Na čtyřech místech v Praze se objevily vraky aut. Připomínají běžné chyby řidičů

Autor: Metro.cz
  15:33
Sledovat Metro na Googlu
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod. Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky. | foto: Still

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...
7 fotografií
Na náměstí Jiřího z Poděbrad, u Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky se objevily havarované automobily. Instalace mají upozornit na časté chyby za volantem a otevřít otázku, co vážným dopravním nehodám předchází. Průzkum mezi řidiči ukázal, že stejné chování hodnotí lidé podstatně přísněji u ostatních než u sebe.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod.

Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Instalace v první fázi neposkytují podrobný popis konkrétní nehody ani jméno řidiče. Jejich cílem je přimět kolemjdoucí, aby si položili otázku, co mohlo nárazu předcházet.

Nemuselo přitom jít jen o extrémní nebo úmyslně nebezpečné jednání. Vážná nehoda může začít také krátkým pohledem na telefon, malým odstupem, snahou udržet rychlost okolního provozu nebo přesvědčením, že řidič má situaci stále pod kontrolou.

U ostatních přestupek, u sebe důvod

Právě rozdílem mezi hodnocením vlastního chování a chování ostatních se zabýval průzkum agentury STEM/MARK. Uskutečnil se v dubnu 2026 na reprezentativním vzorku 1 017 řidičů ve věku 17 a více let.

Výzkum ukázal, že respondenti považují všechny sledované chyby za častější u ostatních řidičů než u sebe. „U druhého řidiče vidíme nebezpečné chování mnohem snadněji než sami u sebe. Když uděláme stejnou věc my, máme pro ni okamžitě vysvětlení: spěchám, jen se na chvíli podívám, ještě to zvládnu. Čím častěji nám takové chování projde bez následků, tím normálnější nám začne připadat,“ komentuje průzkum krizová interventka Jan Mottlová.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Největší rozdíl se objevil u používání mobilního telefonu. Na použité škále hodnotili respondenti četnost tohoto chování u ostatních řidičů průměrnou hodnotou 3,03. U sebe uvedli průměr 1,53.

Výrazný rozdíl zaznamenal průzkum také u nedodržování bezpečné vzdálenosti. Chování ostatních získalo průměrnou hodnotu 3,37, vlastní chování 1,95.

Podobně dopadlo nepoužívání směrových světel, předjíždění v zákazu a agresivní jízda. U blinkrů dosáhlo hodnocení ostatních průměru 2,86, zatímco u vlastního chování 1,49. Předjíždění v zákazu hodnotili respondenti u ostatních hodnotou 2,78, u sebe 1,39.

Uvedené hodnoty představují průměry na výzkumné škále. Nejde o procenta řidičů, kteří se daného jednání dopouštějí.

Zprávu by si přečetla téměř polovina dotázaných

Rozdíl mezi obecným sebehodnocením a konkrétním rozhodnutím ukázaly také modelové situace.

Celkem 46 procent respondentů připustilo, že by si během jízdy přečetli příchozí zprávu na telefonu. Výsledek neznamená, že téměř polovina řidičů zprávy za volantem pravidelně čte. Jde o deklarovanou reakci na situaci popsanou ve výzkumu.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Dalších 39 procent řidičů uvedlo, že by jeli nad povolený limit, pokud by stejně rychle jel také okolní provoz.

Právě vliv ostatních může podle výsledků průzkumu sehrávat významnou roli. Více než 23 procent respondentů se při výběru vlastního řidičského typu označilo za přizpůsobivé řidiče, kteří se řídí aktuální situací a chováním ostatních.

Největší skupina, 34 procent dotázaných, se naopak označila za opatrné řidiče dodržující pravidla. Přibližně 14 procent se popsalo jako dynamičtí řidiči, kteří dávají přednost plynulé jízdě i za cenu porušení některých pravidel.

Nejčastější vysvětlení: „Mám to pod kontrolou“

Průzkum se zabýval také tím, proč podle respondentů řidiči pravidla porušují. Nejčastější odpovědí bylo přesvědčení, že mají situaci pod kontrolou. Tuto možnost uvedlo 55 procent respondentů.

Polovina dotázaných se domnívá, že řidiči některé jednání nepovažují za nebezpečné. Spěch zmínilo 39 procent a 28 procent respondentů uvedlo, že řidiči považují dané chování za normální.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Výsledky tak naznačují, že problém nemusí spočívat pouze v neznalosti pravidel. Řidiči mohou obecně souhlasit s jejich významem, ale v konkrétní situaci si vytvoří vlastní výjimku.

Pohled na telefon si vysvětlí tím, že trvá jen několik vteřin. Malý odstup přesvědčením, že stihnou zabrzdit. Vyšší rychlost zase tím, že stejně jede celý okolní provoz.

Pravidla považují za důležitá

Respondenti současně obecně podporovali význam pravidel. Výrok, že pravidla pomáhají udržovat pořádek a bezpečnost, získal na desetibodové škále průměrné hodnocení 8,08 bodu.

Na druhé straně výrok, že je v dnešním provozu téměř nemožné dodržovat všechna pravidla do puntíku, aniž by se člověk stal překážkou, získal průměr 6,01 bodu.

Tvrzení, že za porušení pravidel mohou často okolnosti, například spěch, špatná infrastruktura nebo nepřehledné značení, získalo průměr 5,74 bodu.

Výsledky tedy ukazují rozpor mezi obecnou podporou dopravních pravidel a konkrétními situacemi, ve kterých si řidiči jejich porušení dokážou zdůvodnit.

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika...

Za osm měsíců zemřelo 278 lidí

Podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě se letošní vývoj nehodovosti proti minulému roku zhoršil.

„Za prvních osm měsíců roku přišlo na českých silnicích o život 278 lidí, což je o 13 více než ve stejném období loni. Jen během letních prázdnin zemřelo při nehodách 100 lidí, nejvíce od roku 2021,“ uvedl Hodboď.

Policejní statistiky a průzkum STEM/MARK zachycují dvě rozdílné roviny problému. Policejní data popisují skutečné nehody a jejich následky. Průzkum naopak sleduje postoje řidičů a jejich deklarované rozhodování.

Společným tématem zůstává okamžik před nehodou, kdy se běžně tolerované chování může změnit v situaci, kterou už řidič nedokáže ovlivnit.

Celý význam instalací organizátoři odhalí později

Vraky na frekventovaných pražských místech mají v první fázi především vzbudit pozornost a otevřít debatu o každodenních návycích za volantem.

Organizátoři zatím nechtějí zveřejnit celý kontext instalací. Podrobnosti o jejich významu a navazující preventivní aktivitě mají představit v druhé půlce září.

Metodika průzkumu

  • Kvantitativní průzkum realizovala agentura STEM/MARK v období dubna 2026. Zúčastnilo se ho 1 017 řidičů ve věku od 17 let. Vzorek byl reprezentativní podle věku, pohlaví, vzdělání a regionu.
  • Výsledky modelových situací vyjadřují deklarované odpovědi respondentů, nikoli přímo pozorované chování v provozu. Údaje v části porovnávající vlastní chování s ostatními představují průměrné hodnoty na výzkumné škále, nikoli procenta výskytu.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

HC Dynamo odmítá, že by platilo politickou akci na náměstí v Pardubicích

ilustrační snímek

Pardubická radnice chce od hokejového klubu HC Dynamo vysvětlení k sobotní akci na Pernštýnském náměstí, protože v jednom z podkladů je klub uveden jako její...

16. září 2026  19:27,  aktualizováno  19:27

Požár v areálu nákladového nádraží. Pražští hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru menšího zděného objektu v areálu nákladového nádraží v...

Pražští hasiči vyjížděli dnes večer k požáru objektu v areálu nákladového nádraží v ulici Zvěřinova v Praze 3. Vyhlásili druhý stupeň poplachu, zasahovali z několika směrů. Kolem 20:30 požár uhasili.

16. září 2026  19:22,  aktualizováno  20:56

Zastupitelé Nymburka debatovali o zásahu NCOZ, starosta další informace neuvedl

ilustrační snímek

Starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem), kterého v úterý zadržela policie, dnes zastupitelům přečetl své dřívější prohlášení a zdůraznil, že nebyl...

16. září 2026  18:58,  aktualizováno  18:58

Tragická nehoda na Nymbursku. Řidička narazila do stromu, na místě zemřela

Řidička osobního auta narazila u Krchleb na Nymbursku do stromu. (16. září 2026)

Záchranné složky zasahovaly ve středu po 17. hodině odpoledne u obce Krchleby na Nymbursku u tragické dopravní nehody. Řidička osobního automobilu tam sjela ze silnice a narazila do stromu. Na místě...

16. září 2026  20:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Unie podnikových právníků vyhlásila držitele ocenění Podnikový právník 2026

16. září 2026

Byty v areálu kasáren v Jičíně postaví Rezidence Lipová alej, vyhrála dražbu

ilustrační snímek

Domy s desítkami bytů v areálu bývalých kasáren v Jičíně by měla postavit společnost Rezidence Lipová alej. Firma městem nabídnuté pozemky pro stavbu vydražila...

16. září 2026  18:12

GASK v podzimní sezoně představí tvorbu Ludmily Šikolové a Milana Caise

ilustrační snímek

Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře vstoupí do podzimní sezony dvěma výstavami. Návštěvníci se seznámí s tvorbou šperkařky Ludmily Šikolové a...

16. září 2026  17:47,  aktualizováno  17:47

Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj od pondělí sjednotil formuláře žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby ve všech svých zařízeních. Lidé, kteří hledají vhodný typ, už nemusí...

16. září 2026  17:34,  aktualizováno  17:34

V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství, který v roce 2022 skokově vzrostl kvůli omezení sňatků při pandemii covidu....

16. září 2026  17:18,  aktualizováno  17:18

Drahé tankování mění nákupní zvyklosti. Hybridy rostou, Škoda sbírá objednávky na elektromobily

ilustrační snímek

Češi letos stále častěji volí auta s elektrifikovaným pohonem. Prodeje hybridů za prvních osm měsíců vzrostly téměř o 15 procent, elektromobilů dokonce o více než 32 procent. Mezi hybridy vede...

16. září 2026

Ztracená a objevená socha Sirotci je vystavená v brněnské vile Löw-Beer

ZtracenĂˇ a objevenĂˇ socha Sirotci je vystavenĂˇ v brnÄ›nskĂ© vile LĂ¶w-Beer

Víc než deset let ztracená socha italského autora Antonia Tantardiniho Sirotci je ode dneška vystavená ve schodišťové hale brněnské vily Löw-Beer v Drobného...

16. září 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...

Armáda ve středu na ženijní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, nasadila 20 vojáků a speciální techniku, uvedl odpoledne na síti X ministr obrany Jaromír...

16. září 2026  13:32,  aktualizováno  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet