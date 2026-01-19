Dlouhodobější obleva dává zimním radovánkám na přírodních plochách stopku. Led na rybnících a nádržích postupně rozmrzá a podle odborníků už v těchto dnech představuje výrazné riziko. O to větší smysl má využít městská kluziště, která jsou díky moderním chladicím technologiím v provozu i tehdy, kdy jsou teploty dlouhodobě nad nulou.
Umělý led na pražských kluzištích vydrží bez problémů až do teplot kolem +15 °C a jeho kvalita je pravidelně kontrolována. Právě to z nich dělá bezpečnou alternativu k nevyzpytatelným přírodním plochám. Výhodou je také kompletní zázemí – všechna kluziště zapojená do platformy JdemeBruslit.cz nabízejí půjčovny bruslí značky CCM, takže není nutné mít vlastní vybavení.
Bezpečné bruslení ale není jen o kvalitním ledu. Na řadě kluzišť se navíc v průběhu zimy konají doprovodné akce, které lákají děti i dospělé k pohybu a zábavě. V rámci spolupráce s hokejovou Spartou pokračuje také speciální program pro veřejnost, který vznikl díky podpoře Nadačního fondu Kaprain a Nadačního fondu HC Sparta Praha.
Kam vyrazit na brusle?
Další ze sparťanských akcí bude ve středu 21. ledna od 18:00 do 19:30 přichystána sparťanská škola bruslení pod dohledem hokejových trenérů. Událost se uskuteční na pražské nákladní lodi Petra, která se v zimě proměňuje na unikátní kluziště umístěné přímo na řece Vltavě. Ti, kteří tento týden nemůžou, mohou si to vynahradit příští týden. Ve středu 28. ledna je totiž na programu další Sparťanská škola bruslení. Od 18:00 do 19:30 proběhne na ledové ploše na Sofijském náměstí.
V následujících týdnech můžete vyrazit ještě na tato kluziště: Kluziště Galerie Harfa — Galerie Harfa, Kluziště Kulaťák — Status Fresh s.r.o., Kluziště Pražačka — Status Fresh s.r.o., Kluziště Sofijské náměstí — Status Fresh s.r.o., Kluziště Ládví — MČ Praha 8, Kluziště Nábřeží — Foxův svět s.r.o., Kluziště Pod Žižkovskou věží — Tower park, Chodov na ledě — ICE-TEC SOLUTION CZ s.r.o., Kluziště Letná — ICE TEC s.r.o., Kluziště Vyšehrad — Status Fresh s.r.o., Kluziště Petra (Náplavka, loď Petra) — Boat Gastro s.r.o., Kluziště Václavské náměstí — ICE-TEC s.r.o., Kluziště Uhříněves — Status Fresh s.r.o., Kluziště Vypich — DDM Praha 6, Kluziště Braník — Status Fresh s.r.o., Kluziště Černý most — ICE TEC s.r.o. a Kluziště Na Františku — JSMEinline z.s.