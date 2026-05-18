Na klesající porodnost má reagovat vládní novela. Ta chce rodinám přidat desítky tisíc korun

Lukáš Karbulka
  17:51
Stát chystá další zvýšení podpory pro rodiny s malými dětmi. Rodičovský příspěvek by mohl od příštího roku vzrůst o desítky tisíc korun. Vláda už návrh schválila, rozhodovat nyní budou poslanci.

Rodiny s nově narozenými dětmi by mohly od příštího roku získat vyšší finanční podporu od státu. Vláda totiž schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která počítá se zvýšením rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se částka měla zvýšit ze 700 tisíc na 800 tisíc korun.

Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) by změna měla začít platit od 1. ledna příštího roku a týkat se dětí narozených nebo převzatých do náhradní péče po tomto datu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil navržené navýšení za maximum možného vzhledem ke stavu státního rozpočtu. Ministerstvo práce původně narazilo na nesouhlas ministerstva financí, které odmítalo další zvýšení státních výdajů bez úspor v rámci resortu. Nakonec ale vláda novelu schválila bez připomínek.

Na přidání bude příští rok potřeba 230 milionů

Podle propočtů ministerstva práce si změna vyžádá v příštím roce zhruba 230 milionů korun. Po plném zavedení systému a při současné nízké porodnosti by stát od roku 2030 vydával navíc přibližně 3,6 miliardy korun ročně.

Ministr Juchelka připustil, že ve Sněmovně může ještě přijít debata o rozšíření zvýšení také na rodiče, kteří už rodičovský příspěvek pobírají. O valorizaci a dalším navýšení mluví také opoziční strany.

„Uvidíme, co udělá Sněmovna v rámci své kreativity například ve druhém čtení a do jaké míry bude chtít zohlednit skupinu těch, kteří navýšený rodičák budou pobírat,“ uvedl Juchelka. Podle něj vláda zvolila minimalistickou variantu hlavně kvůli rozpočtovým možnostem.

K poslednímu navýšení došlo letos

Rodičovský příspěvek se naposledy zvyšoval letos v lednu, kdy vzrostl z 300 tisíc na 350 tisíc korun. U vícerčat se částka zdvojnásobila na 700 tisíc korun. Nové navýšení by představovalo růst přibližně o 14 procent.

Ministerstvo práce změnu odůvodňuje především snahou zmírnit dopady inflace a zlepšit podmínky rodin s dětmi. Cílem je také lepší sladění pracovního a rodinného života.

Debata o podpoře rodin přichází v době výrazného poklesu porodnosti. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu se loni v Česku narodilo pouze 77 600 dětí, což je nejnižší počet od roku 1806 (rok, od kterého je počet narozených k dispozici – pozn. red.). S klesajícím počtem narozených dětí ubývá také vyplácených rodičovských příspěvků.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů měla zvýšení rodičovského příspěvku už ve svém programovém prohlášení. Současná novela však upravuje pouze samotnou výši dávky, nikoliv systém jejího čerpání.



