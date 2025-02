Elektrokolo? Ani náhodou. „Jsem možná poslední poslíček v Praze na kole bez baterky,“ říká Adrian na adresu svého bicyklu, který pohánějí výhradně jeho nohy. Denně rozváží desítky zásilek ve žlutém batohu na zádech. Odolává i lákání, aby změnil portfolio a šel rozvážet jídlo.

Nechci mít místo břicha velké panděro

Kolaři s krabicoidními termobatohy na zádech si vydělávají slušně, víc než poslíčci s obálkami nebo drobnými zásilkami. Ale všichni už jezdí kompletně na kolech s elektrickým příšlapem, někteří je už mají upravené tak, že na baterku jezdí i do kopce bez šlapání. „Šlapání sice bolí, ale kdybych přešel na baterky, mám za chvilku panděro,“ poplácá si Adrian vypracované svalstvo.

Chutná, ale zabíjí. Fastfoodová strava nezpůsobuje jenom otylost, ale může přispět u obézních mužů i ke zpomaleným spermiím a zhoršené plodnosti.

Jeho slova jen dokládají trendy, které zcela ovládají současné Česko. Lidé se nehýbají, moderní pohybovadla a také neustálé užívání aut zvyšují počty lidí, kteří vynaloží denně minimum sil na fyzický pohyb.

Pravděpodobně nejen na velkou územní expanzi, ale i na tehdejší „civilizační“ výdobytky a zlenivění doplatila říše římská. Hordy východních bojovníků z římského pohledu necivilizovaných, ale na drsné životní podmínky přizpůsobených lépe než vyspělá římská společnost.

Podobnou perspektivu má před sebou možná Česko, Evropa a ani zámořská velmoc USA si nemůže výskat. Česká armáda nedávno zmírnila požadavky na fyzické schopnosti uchazečů, třeba i proto, že se na současném válčišti na Ukrajině rozrostla kategorie dronových zbraní, které nemusejí vždy obsluhovat tělesně zdatní jedinci.

Obezita jako covid? Za deset let katastrofa

V Česku podíl obézních mužů v populaci nad 15 let dosahuje přes 21 procent. „Spolu s muži, kteří mají nadváhu, představuje jejich podíl v uvedené věkové skupině přes 68 procent,“ varuje Dita Pichlerová z Centra léčby obezity Interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Obézní Česko 71 procent Čechů nad 65 let vůbec nesportuje. Mezi 15 až 24 lety jich je „jen“ 35 procent.

40 procent sportujících je v Karlovarském kraji. Je to nejméně z krajů v Česku. V závěsu je se 41 procenty Kraj Vysočina, naopak na prvním místě s 57 procenty je hlavní město Praha.

Analýzy potvrzují, že sportování se více věnují lidé s vyššími příjmy. NMS

Na nepohyblivost a nebezpečí s ní spojená upozorňují i představitelé sportovních organizací. Pokud se nepodaří zastavit růst kilogramů v české populaci, může nás čekat období ne nepodobné nedávné pandemii. „Nastala by situace srovnatelná s covidem. Jak ekonomiku zastavil virus, tak třeba už za deset let by stát mohl vydávat stejné prostředky na léčbu věcí, které se dají řešit. Nebavíme se tady o tom, aby lidé začali jezdit na olympiádu, ale abychom se začali hýbat,“ varuje Ondřej Šebek, šéf Národní sportovní agentury v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Nedávný průzkum společnosti NADA Research ukázal, že v pohybu nejsou Češi žádní šampioni. Více než polovina Čechů se nehýbe vůbec. Platí to zejména o ženách. „Z našich dat vyplývá, že lidé, kteří nesportují, méně dbají i na další aspekty zdravého životního stylu. Naopak ti, kteří sportují pravidelně, se častěji zajímají i o zdravou stravu a celkovou kondici,“ říká Stanislav Radocha, analytik společnosti.