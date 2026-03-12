Na internetu se objevil nový výraz Khia Asylum. Kořeny ironického vtipu sahají až do 19. století

Vzpomínáte si na dobu, kdy internet zaplavily pojmy jako selfie, hashtag nebo influencer? Zpočátku jim mnoho lidí nerozumělo, ale během několika let se staly běžnou součástí každodenní komunikace. Internet však neustále vytváří nové výrazy a memy, které se šíří především mezi mladšími uživateli sociálních sítí. Jedním z nich je i zvláštně znějící pojem Khia Asylum. Na první pohled působí jako náhodná kombinace slov, ve skutečnosti ale odráží specifickou kulturu internetu, kde se humor, rivalita fanoušků a popová hudba spojují v nové formy komunikace.

Zpěvačka Charli xcx | foto: Paul Kookier

Výraz Khia Asylum se začal výrazněji objevovat především na sociálních sítích jako X, TikTok nebo Reddit. Používají ho zejména fanoušci popové hudby, kteří na internetu diskutují o kariérách zpěváků, o úspěšnosti jejich nových alb nebo o tom, zda jejich popularita stoupá, nebo naopak klesá.

Ve své podstatě jde o ironický vtip. Khia Asylum označuje fiktivní místo, kam jsou podle internetových fanoušků posíláni zpěváci nebo celebrity, jejichž kariéra momentálně ztratila mediální pozornost nebo nemají výrazný hit. Jinými slovy jde o metaforu pro situaci, kdy umělec přestává být středem popkulturního dění.

Kořeny v popkultuře

Samotný název memu má poměrně konkrétní původ. Vychází ze jména americké raperky Khia, která se proslavila především singlem My Neck, My Back (Lick It) z roku 2002. Skladba se tehdy dostala do hitparád a dodnes patří mezi známé popové hity začátku tisíciletí. Samotná raperka však po tomto úspěchu nezůstala dlouhodobě v centru mainstreamové hudební scény.

Právě tato skutečnost se postupně stala inspirací pro internetový slang. Na sociálních sítích se začalo jméno Khia používat ironicky jako označení pro někoho, kdo je podle fanoušků zapomenutý nebo mimo hlavní proud popkultury. Slovo asylum má pak v angličtině dva významy, první je politický nebo právní azyl, tedy ochrana, kterou stát poskytne člověku prchajícímu před pronásledováním ve své zemi.

Druhý význam je historický. V minulosti se slovem asylum označovala psychiatrická léčebna nebo ústav pro duševně nemocné. Tento význam byl běžný hlavně v 19. a na začátku 20. století. V kontextu Khia Asylum se ale používá ten druhý význam, s trochu ironickou nadsázkou.

Pamatujete na Amerika hledá topmodelku? Dokument Netflixu otevírá debatu o reality shows

Fanouškovské komunity

Aby bylo možné pochopit, proč se tento výraz tak rychle rozšířil, je potřeba znát prostředí, v němž vznikl. Velkou roli hrají takzvané stan komunity, tedy skupiny fanoušků, kteří na sociálních sítích velmi aktivně sledují své oblíbené umělce.

Fanoušci v těchto komunitách často porovnávají prodeje alb, počty streamů na hudebních platformách nebo popularitu na sociálních sítích. Diskuse bývají živé a někdy i soutěživé. V takovém prostředí se mem Khia Asylum stal populárním jako ironická poznámka o tom, že některý interpret momentálně ztrácí pozornost veřejnosti.

Móda rozkvétá. Jaru povládne silueta „column“, denim nebo tlumené barvy

Zajímavé je, že samotní umělci si z tohoto pojmu někdy dělají legraci také. Někteří zpěváci nebo influenceři na sociálních sítích sdíleli vtipy o tom, že jsou „uvězněni“ v Khia Asylum, nebo naopak že se jim podařilo z tohoto imaginárního místa utéct, když jejich nová píseň zaznamenala úspěch.

Jste delulu, nebo rizz?

Khia Asylum přitom není jediným příkladem současného internetového slangu. Sociální sítě dnes produkují nové výrazy téměř neustále a některé z nich se rychle rozšíří po celém světě. Jedním z nejznámějších je například výraz rizz, který je zkráceninou slova charizma a označuje člověka, jenž má přirozený šarm nebo schopnost zaujmout ostatní. Dalším populárním slovem je delulu, slangová zkratka pro delusional, tedy člověka, který věří nereálným představám, většinou se ale používá s nadsázkou a humorem.

Influenceři versus celebrity. Kdo má větší sílu? Velká tvář dokáže z kampaně udělat událost

Na internetu se také často objevuje slovo sigma, jež označuje člověka, který jde vlastní cestou a nepotřebuje uznání ostatních. Velkou popularitu získalo i slovo skibidi, jež vzniklo díky virální sérii videí a nyní se používá jako absurdní nebo komický výraz bez jednoznačného významu.

Khia Asylum v Česku

Pokud bychom Khia Asylum přenesli do českého prostředí, fanoušci by ho s nadsázkou mohli používat i pro některé domácí interprety. Typickým příkladem by mohl být zpěvák Martin Chodúr, vítěz první řady soutěže Česko Slovenská SuperStar, který měl po vítězství výraznou mediální pozornost, ale později se stáhl spíše z hlavního popového proudu.

Vítěz soutěže Česko-Slovenská Superstar 2009 Martin Chodúr

Podobně se někdy v internetových diskusích mluví i o mnoha dalších účastnících soutěží typu SuperStar – zatímco během vysílání jsou velmi známí, jen malá část z nich si dokáže udržet dlouhodobou kariéru. V podobném duchu by fanoušci mohli zmiňovat i extravagantního zpěváka Daniela Nekonečného, jehož kariéra byla výrazná, ale vždy spíše na okraji mainstreamu.

Do podobných debat se někdy dostávají také kapely jako Clou nebo Support Lesbiens, které měly velké hity především v první dekádě tohoto století. Zmiňován bývá i písničkář Xindl X, jenž sice stále vydává hudbu a koncertuje, ale jeho největší mediální popularita přišla především s hity na začátku kariéry.

