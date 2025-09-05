Na obrazovce se nápady diváků objeví za půl roku, říká šéfscénárista René Decastelo

René Decastelo působil v řadě českých lifestylových periodik, od roku 1998 byl jedním z novinářů vydavatelství Stratosféra. Byl dlouholetým šéfredaktorem měsíčníku Esquire, podílel se na vzniku týdeníku Redhot a několika dalších časopisů. V letech 2003 až 2014 byl kreativním ředitelem vydavatelského domu Mladá fronta a šéfredaktorem časopisu forMEN. Jako dramaturg, scenárista a kreativní producent se podílel na seriálech Doktoři z Počátků, Ordinace v růžové zahradě, Ohnivý kuře, Modrý kód, Krejzovi a Slunečná. Deníku Metro představuje práci šéfscenáristy denního seriálu ZOO Nové začátky, vysílaného na FTV Prima.

Český spisovatel a scenárista René Decastelo je rodákem z Želivi na Českomoravské vysočině. Své knihy publikuje pod pseudonymem Božena Svárovská. TV PRIMA | foto: TV PRIMA

Jaký byl váš prvotní impulz pro vytvoření seriálu ZOO?
ZOO už je stálicí na obrazovkách televize Prima několik let. Nahrazoval veleúspěšnou Slunečnou, kterou jsme dokázali po letech sebrat sledovanost konkurenci. Takže jsme věděli, že musíme vytvořit něco stejně atraktivního, abychom si diváky udrželi. Takže jsme se ze statku přesunuli do ZOO a ukázalo se, že to byl skvělý nápad, protože i po letech diváky baví sledovat hrdiny, kteří mají svoje osudy svázané se zvířaty. Dneska už to můžou dělat každý všední den.

Jak dlouho trval vývoj od prvního nápadu k prvnímu dílu?
Příprava dlouhoběžného seriálu je vždycky složitý proces, na kterém se musí podílet celý tým zkušených autorů. A přerod na denní seriál je ještě o kus náročnější, protože si musíte dopředu promyslet minimálně rok, což je víc jak dvě stě dílů, a zároveň si připravit vstupy do dalších sezon. Pro každou postavu naplánujete dějovou linku, takže to chvilku trvá.

Jaké je nejdůležitější pravidlo, jímž se při psaní řídíte?
Každá věta, kterou postava řekne, musí být uvěřitelná. Divák musí mít pocit, že mluví jako on.

Co vás nejvíce inspiruje při vymýšlení příběhů a situací pro postavy?
Pořád se snažím hledat ty příběhy mezi reálnými lidmi. Většina inspirace přichází ze skutečných příběhů lidí kolem mě. A mojí nespornou výhodou je, že jsem zatím nenarazil na limity svojí fantazie. S tou jsem si hrál už od malička. Můj děda se vždycky bál, co ze mě bude, když si tolik vymýšlím.

Navštěvujete často Safari Park ve Dvoře Králové, kde je seriál natáčen? A je potřeba, abyste měl i obsáhlé znalosti o zvířatech?
Máme dobrou spolupráci se Safari Parkem, takže pro nás funguje jako odborný poradce zástupce ředitele Safari Parku Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek. Díky němu nemusíme vědět o zvířatech všechno. On je náš člověk, který to pohlídá. Stejně tak máme i odborného poradce na veterinární linky.

Umíte si představit, že pracujete v zoo? Na jaké pozici?
Umím, dokonce jsem po tom jako mladý toužil. Asi jsem měl romantičtější představy o této práci, než jaká ve skutečnosti je. Po střední škole jsem studoval aplikovanou ekologii, abych se tomu snu přiblížil. Ale po prvním ročníku jsem utekl na psychologii, která mi byla bližší.

Vy jste tedy dokonce studoval psychologii. Jak jste přeběhl ke psaní?
Poslední rok psychologie jsem současně pracoval ve vydavatelství. A jednou mi Antonín Herbeck řekl, že nemůžu honit dva zajíce najednou. Že se musím rozhodnout, a tak jsem se rozhodl. I když mě psychologie bavila, práci ve vydavatelství jsem prostě miloval.

Jak byste popsal proces psaní scénáře obsáhlého seriálu?
Je to zase týmová práce, na které se podílí spousta autorů. Jsem rád, že se mi u ZOO podařilo dát dohromady skvělý tým, ve kterém jsou výborní autoři jako Jarda Sauer, Ruda Merkner, Vojta Moravec, Ivan Vodochodský, Petr Kulísek, Irena Obermannová a další zkušení autoři a dramaturgové. Na začátku vzniknou linky pro každý díl, které autor scénáře rozepíše do dialogů. Na konci toho se scénáře upravují tak, aby postavy mluvily jedním totožným jazykem. Takže práce na jednom scénáři trvají tři týdny. Všechno musí být naplánované, protože stejně jako se jeden díl každý den vysílá, musí jeden díl ve scénáři vzniknout.

Jak udržujete konzistenci a paměť všech dějových linek, když je seriál tak dlouhý?
Naštěstí mám dobrou paměť. Ale samozřejmě o všem vedeme „kroniky“. Dramaturgové mají bible, do kterých zapisují zásadní děje u každé postavy, takže se dá celkem jednoduše dohledat, kdy si kdo dal první pusu nebo se pohádal. Bez takových manuálů bychom časem udělali nějakou chybu. I proto je nutná několikerá kontrola scénářů.

Ovlivňují názory diváků směřování příběhu?¨
Názory diváků nás samozřejmě zajímají. A můžeme jejich pohledy zohlednit v příběhu, jen to bude ve větším časovém odstupu, než si divák umí představit. Takže jejich nápady se dostanou na obrazovku nejdřív za půl roku.

Jak probíhá výběr herců pro jednotlivé role? Podílíte se na tom?
Pro každou postavu, kterou do seriálu přivádíme, máme několik kandidátů, které bychom si za ní dokázali představit. Ale konečné rozhodnutí je na jednáních produkce s herci.

Píšete i knihy, a to pod ženským pseudonymem. Proč?
To vzniklo vlastně náhodou. V jednom týdeníku, který jsem řídil, jsme potřebovali vtipnou, chytrou a neokoukanou sloupkařku. A protože na trhu nebyla, tak jsem ji stvořil, vzal jsem jméno svojí babičky za svobodna a začal psát. Sloupky byly tak populární, že se vydavatel rozhodl vydat je knižně. První díl se tak dobře prodával, že autorka Božena Svárovská byla na světě. Dlouho ale nikdo nevěděl, že je to můj pseudonym, takže jsem si tehdy přečetl i recenzi, že jsem „konečně ženská autorka, která píše o skutečných ženských problémech s nadsázkou a po pravdě“.

Máte nějaký sen, který si přejete zrealizovat?
Pracovní? Nevím, jestli je to sen, ale chci konečně dokončit detektivku, na které dělám už pěkně dlouho, a vydat ji.

Další nebudou

Prima bude vysílat seriál ZOO Nové začátky jen do konce letošního roku. Nové díly už vznikat nebudou.

  • „Po úspěšném startu podzimní sezony, kdy jsme výrazně zabodovali s novinkami Polabí a Mladá krev u televizních diváků i na streamovací platformě prima+, jsme vyhodnotili, že seriál ZOO po roce vysílání dosáhl svého diváckého potenciálu, a proto jsme se rozhodli zaměřit se na nové projekty, které odpovídají naší dlouhodobé vizi v oblasti total videa,“ řekla Alex Ruzek, ředitelka programu skupiny Prima.
  • Premiéru měl seriál z prostředí zoologické zahrady 6. ledna 2025 na hlavní stanici Prima. Televize ho vysílá každý všední den od 18.00, týden dopředu ho v předpremiéře uvádí streamovací platforma prima+.

