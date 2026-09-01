Na pivo do hospody i pivovaru. Dny českého piva potrvají po celé září

David Halatka
David Halatka
  18:00
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Pivo dělá hezká těla a krásné úsměvy.

Pivo dělá hezká těla a krásné úsměvy. | foto: Michal RůžičkaMAFRA

Pivo dělá hezká těla a krásné úsměvy.
Pivo dělá hezká těla a krásné úsměvy.
Pivo dělá hezká těla a krásné úsměvy.
Pivo dělá hezká těla a krásné úsměvy.
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Češi sami sebe s oblibou označují za milovníky piva. Český svaz pivovarů a sladoven je proto vyzývá, aby v rámci 14. ročníku Dnů českého piva vyrazili do své oblíbené hospody nebo pivovaru.

Stejně jako loni budou oslavy Dnů českého piva probíhat po celé září. Pivovarníci tak ctí odkaz svatého Václava, patrona českého piva. „I letos jsme připravili řadu sezonních speciálů a zajímavých prohlídek pivovarské výroby. Do projektu se zapojilo více než patnáct pivovarů po celé republice,“ říká Tomáš Slunečko, ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven.

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České pivo pro česká hrdla

Slunečko doplňuje, že pivovarnictví v Česku vytváří pracovní příležitosti pro více než 60 tisíc lidí. Zároveň se ve významné míře obejde bez dovozu. Češi jsou totiž velcí patrioti a 98 procent piva, které ročně vypijí, pochází z lokální produkce. Platí to i obráceně: Pivovary z více než 90 procent nakupují lokální suroviny a služby. Většina peněz tak zůstává doma – u českých zemědělců, výrobců, dopravců i v dalších navazujících oborech.

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Čepovaná klasika

Právě pohostinství zaměstnává přes 160 tisíc lidí a nabízí uplatnění i v regionech, kde je jinak pracovních i podnikatelských příležitostí méně. „Pro řadu podniků jsou prodeje nápojů klíčové, spotřeba čepovaného piva ale dlouhodobě klesá. Právě proto je letošní ročník Dnů českého piva zasvěcen hlavně čepovanému pivu,“ shrnuje Slunečko.

Výběr nejzajímavějších akcí

  • V Českých Budějovicích proběhnou v sobotu 12. září Slavnosti pivovaru Samson. Návštěvníky čeká speciální nefiltrovaný ležák, živá hudba a bohaté občerstvení.
  • Akciový pivovar Libertas v Úvalech připraví na každý ze zářijových víkendů jiný pivní speciál. Do areálu zároveň vždy zavítá food truck s pivní gastronomií. V sobotu 19. září pak pivovar oslaví své sedmé narozeniny.
  • Na nádvoří plzeňského pivovaru proběhne tradiční Gambrinus Rock Fest. Ten v sobotu 19. září nabídne živá vystoupení rockových kapel, aktivity pro návštěvníky a soutěže o ceny.
  • Pivovarské muzeum v Plzni představí v rámci výstavy nazvané Z depozitáře na světlo nově objevené exponáty včetně klíčů od pivovaru ve Velkých Popovicích, sto let starých štočků na etikety Prazdroje nebo exportních kartonů piva Radegast.
  • Pivovar ve Velkých Popovicích zve na Chmelobraní s Kozlem, které proběhne 19. září. V rámci speciálních prohlídek pivovaru zpřístupní malou chmelnici. Součástí bude také škola čepování, hudební program a občerstvení.
  • Během Dnů českého piva bude opět zpřístupněno Plzeňské historické podzemí za svitu baterek. Od 25. do 27. září vždy od 17.00 a od 18.15 mohou návštěvníci vyrazit na speciální prohlídku labyrintu chodeb, sklepů a studní včetně běžně nepřístupné části.
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Na pivo do hospody i pivovaru. Dny českého piva potrvají po celé září

Pivo dělá hezká těla a krásné úsměvy.

Češi sami sebe s oblibou označují za milovníky piva. Český svaz pivovarů a sladoven je proto vyzývá, aby v rámci 14. ročníku Dnů českého piva vyrazili do své oblíbené hospody nebo pivovaru.

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