Na co berou kapři na jaře? Zeptali jsme se na zkušenosti, trendy a tipy těch nejpovolanějších

Rybářský magazín   9:00aktualizováno  14:27
Koření, ovoce, fluo pop-upy i poctivý panáček. Oslovili jsme zkušené kapraře a jednu rybářku s jedinou otázkou: Na co vám to teď na jaře funguje? Z jejich odpovědí se dá vyčíst víc, než by se na první pohled zdálo.
Jeden z prvních letošních kaprů Pavla Krále.

Jeden z prvních letošních kaprů Pavla Krále. | foto: Archiv rybářů

Jessica Libická a její krásný kapr.
Toto je typ nástrahy tzv. na panáčka. Krátce poté, co na něj zabral kapr...
Žlutá, to je barva nástrahy letošního jara.
Ronnie rig – takhle vypadá návazec, který slaví úspěch.
Jaro je v kaprařině nádherné, ale zároveň zrádné období. Ryby se po zimě rozjíždějí, voda se mění doslova ze dne na den a to, co fungovalo včera, nemusí platit zítra. Právě proto bývá jarní lov o přemýšlení, pozorování a ochotě zkoušet. Jednou zabere kořeněná klasika, podruhé výrazná plovka, potřetí překvapí kontrast ovoce a masové složky. A i když pořád platí, že rybě neporučíš, zkušenosti úspěšných kaprařů mohou leccos napovědět.

Oslovili jsme několik známých a zkušených kaprařů a jednu rybářku s jednoduchou otázkou: Na jaké boilie, barvy nástrah a návazce teď na jaře nejvíc věříte? Odpovědi jsou pestré, ale když je poskládáte vedle sebe, začnou z nich vystupovat docela jasné trendy.

Jaro není o kvantech, ale o detailech

Jedna věc se v odpovědích opakuje znovu a znovu: na jaře není potřeba tlačit na pilu množstvím krmení. Mnohem důležitější je, aby nástraha byla dobře zvolená a dostatečně atraktivní, aby právě toho vašeho kapitálního kapra nalákala.

Přesně tímto směrem uvažuje Michal Bien, který už letos nachytal slušnou porci kaprů. Stejně jako v zimě mu i na jaře nejlépe funguje rychlorozpustné sladké boilie Sweet Pepper, tedy jahoda a pepř. Občas k němu přidá pop-up moruše, ale za naprostý základ považuje PVA punčochu s drceným boilies stejné příchutě. Jeho recept je přitom vlastně jednoduchý: málo krmit, ale nástrahu udělat co nejzajímavější. A to je přesně jarní škola lovu. Žádné bezhlavé sypání. Spíš přemýšlení, co rybu vyprovokuje k záběru. Ve studenější nebo stále ještě nestabilní vodě totiž často rozhoduje právě detail.

Toto je typ nástrahy tzv. na panáčka. Krátce poté, co na něj zabral kapr Michalovi Bienovi.

Kořeněné jistoty drží silnou pozici

Když přijde řeč na jarní příchutě, velmi výrazně se ukazuje jeden směr: kořeněné kombinace stále patří k tomu nejsilnějšímu, co kapraři u vody nasazují. Pavel Král má v tomhle směru jasno. Na jaro podle něj určitě funguje kořeněné boilie a za stálici několika posledních let považuje Robin Red. Jako klasiku zmiňuje třeba kombinaci Robin Red a brusinka, která fungovala už před lety a pořád má co nabídnout. Vedle toho upozorňuje i na nástup chilli boilie. Za sebe doporučuje například chilli s mangem nebo chilli s jahodou. A právě tohle spojení koření a ovoce se ukazuje jako mimořádně silná jarní cesta.

Kořeněné linky ale nejsou jen o Robin Redu nebo chilli. Do stejného proudu spadá i zmíněný Sweet Pepper od Michala Biena, kde se mísí sladkost jahody s pepřovým tónem. A podobně uvažuje i Vilém Mrázek, který má na jaře nejraději kombinaci rybiny, koření a ovoce, ideálně ve více rozpustné variantě. Jinými slovy, jaro podle zkušených kaprařů nepřeje nudě. Příchuť by měla být zajímavá, aktivní a ideálně taková, která se ve vodě rychle otevře.

Ovoce rozhodně nepatří do starého železa

Kdo by si myslel, že jaro je jen o rybině a koření, ten by se mýlil. Ovoce má v odpovědích stále velmi silné slovo. Jen málokdy stojí úplně samo. Častěji se kombinuje, doplňuje a vytváří kontrast.

Pěkně je to vidět u Jessicy Libické. Ta říká, že má ráda trochu „divočinu“ – tedy ovocnou kombinaci mango a ananas doplněnou masovým boilie. Právě tyhle kontrasty podle ní kapry baví a fungují. Je to přístup, který na papíře možná působí odvážně, ale u vody dává smysl. Jarní kapr často nereaguje na jednu jednoduchou stopu, ale na něco, co ho dokáže překvapit. Také jahoda se v odpovědích vrací víckrát, než by se mohlo zdát. Objevuje se u Pavla Krále v kombinaci s chilli, u Michala Biena v sestavě jahoda a pepř a také u Aleše Horáka, pro kterého patří jahoda mezi dlouhodobě oblíbené příchutě. Právě jahoda je možná nenápadným vítězem celé ankety. Není sice všude na prvním místě, ale vrací se opakovaně v různých souvislostech. A to už něco znamená.

A co rybí nebo masové základy?

Rybí a masové příchutě samozřejmě nezmizely. Naopak. Jen málokdo na jaře sází čistě na jednu linii. Mnohem častější je prolínání směrů. Vilém Mrázek mluví o kombinaci rybiny, koření a ovoce. Jessica doplňuje ovocný základ masovým boilie. Aleš Horák pak dlouhodobě důvěřuje Gigantice a vedle ní zmiňuje i criticals, tedy vyvážené boilie, které se zlehka pohybuje ve vodě, nebo jahodu. I to ukazuje, že dnešní jarní kaprařina je hodně o kombinování a hledání rovnováhy mezi atraktivitou, rozpustností a důvěrou v konkrétní nástrahu. Pavel Zámulinský například odstartoval sezonu s boilies o průměru 15 mm, kterým i krmil, a pod háček dával patnáctimilimetrové vyvážené kuličky. To je zase ukázka toho, že někdy nemusí jít o nápadný experiment, ale o důsledně dotaženou práci s jednou konkrétní příchutí a jednou logikou prezentace.

Barva? Tady se odpovědi potkávají nejvíc

Jestli je v celé anketě něco opravdu čitelné, pak jsou to barvy nástrah. Tady už se názory různých rybářů sbíhají velmi výrazně. A vítěz je docela jasný: ŽLUTÁ! Tu zmiňuje Vilém Mrázek mezi svými oblíbenými fluo barvami. Jessica Libická říká, že u pop-up, tedy plovoucích nástrah, volí hlavně žlutou a oranžovou. A Karel Nikl jde ještě dál, když přímo říká, že jednou z jeho barev pro letošní jaro je žlutá, která koresponduje i s příchutí kukuřice bonduelka. To už není náhoda, ale trend. Pokud by si měl rybář z celé ankety odnést jednu barevnou radu, pak zní velmi jednoduše: na jaře mějte v krabičce připravenou žlutou popku. Vedle ní pak rozhodně neurazí ani oranžová. Právě oranžová se totiž objevuje jako druhá nejsilnější barva. U Viléma Mrázka, u Jessicy Libické a obecně v souvislosti s výraznými fluo nástrahami. V menší míře padá i bílá a světle růžová, ale žlutá s oranžovou z celé ankety vycházejí nejvýrazněji. A dává to logiku. Na jaře, kdy ryba často ještě nereaguje tak dravě jako v létě, může dobře viditelná nástraha sehrát zásadní roli. Někdy kapra neosloví jen vůně, ale právě to, že si nástrahy rychle všimne.

Panáček a ronnie rig. Jarní dvojka, která má sílu

Ještě výraznější shoda než u barev panuje snad už jen u návazců. V odpovědích se nejčastěji opakují dvě jména: panáček a ronnie rig. Pavel Král říká, že vždy začíná s jedním prutem s plovoucí nástrahou na ronnie rigu a druhý zkouší na panáčka nebo s neutrálně vyváženou nástrahou.

Milan Mrázek uvádí, že převážně chytá na ronnie rig nebo panáčka a na fluo plovoucí boilies chytá nejraději celý rok. Jeho jmenovec Vilém Mrázek mluví o prezentaci jedné udice na dno a druhé jako panáčka. Jessica Libická dává na jaře přednost právě panáčkovi. A Aleš Horák si také oblíbil ronnie rig, na který nastražuje plovku i neutrálně vyvážené boilies.

Tady už je závěr vlastně jednoduchý. Jestli se dá z ankety určit nejčastěji doporučovaný návazec, pak se o prvenství dělí právě panáček a ronnie rig.

A není se čemu divit. Panáček je dlouhodobě mimořádně účinný v situacích, kdy chceme nabídnout nástrahu přirozeně, ale přitom atraktivně. Ronnie rig zase exceluje tam, kde chceme z pop-upu dostat maximum. Oba návazce navíc dávají rybáři dost prostoru k experimentování.

Wafters a neutrálně vyvážené nástrahy mají také své místo

Přesto by byla škoda mluvit jen o panáčkovi. V odpovědích se objevují i další důležité detaily. Třeba wafters nebo neutrálně vyvážené nástrahy.

Pavel Zámulinský i Aleš Horák vsadili pod háček na vyvážené boilies, tedy to, které je jen lehce nadlehčené a na dně se líně pohybuje, ale nevznáší se vzhůru, stejně jako Pavel Král. To všechno ukazuje, že jaro často přeje nástrahám, které nepůsobí na dně těžkopádně, ale naopak lehce a přirozeně.

A právě to může být v mnoha případech klíč. Ryba se po zimě rozjíždí postupně, bývá opatrnější a nástraha, která se chová jemněji a působí méně podezřele, může mít navrch.

Důležitější než hitparáda příchutí je schopnost číst vodu

Na celé anketě je cenné ještě něco jiného. Nikdo z dotázaných netvrdí, že existuje jedna jediná zázračná kulička, která vyřeší všechno za vás. Naopak. Zkušení kapraři spíš ukazují směr.

Pavel Král výslovně říká, že záleží na situaci, na délce vycházky i na typu vody. Jessica Libická připomíná význam hloubky a slunce, když doporučuje pokládat panáčka zhruba do 2,5 až 3 metrů tam, kde ještě svítí slunce. A právě to je možná nejdůležitější lekce ze všech.

Jaro není jen o tom, co dáte pod háček. Je i o tom, kam to položíte, jak málo nebo hodně budete krmit, jak rychle se voda prohřívá a jak aktivní ryby zrovna jsou. Nástraha je důležitá. Ale sama o sobě nikdy nestačí.

Co z ankety vychází nejjasněji?

  • Když všechny odpovědi sečteme, vyjde z toho poměrně čitelný jarní obrázek: nejoblíbenější barvou je žlutá. Hned za ní se drží oranžová a obecně výrazné fluo odstíny.
  • Nejvýraznější chuťovou linií jsou kořeněné a ovocně-kořeněné kombinace. Robin Red, chilli, pepř, jahoda, mango, brusinka nebo ananas – právě tady se letos na jaře hledá inspirace nejčastěji. Z jednotlivých motivů se velmi často vrací jahoda.
  • A nejčastěji doporučované návazce? Tam je odpověď nejjasnější: panáček a ronnie rig.

Tisíc kaprů, tisíc chutí. Ale pár rad si vzít můžete

Název článku vlastně říká všechno. Každá voda je jiná, každý den u vody je jiný a každý kapr může chtít něco trochu jiného. Přesto má smysl poslouchat ty, kteří už mají s velkými rybami něco odžito. Ne proto, abychom jejich rady slepě kopírovali, ale proto, abychom si z nich vzali to podstatné.

A to podstatné letos na jaře vypadá asi takhle: nepřekrmovat, vsadit na atraktivní nástrahu, nebát se výrazné barvy, mít připravenou žlutou nebo oranžovou plovku a důvěřovat prezentacím, jako je panáček nebo ronnie rig. K tomu přidat trochu citu pro místo, hloubku a momentální aktivitu ryb.

Rybě neporučíte. Ale když si necháte poradit od zkušených kaprařů, můžete být o krok blíž tomu, aby se jarní pípák rozezněl právě vám.

