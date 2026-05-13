Na hokejové MS se vrací maskot Cooly. Legendární kravička znovu baví fanoušky

Autor: Metro.cz
  9:23
Maskoti jsou už dlouhá léta nedílnou součástí hokejových šampionátů a pomáhají vytvářet jedinečnou atmosféru v halách i mezi fanoušky. Na letošní mistrovství světa ve Švýcarsku se vrací oblíbená kravička Cooly, která si během let získala přízeň publika po celém světě.

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid. Dočká se tak až v roce 2026 | foto:  INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION

Cooly je oficiálním maskotem hokejového mistrovství světa 2026. Roztomilá hnědá kravka oděná do švýcarského dresu vychází z jednoho z typických symbolů Švýcarska a odkazuje na tamní horskou přírodu i tradice. Organizátoři ji představují jako symbol přátelskosti, fair play a sportovního nadšení.

Osvědčená volba

Maskot Cooly se ve Švýcarsku poprvé objevil během hokejového mistrovství světa v roce 2009 a okamžitě si získal velkou oblibu fanoušků. Zaujala hlavně jeho originální podoba i energické vystupování během zápasů.

Jeho jméno vzešlo z hlasování veřejnosti, do kterého se zapojily tisíce lidí. Název odkazuje na anglické slovo cool, tedy nejen chlad spojený s hokejem, ale i výraz pro něco stylového. Cooly se měl vrátit také při šampionátu v roce 2020, který tehdy mělo hostit právě Švýcarsko. Turnaj ale nakonec zrušila pandemie. Organizátoři proto po letech vsadili na osvědčenou volbu a populárního maskota znovu přivedli na scénu.

Srdce, vlk i králíci

Za posledních patnáct let se na hokejových šampionátech vystřídala řada originálních maskotů. Na mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly, zatímco loňský turnaj ve Švédsku a Dánsku reprezentoval maskot Beaty ve tvaru srdce. Čeští fanoušci si dobře pamatují populární dvojici Bob a Bobek, která provázela domácí šampionáty v letech 2015 a 2024.

V minulých letech se objevili také kupříkladu ježek Spiky (2021 a 2023), finský lev Miracleo (2022), medvěd Macejko na Slovensku (2019) nebo kachna Duckley v Dánsku (2018). Německo a Francie vsadily v roce 2017 na slavné komiksové hrdiny Asterixe a Obelixe, Rusko o rok dříve představilo psa Lafika a Bělorusko v roce 2014 zubra Volata. Švédsko a Finsko v minulosti reprezentovali rys Icy či pták Hockeybird, zatímco slovenský šampionát v roce 2011 doprovázel rozverný vlk Goooly.

