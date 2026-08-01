Při pobytu u moře můžete přijít nejen o stovky korun na nevýhodném kurzu, ale též o úspory nebo přístup k penězům. Stačí zablokovaná karta, vybitý telefon nebo porucha terminálu.
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Opatrnost nadevše
Podle Tomáše Krásného, šéfa marketingu Skip Pay, je první pravidlo bezpečného placení mimo domov jednoduché: nespoléhat pouze na jeden způsob platby. Ideální je mít dvě karty uložené odděleně, jednu z nich také v mobilní peněžence a k tomu menší hotovostní rezervu. Důležité je podle Krásného nepoužívat na dovolené kartu, na které cestovatel má uložené všechny své úspory. Při ztrátě, krádeži nebo zneužití tak případný problém neohrozí celý rodinný rozpočet.
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Jak se připravit?
Ještě před odjezdem se vyplatí zkontrolovat poplatky za zahraniční výběry a platby, nastavit si přiměřené limity a zapnout okamžité notifikace o každé transakci. Případné zneužití karty tak cestovatel odhalí rychleji.
Nedílnou součástí dovolenkového mixu je i drobná hotovost. I když se může zdát, že v celé Evropě si dnes vystačíte pouze s platební kartou, není to tak zcela pravda. Zatímco na severu – ve Švédsku, Dánsku nebo Finsku – už některé podniky hotovost vůbec nepřijímají, v Německu nebo Rakousku se bez bankovek naopak neobejdete. Hotovost se hodí hlavně v menších restauracích nebo na horských chatách.
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U našich západních sousedů si ale musíte dát pozor i na to, jakou kartu použijete – například v menších podnicích nepochodíte s Visa ani Mastercard, ale pouze tamější Girocard kartou. Naopak u našich sousedů na Slovensku si vystačíte jen s telefonem. Od letošního května totiž zavedli povinnost nabídnout u nákupů nad jedno euro alespoň jednu bezhotovostní platební metodu, například i prostřednictvím QR kódu.
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Pár eur na tržiště i do plážového baru
Ve většině oblíbených evropských dovolenkových destinací – Itálii, Chorvatsku, Španělsku nebo Řecku – zaplatíte kartou bez problémů v hotelech, supermarketech i restauracích. Přesto se vyplatí mít u sebe několik eur na tržiště, plážové bary nebo menší ostrovy.
Pozor si ale dejte na „falešná“ pravidla. Například v Itálii mají obchodníci povinnost přijmout kartu bez ohledu na výši nákupu, i přesto někdy narazíte na cedule s minimální útratou pro platbu kartou.
Co udělat před odjezdem na dovolenou?