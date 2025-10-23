Na české sjezdovky už padají první sněhové vločky. Zatím jenom ty umělé

Autor: Marek Peška
  10:00
Některé české skiareály začínají zasněžovat. Jako první opět otevře středočeský Monínec. Na zimu zbrojí i na dalších kopcích.
Fotogalerie2

Na Ještědu připravují zásoby umělého sněhu na zimu. | foto: SKIJESTED.CZ

Nové moderní technologie opět promlouvají. V tomto případě do otevření letošní lyžařské sezony. „Zasněžujeme,“ zní od provozovatelů běžeckého stadionu v Bedřichově. Tam spustili novou technologii výroby sněhu, která funguje už při teplotách nad nula stupňů.

V Bedřichově už připravují sníh.

Osm set kubíků denně

Průkopníkem používání těchto strojů v Česku jsou provozovatelé skiareálu ve středočeském Monínci. Tam už se sníh vyrábí týden. „Vyrobíme přibližně 800 kubíků sněhu denně. Z loňského roku máme uskladněno přibližně sedm tisíc kubíků,“ říká pro deník Metro ředitel moníneckého skiareálu Jaroslav Krejčí.

Monínec si i letos podrží svůj prim, otevře jako první ze všech českých skiareálů – už 15. listopadu. Podobné zprávy hlásí liberecký Ještěd. Tam s přípravami na letošní lyžařskou sezonu začali minulé pondělí. Rádi by zahájili 13. prosince.

V Potůčkách zasněžují už od začátku října

Nejvíce dnů v Česku by chtěli mít otevřeno opět v krušnohorském areálu v Potůčkách. Tam se se zasněžováním začalo už začátkem října. „Zdá se to neuvěřitelné, ale lyžovalo se v sedmi měsících v roce. Začali jsme 26. listopadu a skončili 3. května,“ pochvaluje si loňskou sezonu majitel západočeského areálu Marek Plachý a očekává dobré podmínky i v té nadcházející.

