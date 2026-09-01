Stejně jako loni budou oslavy Dnů českého piva probíhat po celé září. Pivovarníci tak ctí odkaz svatého Václava, patrona českého piva. „I letos jsme připravili řadu sezonních speciálů a zajímavých prohlídek pivovarské výroby. Do projektu se zapojilo více než patnáct pivovarů po celé republice,“ říká Tomáš Slunečko, ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven.
|
Na pražskou náplavku míří Nomad Beer Festival. Ochutnáte piva, která jinde nenajdete
České pivo pro česká hrdla
Slunečko doplňuje, že pivovarnictví v Česku vytváří pracovní příležitosti pro více než 60 tisíc lidí. Zároveň se ve významné míře obejde bez dovozu. Češi jsou totiž velcí patrioti a 98 procent piva, které ročně vypijí, pochází z lokální produkce. Platí to i obráceně: Pivovary z více než 90 procent nakupují lokální suroviny a služby. Většina peněz tak zůstává doma – u českých zemědělců, výrobců, dopravců i v dalších navazujících oborech.
|
Ze zchátralé stodoly je pivní laboratoř. Vesnička Druztová se stala rájem milovníků piva
Čepovaná klasika
Právě pohostinství zaměstnává přes 160 tisíc lidí a nabízí uplatnění i v regionech, kde je jinak pracovních i podnikatelských příležitostí méně. „Pro řadu podniků jsou prodeje nápojů klíčové, spotřeba čepovaného piva ale dlouhodobě klesá. Právě proto je letošní ročník Dnů českého piva zasvěcen hlavně čepovanému pivu,“ shrnuje Slunečko.
Výběr nejzajímavějších akcí