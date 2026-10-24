Na Josefa nezapomněli. České Machinarium se vrací a fanoušci píší dojemné vzkazy

Autor: Viktorie Šulcová
  18:31
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Machinarium se vrací s pokračováním.

Machinarium se vrací s pokračováním. | foto: Studio Amanita Design

Každý obraz hry je ručně malovaný.
Josef s Bertou se vydávají za dalším dobrodružstvím.
Hra plná hádanek a zábavných animací.
Josef s Bertou se ocitnou v přírodě.
6 fotografií
Po sedmnácti letech se vrací jedna z nejznámějších českých počítačových her. Studio Amanita Design připravuje pokračování legendárního Machinaria, které si získalo hráče po celém světě. Oznámení druhého dílu vyvolalo vlnu nadšení a dojemných vzpomínek.

Machinarium je česká adventura od studia Amanita Design, která sleduje příběh malého robota Josefa, který se po vyhození z města snaží vrátit zpět a zachránit svou přítelkyni Bertu. Ručně kreslený svět obývaný roboty a plný rezavých strojů ukrývá řadu logických hádanek, jejichž řešením hráči postupně odhalují příběh. Hra z roku 2009 si získala hráče po celém světě

Letos bylo oznámeno pokračování. „Před pár lety jsem začal cítit, že ten robotí svět klepe na dveře a chce zase ven,“ vysvětluje pro Metro.cz Jakub Dvorecký, zakladatel studia Amanita Design. Důležitou roli podle něj sehrálo také to, jak vnímá současný svět. „Nemládneme a svět kolem vypadá, jako by se pomalu chýlil ke konci. Takže jestli jsme někdy měli dvojku udělat, tak teď,“ dodává.

Každý obraz hry je ručně malovaný.

Pokračování vzniká po dlouhé pauze, během níž se studio věnovalo dalším projektům. Mezi ně patří například hra Phonopolis, na které vývojáři pracovali více než deset let.

Oznámení nového dílu v lidech vzbudilo velké nadšení, které překvapilo i samotné tvůrce. „Zjistili jsme, že na Josefa a Bertu pořád hodně lidí vzpomíná,“ říká autor. Reakce přicházely z různých koutů světa a některé měly pro vývojáře zvláštní osobní význam. „Psali nám lidi z celého světa, třeba: Tuhle hru jsem hrál s tátou, teď jsem táta sám a konečně bude dvojka,“ zmiňuje jeden ze vzkazů Dvorecký. Právě podobné zprávy ukazují, že hra pro část společnosti představuje víc než jen zábavu a že se k ní vážou vzpomínky napříč generacemi.

Kdy vyjde Machinarium 2?

Na konkrétní datum vydání si však fanoušci ještě musí počkat. „Odhadovat termíny nám moc nejde, takže radši nic neslibujeme dlouho dopředu,“ vysvětluje tvůrce. Zatím doporučuje přidat si Machinarium 2 na seznam přání na platformě Stream.

Hry jsem zkoušel i na vlastní mámě, říká výtvarník a tvůrce počítačových adventur

Na pokračování Machinaria pracuje osmnáctičlenný tým. Studio Amanita Design si přitom zachovává komorní atmosféru, v níž má každý prostor přispět vlastními nápady. Vývoj ale vyžaduje trpělivost. „Hádanky se musí znovu a znovu testovat a upravovat, aby byly tak akorát obtížné a současně zábavné,“ vysvětluje Dvorecký.

Každý obraz ve hře je navíc ručně kreslený a doplňuje ho množství animací. Tvůrci čerpají inspiraci z českých i zahraničních animovaných filmů, pohádek, přírody nebo starých industriálních staveb. Druhé Machinarium tak naváže na poetiku původní hry, zároveň ale nabídne nový výtvarný svět.

Další vznikající české hry

  • Underkeep České studio Rake in Grass připravuje klasicky pojaté fantasy dobrodružství. Podzemní kobky, řešení hádanek a boje s nepřáteli. Vydání na PC je naplánováno na 5. listopadu 2026.
  • Dredhunter Česká akční hra, ve které se hráči utkávají s nebezpečnými nepřáteli, od českého vývojářského studia Trickster Arts. Hra je přístupná, přestože její vývoj ještě nemusí být definitivně uzavřen.
  • Jiří Kára simulátor – Příběhová hra s lineárním dějem, která se odehrává v Praze na přelomu tisíciletí. Simulátor slibuje zážitek z pražského podsvětí od Žižkova až po centrum Prahy. Pro veřejnost je naplánovaná na březen 2027.

Jiří Kára Simulator

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