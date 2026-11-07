Na horách stačí jeden špatný krok. Záchrana vrtulníkem může stát přes 300 tisíc korun

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  14:16
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Horští záchranáři z celé republiky opět vyjížděli k velkému množství zraněných turistů a lyžařů. (23. února 2025) | foto: Horská služba ČR

Mokré kameny, spadané listí a námraza mohou zkomplikovat pohyb na horách. Na zvýšené riziko úrazů upozorňuje Horská služba ČR. Záchranáři například pomáhali turistce, která si při pádu v Jeseníkách poranila rameno. V zimní sezoně 2025/2026 evidovala Horská služba 7 233 zásahů. Úrazy v zahraničí mohou mít kromě zdravotních následků také výrazné finanční dopady.

Záchranáři na horských cestách ošetřují zejména poranění kotníků, kolen a svalů, při vážnějších nehodách také rukou nebo obličeje. Jeden z případů se odehrál v údolí Bílé Opavy v Jeseníkách, kde turistka uklouzla a poranila si paži v oblasti ramene. Kvůli silné bolesti nemohla pokračovat v cestě. Horští záchranáři ji proto transportovali na nosítkách a následně čtyřkolkou k vozidlu zdravotnické záchranné služby.

Za minulou zimu přes sedm tisíc zásahů

V loňské zimní sezoně evidovala Horská služba v českých pohořích 7 233 zásahů. Záchranáři řešili úrazy při zimních sportech, zdravotní komplikace i transporty z obtížně přístupného terénu.

Na rizika spojená s nedostatečnou přípravou upozornil také náčelník Horské služby Jeseníky Jakub Fabián v souvislosti se dvěma lednovými zásahy u turistů, které v horách zastihly náročné sněhové podmínky. „Turisté, kteří vyrážejí na zimní túry si musejí uvědomit, že dobré oblečení není vše. Stejně důležité je také technické vybavení,“ uvedl Fabián.

Lidé by si podle Horské služby měli před cestou naplánovat trasu, zkontrolovat předpověď počasí a zvolit odpovídající vybavení. Náročnost túry je důležité přizpůsobit fyzické kondici a při pohybu v terénu se držet značených cest. Horská služba doporučuje také informovat někoho o plánované trase a předpokládaném návratu a mít u sebe nabitý mobilní telefon.

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Zásah vrtulníku přes 300 tisíc korun

Pokud se jedná o lyžování v Česku, zde se v případě úrazu zdravotní péče platí z veřejného zdravotního pojištění. Úrazové pojištění pomůže ve chvíli, kdy má klient například trvalé následky. Zásadní je také pojištění odpovědnosti, které kryje škody způsobené třetí straně. Do zahraničí se však vyplatí cestovní pojištění. Při úrazu na horách v zahraničí mohou vedle lékařského ošetření vzniknout také náklady na záchrannou akci, transport do nemocnice nebo převoz zraněného zpět do České republiky.

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) například řešila případ klientky, která se zranila při lyžování v zahraničí a musel pro ni přiletět vrtulník. Celkové náklady přesáhly 300 tisíc korun. Podle zkušeností pojišťovny se častěji objevují méně závažná zranění, například zlomeniny končetin. Ošetření zlomené ruky po pádu na snowboardu v zahraničí může vyjít přibližně na deset tisíc korun.

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„Při výběru cestovního pojištění je důležité myslet nejen na běžné ošetření, ale také na situace, kdy je nutný náročnější lékařský zákrok, zásah záchranářů nebo převoz zpět do České republiky. Právě repatriace patří podle našich zkušeností k nejdražším položkám. Proto doporučujeme nepodceňovat výši pojistných limitů a vždy zohlednit, jaké aktivity plánujete na horách provozovat,“ uvádí Michal Šimon, manažer neživotního pojištění z České podnikatelské pojišťovny.

Při cestách na hory je vhodné myslet také na pojištění odpovědnosti. Při srážce na sjezdovce může dojít ke zranění jiného lyžaře nebo poškození jeho vybavení. Pokud za nehodu nese odpovědnost další účastník, může po něm poškozený požadovat náhradu nákladů na léčbu, ušlého výdělku nebo majetkové škody.

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Nejprve záchranáři, potom asistenční služba

Pokud se člověk na horách v zahraničí zraní, měl by nejprve přivolat místní záchrannou službu a následně kontaktovat asistenční službu své pojišťovny.

„Operátor na lince doporučí, jak v konkrétní dané situaci postupovat. Ideální je mít rovnou připravenou sadu údajů od rodného čísla až po číslo pojistné smlouvy. Asistenci klient ocení jak ve zdravotních případech, tak i u škody na majetku a zdraví třetích osob, ztráty nebo odcizení peněz či cestovních dokladů. Operátoři mohou pomoci s vyhledáním zdravotnického zařízení nebo s kontaktem na policii, v rámci asistenčních služeb je zajištěno i případné tlumočení z cizího jazyka,“ vyjmenovává Šimon. Po návratu do České republiky je potřeba pojistnou událost oznámit pojišťovně a doložit požadované dokumenty.

Pozor na doporučení!

  • Odborníci z pojišťovnictví také upozorňují na to, že je také důležité dodržování bezpečnostních pokynů.
  • Lidé by měli mít na paměti to, že v případě zásahu záchranné služby pojišťovny neposkytnou pojistné plnění, pokud pojištěný vědomě nedodržel pokyny vydávané pro zajištění bezpečnosti osob v dané oblasti, například pojištěný poruší zákaz vycházení vydaný Horskou záchrannou službou, sportuje na místech k tomu neurčených, poruší zákaz vstupu.
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