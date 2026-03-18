Na dovolenou po Česku i EU stačí občanka. Kde je potřeba pas nebo víza a registrace?

Matouš Waller
Matouš Waller
  11:30
Chystáte se na dovolenou? Nyní je nejvyšší čas zkontrolovat platnost dokladů. Při cestování se bez nich neobejdete, a to ani v Česku. Občanku po vás totiž můžou chtít třeba hotely. Stačit vám bude i ve většině Evropy, jinde už bude potřeba cestovní pas. Některé země navíc vyžadují předchozí registraci nebo víza.

Doklady pro cestování v Česku i v zahraničí | foto: MAFRA

Obsah

Platné doklady nejsou nezbytností jen během cest do zahraničí, potřeba mohou být, i když během dovolené nepřekročíte hranice. Na vícedenní cesty po Česku stačí platný občanský průkaz, se kterým uspějete i ve většině Evropy, jinde už se bez cestovního pasu neobejdete.

Peníze, nemoci i nepořádek. Šest věcí, které nás stresují před dovolenou

Poradíme, jaké doklady jsou potřeba pro cestování u nás i v zahraničí a co všechno zkontrolovat v předstihu. Některé země vyžadují před příjezdem registraci, jinam nikoho nepustí bez víza.

Doklady pro cestování po Česku

I před dovolenou po Česku je dobré myslet na platné doklady. Ač zákon už řadu let neukládá povinnost nosit u sebe občanský průkaz, na dovolené, a to i po Česku, se hodit může. Bez dokladů vás totiž ani nikdo neubytuje.

Elektronické doklady

Jednou z možností prokázání je aplikace eDoklady, jejíž výhodou je například poskytování jen nezbytně nutných informací.

Hotely i další ubytovací zařízení je musejí umět přijímat od ledna 2025. Dostupná je pro Android i iOS.

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) mohou vyžadovat například hotely, kterým zákon číslo 565/1990 o místních poplatcích ukládá povinnost evidovat všechny hosty.

Nemají však jakoukoli pravomoc si občanský či jakýkoli jiný průkaz nechat „do zástavy.“ Podle zákona je obdobný postup naopak přestupkem.

Kam po Evropě bez pasu?

Cestování po většině evropských zemí usnadňuje Schengenský prostor, zajišťující volný pohyb mezi státy bez hraničních kontrol. Volně a pouze s občankou lze cestovat do zemí Evropské unie (vyjma Irska a Kypru) a také do Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a na Island.

Schengen se rozrůstá, EU schválila plnoprávné členství Bulharska a Rumunska

Kam je možné cestovat na občanský průkaz?

Pouze s občanským průkazem lze dle Ministerstva zahraničních věcí cestovat i do dalších zemí, jelikož však nejsou součástí Schengenu, při příjezdu už se kontrolám nevyhnete:

I děti musí mít doklad

Vlastní cestovní doklad potřebují i všechny děti mladší 15 let. Ani v Schengenu nebo do států umožňujících vstup na občanský průkaz nemohou cestovat pouze na občanku rodičů.

  • Albánie
  • Bosna a Hercegovina
  • Černá Hora
  • Gruzie
  • Irsko
  • Kosovo
  • Kypr
  • Makedonská republika
  • Moldavská republika
  • Republika srbská

Ve všech zemích EU a většině zemí Evropy zároveň platí český řidičský průkaz. Mezinárodní řidičák podle Vídeňské úmluvy však budete potřebovat v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Gruzii.

Chystáte se na dovolenou autem? Nezapomeňte doklady, jinak to bude drahé

Mimo Českou republiku také nezapomeňte na technický průkaz či zelenou kartu. U nás je, stejně jako řidičský průkaz, sice už řidiči povinně vozit nemusí, při cestách do zahraničí jsou však stále potřeba.

Kam všude potřebuji cestovní pas?

Český pas už několik let patří k těm „nejsilnějším“ na světě – dle britské poradenské společnosti Henley a Partners umožňuje bez víza cestovat do 182 zemí. V některých však může pobyt podléhat ještě předchozí registraci a do dalších zemí lze cestovat jen s vízem.

ETA do Velké Británie

Před krátkodobým pobytem (do šesti měsíců) ve Velké Británii je pro turisty bez víza od loňského dubna povinná elektronická cestovní registrace (ETA). Podat ji musí všichni, včetně dětí.

Britské Ministerstvo vnitra však varuje před překupníky. Žádost přes online formulář či mobilní aplikaci pro Android a iOS vyjde na 16 liber, zhruba 450 Kč.

Podání nenechte na poslední chvíli – vyřízení žádosti může trvat až tři dny. Dokument pak platí dva roky a pro opakované cesty, žádná z nich však nesmí překročit šest měsíců.

  • Pouze s cestovním pasem: 182 zemí po celém světě (včetně zemí, v nichž stačí občanský průkaz)
  • Registrace předem: například USA (ESTA) Kanada (eTA), Velká Británie (ETA)
  • Vízum předem: například Austrálie, Čína a Indie, velká část zemí v Africe a na Blízkém východě
  • Vízum při příletu: například Maledivy, Indonésie či Egypt (ten však umožňuje i vízum předem)

Podmínky pro vydávání víz se mezi jednotlivými státy liší, stejně jako doba, na kterou je vydávají. Získat je můžete i zdarma, někde jsou však zpoplatněná a překročení povolené doby tvrdě pokutováno.

Česko má jeden z nejsilnějších pasů na světě. Nejhorší je Sýrie

Požadavky a podmínky k cestování do konkrétních zemí eviduje zejména Ministerstvo zahraničních věcí. To Čechům při cestách do zahraničí, obzvlášť do zemí mimo Evropskou unii, doporučuje dobrovolnou registraci do systému DROZD, jež slouží k informování během cestování.

Mezinárodní řidičský průkaz

Do naprosté většiny zemí mimo Evropskou unii budete k českému řidičskému průkazu potřebovat i ten mezinárodní. Existují dvě varianty v závislosti na mezinárodní dohodě, kterou daná země podepsala. Od toho se odvíjí i platnost – na jeden nebo tři roky.

Cizinec předložil falešný pas Antarktidy, místo znaku přilepil obrázek tučňáka

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

ilustrační snímek

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16...

18. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

