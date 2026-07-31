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Paradoxně nejde o drahé restaurace ani lehátko na pláži v první řadě. Nejvíc peněz často mizí v momentech, které člověk vůbec nevnímá. Rychlé kliknutí na terminálu. Výběr z bankomatu po příletu. Přepočet do korun, který „vypadá bezpečně“. Nebo situace, kdy si člověk během týdne vybírá hotovost pětkrát místo jednou.
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Předem je proto dobré si u své banky ověřit, kolik bude výběr v zahraničí stát. Je také dobré počítat s tím, že ne všude fungují bezkontaktní výběry a platby. „Dobrým ukazatelem toho, jaký má konkrétní země přístup k bezkontaktním operacím, jsou letištní služby. Je pravděpodobné, že pokud umožní bezkontaktní výběr bankomaty na letišti, půjde to obdobně i v restauracích a obchodech,“ radí Tomáš Krásný, šéf marketingu Skip Pay.
Například podle Air Bank Češi v zahraničí platí stále častěji. Meziročně banka zaznamenala 25procentní nárůst počtu plateb kartou v zahraničí a o 12 procent vzrostl i objem zahraničních plateb.
Nepozornost vyjde draze
Dovolená má být bezstarostná, ale právě tehdy člověk ztrácí pozornost. Psychologicky to dává perfektní smysl. Na dovolené člověk vypíná. Chce si užívat. Neřešit. A právě proto dělá finanční rozhodnutí mnohem rychleji než doma.
Po několikahodinové cestě klikne bez přemýšlení na „Přepočítat do CZK“. Na letišti vybere z prvního bankomatu. Na pláži platí mobilem, aniž by četl, co terminál vlastně nabízí. „Člověk je unavený, ve stresu z cesty nebo naopak úplně vypnutý. A v tu chvíli často odsouhlasí věci, které by doma nikdy nepotvrdil,“ popisuje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.
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Pozor na dynamický převod měny
Co může být nejdražší větou celé dovolené? „Přepočítejte mi to na koruny.“ Za vším se skrývá záludná zkratka DCC (Dynamic Currency Conversion), tedy dynamický převod měny. V praxi to znamená, že se terminál při platbě zeptá, zda chcete částku převést na české koruny. Na první pohled to působí komfortně.
- Terminál nabídne české koruny, člověk přesně vidí částku a má pocit kontroly, ale nenechte se zviklat.
- Dynamický převod totiž převádí měnu z vašeho účtu ještě před platbou podle kurzu místní banky – ten pro vás ale nebude výhodný.
- Stejně fungují také výběry v bankomatech.
Bankomatová turistická past
Výběry v hotovosti ale skrývají další past. Drahé bankomaty bývají často paradoxně nejvíc na očích, na promenádách, letištích nebo vedle směnáren. Zkrátka co nejblíže všem lákavým požitkům. Některé ATM si účtují poplatky v přepočtu i několik stovek korun za jediný výběr. Výjimkou nejsou ani částky kolem 12 až 20 eur (cca 300 až 500 korun – pozn. redakce). A právě tady lidé často ztrácí nejvíc.
Pro mnoho cestovatelů se v současnosti mobil stává novou peněženkou. Nejen že nemusí řešit, kde mají kartu uloženou, ale v případě ztráty peněženky nebo batohu jim stále zůstává možnost pohodlně platit.
Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank
Platby mobilem a hodinkami v zahraničí
Zatímco dřív lidé vozili na dovolenou obálku plnou hotovosti (a pár zavařovaček), stále více spoléhají jen na mobil nebo chytré hodinky. Ale pozor. Stále více lidí ale na dovolené nechává peněženku v hotelovém sejfu a spoléhá se právě na tyto chytré vychytávky. Kromě pohodlí to přináší i vyšší bezpečnost.
- Při placení se totiž nepřenášejí skutečné údaje o kartě, ale jejich digitální náhrada.
- Pokud by tak někdo zachytil data z transakce, nedokáže je zneužít k dalším platbám.
- Telefon nebo hodinky navíc vyžadují odemknutí pomocí otisku prstu, obličeje nebo kódu, takže představují další ochrannou vrstvu navíc.
- Riziko zneužití nebo odpozorování PINu je výrazně nižší.
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„Pro mnoho cestovatelů se v současnosti mobil stává novou peněženkou. Nejen že nemusí řešit, kde mají kartu uloženou, ale v případě ztráty peněženky nebo batohu jim stále zůstává možnost pohodlně platit. Právě kombinace komfortu a vyšší bezpečnosti je jedním z důvodů, proč placení mobilem a hodinkami v zahraničí rychle roste,“ říká Jiří Suchý z Air Bank a dodává: „Zároveň roste trend ‚travel-light financí‘, tedy trend, kdy si lidé na dovolenou nastavují nižší limity, používají oddělené účty nebo mají vyhrazenou kartu jen na cestování.“
Pokud tedy máte pouze jeden účet se všemi svými prostředky, rozhodně není dobrý nápad s ním vyrazit na dovolenou. Peníze byste měli mít rozdělené na více místech s různým přístupem a na dovolenou si vezměte kartu k účtu, kde máte pouze omezené množství prostředků.
Přehledně: Na co všechno si dát na dovolené pozor?