1. První rok byla prodělečná
Dnes jde o miliardový byznys, začátky ale byly velmi skromné. Když se Coca-Cola začala v roce 1886 prodávat v jedné lékárně v Atlantě, stála pět centů. Denně se přitom prodalo v průměru jen devět nápojů.
Za první rok utržila Coca-Cola zhruba 50 dolarů, zatímco náklady, hlavně na reklamu, dosáhly 70 dolarů.
2. Název nevymyslel vynálezce
Přestože recepturu vytvořil Pemberton, slavný název a ikonické logo nevznikly v jeho hlavě. Obojí navrhl jeho účetní a sekretář Frank Mason Robinson.
Právě Robinson přišel s myšlenkou použít dvě velká písmena C, která podle něj budou dobře vypadat v reklamě. Typické psané logo se přitom používá dodnes.
3. Nápoj opravdu obsahoval výtažek z koky
Jedna z nejznámějších zajímavostí kolem Coca-Coly je pravdivá. Původní receptura skutečně obsahovala výtažek z listů koky, tedy rostliny, z níž se vyrábí kokain. Ve své době ale šlo o běžně používanou ingredienci v léčivech.
Méně lidí už ví, že druhá část názvu „Cola“ odkazuje na ořech kolovníku. Ten obsahuje kofein a tehdy se používal jako přírodní stimulant.
4. Do Československa ji přivezli američtí vojáci
Historie Coca-Coly v Československu začala krátce po druhé světové válce. Nápoj se do země dostal spolu s americkými vojáky, kteří osvobozovali západní část republiky.
Dochovaly se příběhy, podle nichž lidé v západních Čechách směňovali lahve Coca-Coly za plzeňské pivo. Oficiální výroba ale začala až v roce 1971 ve společnosti Fruta Brno. Letos tak značka slaví také 55 let od zahájení licenční výroby v Československu.
5. Byla ve vesmíru
Coca-cola má i jedno zajímavé prvenství. Po vodě byla prvním nealkoholickým nápojem, který se pil ve vesmíru. Na palubě ji měl raketoplán Challenger v roce 1985.