníky přijela osobně podpořit i moderátorka televize Nova Veronika Petruchová, která se charitativních akcí dlouhodobě účastní. „Bylo dojemné sledovat, jak tihle chlapi sedí čtyři dny u vody a přitom myslí na děti, které ani neznají. Rybáři mají srdce větší než jejich úlovky. A ty jsou opravdu veliké,“ řekla s úsměvem.

Při slavnostním vyhlašování, kdy se zveřejňovala vybraná částka, se neubránila emocím. „Moc držím palce lékařům z Nadačního fondu Fialka – dělají neuvěřitelnou práci. A hlavně rodičům Míši a Matyáška, kteří každý den zvládají něco, co si většina z nás neumí ani představit. Díky lidem tady kolem vody budou mít jejich děti větší šanci na lepší život.“

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

V Toušeni se tak neodehrál jen rybářský závod, ale především příběh o lidské solidaritě, naději a dobrém srdci. A když na hladinu večer dopadalo světlo z čelovek, bylo jasné, že ten největší úlovek už mají rybáři dávno za sebou – chytili dobro, protože rybařili srdcem.

