Jedním z největších taháků bude bezesporu vystoupení Iron Maiden, kteří v rámci festivalu Rock for People oslaví padesát let na hudební scéně. Britská heavymetalová legenda se představí v neděli 14. června během speciálního přidaného dne 31. ročníku festivalu v královéhradeckém Parku 360. Po jejich boku se objeví i další silná jména v čele s Bring Me the Horizon, Papa Roach, Megadeth nebo The Pretty Reckless.
Neméně výraznou událostí bude jubilejní ročník Metronome Prague, který se od 19. do 21. června uskuteční na pražském Letišti Letňany. Hlavními hvězdami budou Nick Cave & The Bad Seeds, kteří se do Prahy vrátí v rámci evropského turné, a také Sting, jenž zde představí svou energickou Sting 3.0 Tour. Spojení Metronome Prague s globálním promotérem Live Nation slibuje mimořádně silný program a mezinárodní přesah.
Marilyn Manson míří na Masters of Rock
Metalové fanoušky potěší také návrat kontroverzní ikony Marilyna Mansona, který se v létě představí na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Zlověstný americký kazatel, performer a provokatér vystoupí na Ronnie James DIO Stage během festivalu konaného od 16. do 19. července v areálu likérky Rudolf Jelínek.
Po jeho boku se do Vizovic chystají i další rockové a metalové stálice. Vystoupí například německá legenda Helloween, švédská formace Arch Enemy, finští The Rasmus nebo Udo Dirkschneider, který se svou kapelou připomene čtyřicáté výročí zásadního alba Accept Balls to the Wall.
Stadionový pop i taneční exploze
Rok 2026 nebude patřit jen tvrdším žánrům. Do Česka se chystají i hvězdy světového popu a taneční hudby. Pitbull, globální hitmaker a mistr stadionové párty atmosféry, přiveze energickou show plnou latinskopopových hitů, zatímco americká kapela OneRepublic nabídne emotivní koncert postavený na melodických refrénech a moderní poprockové produkci.
Obě jména patří dlouhodobě k nejžádanějším koncertním tahákům napříč generacemi. Kapela OneRepublic vystoupí 27. června na letišti v pražských Letňanech, o měsíc později, 26. července, se na stejném místě ukáže i Pitbull.
Silná domácí scéna. Farna, Kabát i Yzomandias
Výrazně zastoupena bude i česká hudební špička. Ewa Farna chystá velký koncert v pražském Edenu. Oficiálně už vyprodala dva termíny, pro fanoušky si ale připravila i třetí, 16. června. Zpěvačka letos získala zlatou trofej v kategorii zpěvačky a je i absolutní slavicí.
Příznivce rocku potěší návrat Kabátu, jedné z nejstabilnějších a nejnavštěvovanějších kapel domácí historie, a zároveň letošních výherců Českého slavíka v kategorii hudební skupina. V O2 areně se příští rok objeví 10. a 11. listopadu.
Mladší publikum pak přitáhne raper Yzomandias, jenž potvrzuje svou pozici jednoho z nejvlivnějších raperů současné české scény. O2 arenu na začátku prosince vyprodal za rekordních 16 hodin. Poté ohlásil přidaný koncert, který proběhne 27. září. Na konci října se v O2 areně objeví také skladatel Hans Zimmer, který zde předvede své symfonické umění. 25. října se diváci mohou těšit na emotivní cestu známými skladbami z filmů, jako jsou třeba Piráti z Karibiku 3 a 4, Počátek nebo Temný rytíř.