„Ráno odvezu syna do školy, auto nechám na místě, do práce jedu MHD nebo jdu pěšky. Odpoledne se pro auto vrátím a odvezu syna domů,“ svěřuje se ruská obyvatelka anektovaného Krymu do televizní kamery při čekání ve frontě před čerpací stanicí. Než se doplahočí ke svým dvaceti povoleným litrům paliva, potřebuje klidně i dvě hodiny.
120 minut a dost!
Musí mít z pekla štěstí, aby pumpař nevyvěsil ceduli Palivo není. Ani předobjednávka dvaceti litrů na týden prostřednictví speciální aplikace není zárukou. Například během víkendu byly příděly on-line vyprodány během dvou hodin. Omezené příděly paliv jsou jedním z výraznějších projevů systematických útoků ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
|
Sbohem, živote. Když ještě nestál Nuselský most, vrhali se zoufalci z pražských hradeb
Hlady neumřeme, kuřata a mléko máme vlastní
Stále častěji se blokování zásobovacích tras z pevninského Ruska na Krym, kdy hlavní trasu lemují už stovky zasažených zásobovacích vozidel, projevuje i v obchodech. Regály zejí prázdnotou. Ministr zemědělství Krymu Denis Krotjuk se snaží zklidnit situaci tvrzením, že základní potraviny a „sociální zboží“ jsou ve skladech v dostatečném množství. Má na mysli obilí, pečivo, zeleninu nebo mléčné výrobky či drůbež. Realita je jiná. V obchodech lze například koupit maximálně tři lahve oleje nebo tři balení makaronů. K dostání už není rýže, mouka, sůl či pohanka. Pokud jsou, prodají vám nanejvýš tři kilogramy. Krym je prý v produkci uvedených nedostatkových potravin podle ministra soběstačný. „Mírnou“ obavu Krotjuk vyslovil jen u paliv, aby jich měli zemědělci dostatek a mohli vyrazit s traktory a kombajny do polí.
|
Ruská nakladatelství najímají cenzory. Mají číst rukopisy a vyhledávat závadný text a témata
Poloprázdné hotely v Soči
V posledních dnech se znovu opakuje situace, kterou pocítili Rusové nedávno při ukrajinských dronových útocích na Moskvu. Tehdy byly zrušeny stovky odletů a příletů do ruské metropole i z ní. Na spojení museli čekat i rekreanti ze Soči, kteří trávili chvíle volna v letovisku, kde je i jedna z vil prezidenta Vladimira Putina.
Stále častěji se opakující dronové nálety na přístavy a rafinerie v Soči i jejím okolí v těchto dnech zcela ochromily letecký provoz. Z místního letiště se stala obrovská noclehárna, sociální sítě jsou plné videí přeplněné letištní haly, kde se tísní tisíce čekatelů na odlet. Personál musí kvůli špatné klimatizaci řešit mdloby čekajících turistů.
|
Prezervativy v Rusku stojí už 500 rublů. Mladí nechtějí sex a děti a kašlou na Putina
Omezená letecká doprava i znečištění pláží mazutem z poškozených rafinerií zasáhly i černomořské hoteliéry. V květnu byla obsazenost hotelů v Soči nižší. Na léto je prodaných zhruba třicet procent zdejší kapacity, což je hluboko pod normálem mírových dob.