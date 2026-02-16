Nová filmová adaptace románu Na větrné hůrce s názvem Bouřlivé výšiny měla, alespoň podle původních očekávání, rozhýbat únorové bezčasí v kinech. Hvězdné obsazení v čele s krásnou Margot Robbie a hezounským čahounem Jacobem Elordim ani režijní vedení ambiciózní britské filmařky Emerald Fennell však nepřinesly očekávanou kasovní spásu.
Nevýnosná klasika?
Pouze díky sobotní valentýnské čtrnáctimilionové injekci se za první americký víkend povedlo snímku pokořit alespoň hranici třiceti milionů dolarů. Tedy asi 615 milionů korun. „V neděli navečer se uvádí třídenní otvírák o zhruba pět milionů dolarů vyšší (asi 103 milionů korun), který se díky ve Spojených státech svátečnímu pondělí nejspíše povede zaokrouhlit na čtyřdenních 40. Velmi podobný výsledek (konkrétně dalších 42 míčů) potom hlásí zbytek světa,“ uvádějí zástupci filmového webu moviezone.cz. Zároveň dodávají, že měl snímek podle odhadů odborníků původně vydělat nějakých osmdesát milionů dolarů globálně. Relativně nízko posazeného cíle se však dosáhnout nepodařilo.
Erotikou nabitá podívaná
Bouřlivé výšiny
Na větrných yorkshirských pláních se zrodila láska, která vzdorovala všem pravidlům… a zničila vše, co jí stálo v cestě. Heathcliff (Jacob Elordi) a Catherine (Margot Robbie) – dva osudy spojené vášní, rozdělené osudem.
Co se týče kvalit jako takových, sklízejí Bouřlivé výšiny u diváků i kritiků vesměs chválu. Režisérka Fennell se podle mnohých adaptace klasiky z pera Emily Brontë chopila po svém. Z původního románu si vyzobala jen motivy, které ji skutečně přitahovaly, a zbytek bez sentimentu odsunula stranou. Vznikl tak údajně snímek, jenž má ke klasické předloze místy daleko, o to víc však sází na erotickou intenzitu a okázalou stylizaci. Diváci, kteří film viděli, varují jen před jedinou věcí: S konzervativně smýšlející maminkou či babičkou na něj raději nechoďte. Výměna tělních tekutin se tu má odehrávat často a poměrně explicitně.