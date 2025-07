Vaše cesta začne z kempu Ötscherland Campingplatz u městečka Lunz am See, odkud se můžete vydat až do Opponitzu – asi 40 kilometrů dlouhou pohodovou cestou, již zvládnou i děti. Stezka kopíruje tok řeky Ybbs, která vás bude po celé cestě lákat k osvěžení. Doporučujeme zastávku na krásné pláži v Hollenstein an der Ybbs. Je zhruba na 30. kilometru této trasy, kde je voda přímo pohádkově čistá. Trasa je převážně rovinatá a užijí si ji i ti, kdo se na výletu chtějí hlavně „kochat“ – kolem vás se budou míhat louky a horská panoramata, měnící se s každým ujetým kilometrem. Nechybí odpočívadla, pítka ani možnost občerstvit se v místních podnicích, kterých je podél cesty k dispozici dostatek.

Zpáteční cesta vede po stejné stezce, ale díky jinému světlu, úhlům pohledu a náladě krajiny působí jako úplně nový výlet. A to je kouzlo cyklotras v přírodě – žádná jízda není stejná. Pokud máte chuť zůstat v oblasti déle, určitě nevynechejte soutěsku Ötschergräben, přezdívanou „rakouský Grand Canyon“. Tato dechberoucí přírodní scenérie plná vodopádů, dřevěných lávek, tunelů a průzračných tůní nabízí nádhernou pěší túru, kterou si užijete i bez koloběžek.

Turistické trasy v kaňonu jsou různě dlouhé – od pár hodin až po celodenní výlety, a pokud se rozhodnete zůstat přes noc, v oblasti je spousta možností ubytování od kempů po horské chaty. Kaňon je výborně značený, bezpečný a zároveň dostatečně dobrodružný, abyste si ho pamatovali ještě dlouho.

Cestou zpět do Česka se můžete ještě osvěžit ve smaragdově zelené vodě jezera Erlaufsee – ideální tečka za výletem, který vás nabije energií.