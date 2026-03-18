Platné doklady nejsou nezbytností jen během cest do zahraničí, potřeba mohou být, i když během dovolené nepřekročíte hranice. Na vícedenní cesty po Česku stačí platný občanský průkaz, se kterým uspějete i ve většině Evropy, jinde už se bez cestovního pasu neobejdete.
Poradíme, jaké doklady jsou potřeba pro cestování u nás i v zahraničí a co všechno zkontrolovat v předstihu. Některé země vyžadují před příjezdem registraci, jinam nikoho nepustí bez víza.
Doklady pro cestování po Česku
I před dovolenou po Česku je dobré myslet na platné doklady. Ač zákon už řadu let neukládá povinnost nosit u sebe občanský průkaz, na dovolené, a to i po Česku, se hodit může. Bez dokladů vás totiž ani nikdo neubytuje.
Elektronické doklady
Jednou z možností prokázání je aplikace eDoklady, jejíž výhodou je například poskytování jen nezbytně nutných informací.
Hotely i další ubytovací zařízení je musejí umět přijímat od ledna 2025. Dostupná je pro Android i iOS.
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) mohou vyžadovat například hotely, kterým zákon číslo 565/1990 o místních poplatcích ukládá povinnost evidovat všechny hosty.
Nemají však jakoukoli pravomoc si občanský či jakýkoli jiný průkaz nechat „do zástavy.“ Podle zákona je obdobný postup naopak přestupkem.
Kam po Evropě bez pasu?
Cestování po většině evropských zemí usnadňuje Schengenský prostor, zajišťující volný pohyb mezi státy bez hraničních kontrol. Volně a pouze s občankou lze cestovat do zemí Evropské unie (vyjma Irska a Kypru) a také do Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska a na Island.
Kam je možné cestovat na občanský průkaz?
Pouze s občanským průkazem lze dle Ministerstva zahraničních věcí cestovat i do dalších zemí, jelikož však nejsou součástí Schengenu, při příjezdu už se kontrolám nevyhnete:
I děti musí mít doklad
Vlastní cestovní doklad potřebují i všechny děti mladší 15 let. Ani v Schengenu nebo do států umožňujících vstup na občanský průkaz nemohou cestovat pouze na občanku rodičů.
- Albánie
- Bosna a Hercegovina
- Černá Hora
- Gruzie
- Irsko
- Kosovo
- Kypr
- Makedonská republika
- Moldavská republika
- Republika srbská
Ve všech zemích EU a většině zemí Evropy zároveň platí český řidičský průkaz. Mezinárodní řidičák podle Vídeňské úmluvy však budete potřebovat v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Gruzii.
Mimo Českou republiku také nezapomeňte na technický průkaz či zelenou kartu. U nás je, stejně jako řidičský průkaz, sice už řidiči povinně vozit nemusí, při cestách do zahraničí jsou však stále potřeba.
Kam všude potřebuji cestovní pas?
Český pas už několik let patří k těm „nejsilnějším“ na světě – dle britské poradenské společnosti Henley a Partners umožňuje bez víza cestovat do 182 zemí. V některých však může pobyt podléhat ještě předchozí registraci a do dalších zemí lze cestovat jen s vízem.
ETA do Velké Británie
Před krátkodobým pobytem (do šesti měsíců) ve Velké Británii je pro turisty bez víza od loňského dubna povinná elektronická cestovní registrace (ETA). Podat ji musí všichni, včetně dětí.
Britské Ministerstvo vnitra však varuje před překupníky. Žádost přes online formulář či mobilní aplikaci pro Android a iOS vyjde na 16 liber, zhruba 450 Kč.
Podání nenechte na poslední chvíli – vyřízení žádosti může trvat až tři dny. Dokument pak platí dva roky a pro opakované cesty, žádná z nich však nesmí překročit šest měsíců.
- Pouze s cestovním pasem: 182 zemí po celém světě (včetně zemí, v nichž stačí občanský průkaz)
- Registrace předem: například USA (ESTA) Kanada (eTA), Velká Británie (ETA)
- Vízum předem: například Austrálie, Čína a Indie, velká část zemí v Africe a na Blízkém východě
- Vízum při příletu: například Maledivy, Indonésie či Egypt (ten však umožňuje i vízum předem)
Podmínky pro vydávání víz se mezi jednotlivými státy liší, stejně jako doba, na kterou je vydávají. Získat je můžete i zdarma, někde jsou však zpoplatněná a překročení povolené doby tvrdě pokutováno.
Požadavky a podmínky k cestování do konkrétních zemí eviduje zejména Ministerstvo zahraničních věcí. To Čechům při cestách do zahraničí, obzvlášť do zemí mimo Evropskou unii, doporučuje dobrovolnou registraci do systému DROZD, jež slouží k informování během cestování.
Mezinárodní řidičský průkaz
Do naprosté většiny zemí mimo Evropskou unii budete k českému řidičskému průkazu potřebovat i ten mezinárodní. Existují dvě varianty v závislosti na mezinárodní dohodě, kterou daná země podepsala. Od toho se odvíjí i platnost – na jeden nebo tři roky.
