Cooly je oficiálním maskotem hokejového mistrovství světa 2026. Roztomilá hnědá kravka oděná do švýcarského dresu vychází z jednoho z typických symbolů Švýcarska a odkazuje na tamní horskou přírodu i tradice. Organizátoři ji představují jako symbol přátelskosti, fair play a sportovního nadšení.
Osvědčená volba
Maskot Cooly se ve Švýcarsku poprvé objevil během hokejového mistrovství světa v roce 2009 a okamžitě si získal velkou oblibu fanoušků. Zaujala hlavně jeho originální podoba i energické vystupování během zápasů.
Jeho jméno vzešlo z hlasování veřejnosti, do kterého se zapojily tisíce lidí. Název odkazuje na anglické slovo cool, tedy nejen chlad spojený s hokejem, ale i výraz pro něco stylového. Cooly se měl vrátit také při šampionátu v roce 2020, který tehdy mělo hostit právě Švýcarsko. Turnaj ale nakonec zrušila pandemie. Organizátoři proto po letech vsadili na osvědčenou volbu a populárního maskota znovu přivedli na scénu.
Srdce, vlk i králíci
Za posledních patnáct let se na hokejových šampionátech vystřídala řada originálních maskotů. Na mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly, zatímco loňský turnaj ve Švédsku a Dánsku reprezentoval maskot Beaty ve tvaru srdce. Čeští fanoušci si dobře pamatují populární dvojici Bob a Bobek, která provázela domácí šampionáty v letech 2015 a 2024.
V minulých letech se objevili také kupříkladu ježek Spiky (2021 a 2023), finský lev Miracleo (2022), medvěd Macejko na Slovensku (2019) nebo kachna Duckley v Dánsku (2018). Německo a Francie vsadily v roce 2017 na slavné komiksové hrdiny Asterixe a Obelixe, Rusko o rok dříve představilo psa Lafika a Bělorusko v roce 2014 zubra Volata. Švédsko a Finsko v minulosti reprezentovali rys Icy či pták Hockeybird, zatímco slovenský šampionát v roce 2011 doprovázel rozverný vlk Goooly.