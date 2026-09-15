Na čtyřech místech v Praze se objevily vraky aut. Připomínají běžné chyby řidičů

Obyvatelé a návštěvníci Prahy mohou v těchto dnech narazit na několika frekventovaných místech na neobvyklé instalace. Tvoří je vraky automobilů připomínající následky vážných dopravních nehod.
Havarovaná vozidla jsou umístěna na náměstí Jiřího z Poděbrad, v prostoru mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě a na náměstí Republiky.
Instalace v první fázi neposkytují podrobný popis konkrétní nehody ani jméno řidiče. Jejich cílem je přimět kolemjdoucí, aby si položili otázku, co mohlo nárazu předcházet.
Nemuselo přitom jít jen o extrémní nebo úmyslně nebezpečné jednání. Vážná nehoda může začít také krátkým pohledem na telefon, malým odstupem, snahou udržet rychlost okolního provozu nebo přesvědčením, že řidič má situaci stále pod kontrolou.
U ostatních přestupek, u sebe důvod
Právě rozdílem mezi hodnocením vlastního chování a chování ostatních se zabýval průzkum agentury STEM/MARK. Uskutečnil se v dubnu 2026 na reprezentativním vzorku 1 017 řidičů ve věku 17 a více let.
Výzkum ukázal, že respondenti považují všechny sledované chyby za častější u ostatních řidičů než u sebe. „U druhého řidiče vidíme nebezpečné chování mnohem snadněji než sami u sebe. Když uděláme stejnou věc my, máme pro ni okamžitě vysvětlení: spěchám, jen se na chvíli podívám, ještě to zvládnu. Čím častěji nám takové chování projde bez následků, tím normálnější nám začne připadat,“ komentuje průzkum krizová interventka Jan Mottlová.
Největší rozdíl se objevil u používání mobilního telefonu. Na použité škále hodnotili respondenti četnost tohoto chování u ostatních řidičů průměrnou hodnotou 3,03. U sebe uvedli průměr 1,53.
Výrazný rozdíl zaznamenal průzkum také u nedodržování bezpečné vzdálenosti. Chování ostatních získalo průměrnou hodnotu 3,37, vlastní chování 1,95.
Podobně dopadlo nepoužívání směrových světel, předjíždění v zákazu a agresivní jízda. U blinkrů dosáhlo hodnocení ostatních průměru 2,86, zatímco u vlastního chování 1,49. Předjíždění v zákazu hodnotili respondenti u ostatních hodnotou 2,78, u sebe 1,39.
Uvedené hodnoty představují průměry na výzkumné škále. Nejde o procenta řidičů, kteří se daného jednání dopouštějí.
Zprávu by si přečetla téměř polovina dotázaných
Rozdíl mezi obecným sebehodnocením a konkrétním rozhodnutím ukázaly také modelové situace.
Celkem 46 procent respondentů připustilo, že by si během jízdy přečetli příchozí zprávu na telefonu. Výsledek neznamená, že téměř polovina řidičů zprávy za volantem pravidelně čte. Jde o deklarovanou reakci na situaci popsanou ve výzkumu.
Dalších 39 procent řidičů uvedlo, že by jeli nad povolený limit, pokud by stejně rychle jel také okolní provoz.
Právě vliv ostatních může podle výsledků průzkumu sehrávat významnou roli. Více než 23 procent respondentů se při výběru vlastního řidičského typu označilo za přizpůsobivé řidiče, kteří se řídí aktuální situací a chováním ostatních.
Největší skupina, 34 procent dotázaných, se naopak označila za opatrné řidiče dodržující pravidla. Přibližně 14 procent se popsalo jako dynamičtí řidiči, kteří dávají přednost plynulé jízdě i za cenu porušení některých pravidel.
Nejčastější vysvětlení: „Mám to pod kontrolou“
Průzkum se zabýval také tím, proč podle respondentů řidiči pravidla porušují. Nejčastější odpovědí bylo přesvědčení, že mají situaci pod kontrolou. Tuto možnost uvedlo 55 procent respondentů.
Polovina dotázaných se domnívá, že řidiči některé jednání nepovažují za nebezpečné. Spěch zmínilo 39 procent a 28 procent respondentů uvedlo, že řidiči považují dané chování za normální.
Výsledky tak naznačují, že problém nemusí spočívat pouze v neznalosti pravidel. Řidiči mohou obecně souhlasit s jejich významem, ale v konkrétní situaci si vytvoří vlastní výjimku.
Pohled na telefon si vysvětlí tím, že trvá jen několik vteřin. Malý odstup přesvědčením, že stihnou zabrzdit. Vyšší rychlost zase tím, že stejně jede celý okolní provoz.
Pravidla považují za důležitá
Respondenti současně obecně podporovali význam pravidel. Výrok, že pravidla pomáhají udržovat pořádek a bezpečnost, získal na desetibodové škále průměrné hodnocení 8,08 bodu.
Na druhé straně výrok, že je v dnešním provozu téměř nemožné dodržovat všechna pravidla do puntíku, aniž by se člověk stal překážkou, získal průměr 6,01 bodu.
Tvrzení, že za porušení pravidel mohou často okolnosti, například spěch, špatná infrastruktura nebo nepřehledné značení, získalo průměr 5,74 bodu.
Výsledky tedy ukazují rozpor mezi obecnou podporou dopravních pravidel a konkrétními situacemi, ve kterých si řidiči jejich porušení dokážou zdůvodnit.
Za osm měsíců zemřelo 278 lidí
Podle ředitele služby dopravní policie Michala Hodbodě se letošní vývoj nehodovosti proti minulému roku zhoršil.
„Za prvních osm měsíců roku přišlo na českých silnicích o život 278 lidí, což je o 13 více než ve stejném období loni. Jen během letních prázdnin zemřelo při nehodách 100 lidí, nejvíce od roku 2021,“ uvedl Hodboď.
Policejní statistiky a průzkum STEM/MARK zachycují dvě rozdílné roviny problému. Policejní data popisují skutečné nehody a jejich následky. Průzkum naopak sleduje postoje řidičů a jejich deklarované rozhodování.
Společným tématem zůstává okamžik před nehodou, kdy se běžně tolerované chování může změnit v situaci, kterou už řidič nedokáže ovlivnit.
Celý význam instalací organizátoři odhalí později
Vraky na frekventovaných pražských místech mají v první fázi především vzbudit pozornost a otevřít debatu o každodenních návycích za volantem.
Organizátoři zatím nechtějí zveřejnit celý kontext instalací. Podrobnosti o jejich významu a navazující preventivní aktivitě mají představit v druhé půlce září.
Metodika průzkumu