Na Letní scénu Musea Kampa se vrátí představení Marta, Werich i Forman

Všechny tři inscenace jsou dílem tvůrčího tandemu – scenáristky Daniely Sodomové a režisérky Adély Laštovkové Stodolové.

Daniela Sodomová je také autorkou scénáře ke speciálním zážitkovým prohlídkám, během nichž se diváci ponoří do příběhů jednotlivých inscenací. Jedná se o jednu z novinek pro nadcházející sezonu. Světem hlavních postav her Forman, Werich a Meda zájemce provedou samotní herci. Prohlídky s podtitulem Myslíte, že je znáte? se budou konat před představeními vždy od 17.30 do 18.30 a na jejich závěr čeká malé občerstvení formou pikniku. Kapacita prohlídek bude omezená na 15 osob. Divácký zážitek prohloubí i další novinka – vstupenky Meet & Greet, které umožní osobní setkání s herci po představení.

Druhou novinkou budou tři Summer Balls na Letní scéně Musea Kampa, uskuteční se 10., 11. a 12. června. První se ponese ve stylu Met Gala, který předznamenává i název plesu Meda Gala, tematickým spojením s Museem Kampa je také extravagantní dress code s tématem Kupkova zahrada. Druhý ples bude návratem do časů první republiky s hudbou orchestru Melody Makers a jeho mladé generace zpěváků. Třetí ples bude inspirován regentským austenovským obdobím konce 18. století. Tématu každého plesu bude přizpůsoben dress code, občerstvení, dekorace a celkové ladění akce.

V nadcházející sezoně budou tvůrci Letní scény Musea Kampa nově spolupracovat s Filmovými ateliéry Barrandov a spolupráce bude dále probíhat i v rámci připravovaných letních plesů. Partnerství se nabízí i vzhledem k tamnímu působení režiséra Miloše Formana, o jehož životě pojednává jedno z biografických představení z pera Daniely Sodomové.

Součástí programu Letní scény Musea Kampa budou opět oblíbené koncerty napříč hudebními žánry. Například 29. srpna od 19.00 zahraje Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.