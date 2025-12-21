Na co se těšit v roce 2026? Nabídka koncertů v Česku slibuje mimořádně silný hudební měsíce

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:00
Stejně jako letos bude i příští rok v tuzemsku mimořádně bohatý na koncertní a festivalové události. Pódia obsadí světové hudební legendy, současné popové hvězdy i stálice domácí scény. Některé koncerty už mají spuštěný předprodej, jiné se teprve postupně odhalují. V obou případech však mohou lístky posloužit i jako atraktivní vánoční dárek. Deník Metro přináší výběr nejzajímavějších hudebních tipů na příští rok.
Fotogalerie3

Legendární Iron Maiden míří poprvé na Rock for People, v červnu 2026 zahraje v Hradci Králové | foto: Ticketportal

Jedním z největších taháků bude bezesporu vystoupení Iron Maiden, kteří v rámci festivalu Rock for People oslaví padesát let na hudební scéně. Britská heavymetalová legenda se představí v neděli 14. června během speciálního přidaného dne 31. ročníku festivalu v královéhradeckém Parku 360. Po jejich boku se objeví i další silná jména v čele s Bring Me the Horizon, Papa Roach, Megadeth nebo The Pretty Reckless.

Neméně výraznou událostí bude jubilejní ročník Metronome Prague, který se od 19. do 21. června uskuteční na pražském Letišti Letňany. Hlavními hvězdami budou Nick Cave & The Bad Seeds, kteří se do Prahy vrátí v rámci evropského turné, a také Sting, jenž zde představí svou energickou Sting 3.0 Tour. Spojení Metronome Prague s globálním promotérem Live Nation slibuje mimořádně silný program a mezinárodní přesah.

Kontroverzní metalový zpěvák Marilyn Manson vystoupil v sobotu v pražské...

Marilyn Manson míří na Masters of Rock

Metalové fanoušky potěší také návrat kontroverzní ikony Marilyna Mansona, který se v létě představí na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Zlověstný americký kazatel, performer a provokatér vystoupí na Ronnie James DIO Stage během festivalu konaného od 16. do 19. července v areálu likérky Rudolf Jelínek.

Po jeho boku se do Vizovic chystají i další rockové a metalové stálice. Vystoupí například německá legenda Helloween, švédská formace Arch Enemy, finští The Rasmus nebo Udo Dirkschneider, který se svou kapelou připomene čtyřicáté výročí zásadního alba Accept Balls to the Wall.

Stadionový pop i taneční exploze

Rok 2026 nebude patřit jen tvrdším žánrům. Do Česka se chystají i hvězdy světového popu a taneční hudby. Pitbull, globální hitmaker a mistr stadionové párty atmosféry, přiveze energickou show plnou latinskopopových hitů, zatímco americká kapela OneRepublic nabídne emotivní koncert postavený na melodických refrénech a moderní poprockové produkci.

Obě jména patří dlouhodobě k nejžádanějším koncertním tahákům napříč generacemi. Kapela OneRepublic vystoupí 27. června na letišti v pražských Letňanech, o měsíc později, 26. července, se na stejném místě ukáže i Pitbull.

Ewa Farna na festivalu Benátská! s Impulsem v Liberci (26. července 2025)

Silná domácí scéna. Farna, Kabát i Yzomandias

Výrazně zastoupena bude i česká hudební špička. Ewa Farna chystá velký koncert v pražském Edenu. Oficiálně už vyprodala dva termíny, pro fanoušky si ale připravila i třetí, 16. června. Zpěvačka letos získala zlatou trofej v kategorii zpěvačky a je i absolutní slavicí.

Příznivce rocku potěší návrat Kabátu, jedné z nejstabilnějších a nejnavštěvovanějších kapel domácí historie, a zároveň letošních výherců Českého slavíka v kategorii hudební skupina. V O2 areně se příští rok objeví 10. a 11. listopadu.

Mladší publikum pak přitáhne raper Yzomandias, jenž potvrzuje svou pozici jednoho z nejvlivnějších raperů současné české scény. O2 arenu na začátku prosince vyprodal za rekordních 16 hodin. Poté ohlásil přidaný koncert, který proběhne 27. září. Na konci října se v O2 areně objeví také skladatel Hans Zimmer, který zde předvede své symfonické umění. 25. října se diváci mohou těšit na emotivní cestu známými skladbami z filmů, jako jsou třeba Piráti z Karibiku 3 a 4, Počátek nebo Temný rytíř.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Na co se těšit v roce 2026? Nabídka koncertů v Česku slibuje mimořádně silný hudební měsíce

Legendární Iron Maiden míří poprvé na Rock for People, v červnu 2026 zahraje v...

Stejně jako letos bude i příští rok v tuzemsku mimořádně bohatý na koncertní a festivalové události. Pódia obsadí světové hudební legendy, současné popové hvězdy i stálice domácí scény. Některé...

21. prosince 2025

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

21. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  15:43

Jste mladý, běhejte! Petra Hobzová vzpomíná, jak ji na točně cepoval režisér Menzel

V 17 letech Petru Hobzovou na DAMU nevzali, ale i tak jí režisér Milan Fridrich...

Českobudějovická rodačka Petra Hobzová odešla z Jihočeského divadla před 25 lety. Vzpomíná na sbor Jitřenka i režiséra Jiřího Menzela. Teď se věnuje hlavně dabingu. Na pět let například propůjčila...

21. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt ženy na Šternbersku, zadrželi podezřelého

ilustrační snímek

Kriminalisté v neděli od časného rána vyšetřují násilnou smrt ženy v rodinném domě na Šternbersku. V souvislosti s násilným činem zadrželi jednu osobu, případ prověřují pro podezření z vraždy. Další...

21. prosince 2025  14:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policisté v Plzni zkontrolovali 1300 lidí, hledali drogy i nelegální cizince

ilustrační snímek

Na drogy, alkohol u mladistvých, cizince i dopravní přestupky se zaměřili policisté v noci na dnešek při rozsáhlé bezpečnostní akci v Plzni, během níž prověřil...

21. prosince 2025  11:47,  aktualizováno  11:47

Žena v Havířově plivala na zákazníky večerky a škrábala je. Křičela, že má žloutenku

ilustrační snímek

Jako smyslů zbavená si počínala jedna ze zákaznic večerky v Havířově. Silně podnapilá napadala ostatní lidi, plivala na ně a jednu ženu dokonce poškrábala. Současně vykřikovala, že má žloutenku.

21. prosince 2025  13:22

Ostrov plánuje fotovoltaiku na městských domech, první bude na Hlavní třídě

ilustrační snímek

Ostrov na Karlovarsku začne v příštím roce s instalací fotovoltaických elektráren na městských domech. První investicí by měl být městský dům s nájemními byty...

21. prosince 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Prodloužený čas a prodloužené koleje na Václavském náměstí. Když místo oblečení nabízeli kávu

Miloš Kopecký v restauraci Paláce ČKD. Miloš Kopecký a Táňa Fischerová v...

Nafilmovat herce Miloše Kopeckého, aby jen tak korzoval, navíc s mladou krásnou ženou, po pražských ulicích a nikdo ho „neočumoval“, nebylo snadné ani pro Jaromila Jireše, režiséra filmu Prodloužený...

21. prosince 2025

Vánoční perníčkové šílenství. Přes den Irena Burdová prodává a v noci peče

Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

Malý sladký perníček s bílou polevou. Málokdo si dovede představit, kolik práce a zručnosti je potřeba k jeho výrobě. Když je doba jarmarků, jako teď před Vánoci, spává Irena Burdová z Jalubí na...

21. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Hasiči v noci likvidovali požár domu na Třebíčsku, škoda je 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár rodinného domu ve Vladislavi na Třebíčsku. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hořela udírna, pergola...

21. prosince 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Požár bytu v panelovém domě v U. Hradišti způsobil škodu pět mil. Kč

ilustrační snímek

Sobotní požár bytu v panelovém domě v Uherském hradišti, při kterém se zranili čtyři lidé, způsobil škodu za pět milionů korun. ČTK dnes informaci získala ze...

21. prosince 2025  9:10,  aktualizováno  9:10

Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy

Při požáru chaty v Choceradech na Benešovsku zemřela žena. (20. prosince 2025)

Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy. Zřejmě šlo o neštěstí, policie vyšetřuje okolnosti. Ani jeden z případů zatím nenasvědčuje tomu, že by...

21. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.