Na práci rukama chybějí lidé, Češi ji nechtějí, Poláci a Bulhaři odcházejí. Zachrání nás Filipínci?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  16:31
Česká republika se bez milionu zahraničních zaměstnanců už dávno neobejde. Máme ukrajinské zedníky, mongolské šičky, moldavské pokojské a do této komunity se začínají prosazovat loajální a pracovití Filipínci.

V Česku se uplatňují Filipínky například ve službách, jako jsou hotely, masáže a další provozy tohoto druhu. | foto: PROFIMEDIAProfimedia.cz

„Buďme upřímní, jsou profese, které už Češi nikdy vykonávat nebudou,“ říká otevřeně Jaroslava Rezlerová, ředitelka personální společnosti ManpowerGroup (MPG) v České republice. Manuální práce přestala být pro našince už dávno zajímavá. I když by si v některých profesích vydělali více než v kanceláři. Skomírají řemeslné obory, odborné školy marně lákají uchazeče.

Takže se personalisté firem i specializované agentury vydávají na lov do Indonésie, Thajska, Filipín a dalších zemí v daleké Asii. Tvrdě tam však soupeří s personalisty z Francie, Německa, Velké Británie, vlastně z celého světa.

Pro letošní rok vypsala Česká republika něco málo přes deset tisíc pracovních povolenek pro Filipínce. Pokud se kvóta naplní, mohl by se celkový počet těchto pracovníků v Česku pohybovat kolem dvaceti tisíc.

Jsou pracovití, kolegové to nesou nelibě

„Jsou oblíbení ve firmách, protože jsou velice loajální a pracovití,“ říká Marek Mocák, operation manager MPG. Uplatňují se nejen v hotelnictví a dalších službách, uplatnění nacházejí i v logistice a ve výrobě. „Už se stalo, že nasadili ve firmě takové tempo, že výrazně překračovali normy a čeští zaměstnanci to nesli nelibě, protože to tempo a výkony na ně byly moc,“ přidává „vtipnou historku z natáčení“ Mocák.

Filipínští zaměstnanci ale nepůsobí jen na „primitivních“ pozicích. Stále více se prosazují třeba jako svářeči, operátoři CNC strojů a na další odborná místa.

Platí vám to, co slíbili?

Nejen Filipínce, ale i další asijské zaměstnance není ale snadné do Česka dostat. Procházejí zdlouhavým procesem schvalování jak ve firmách, tak především konzulárních oddělení našich ambasád, především je ale prověřuje ministerstvo zahraničí a ministerstvo vnitra. Celé to může trvat až třináct měsíců a ne každá firma může s ohledem na dynamiku trhu čekat na pracovníky tak dlouho.

Naši zaměstnavatelé si ale už také nevystačí s tím, že Filipíncům nabídnou skromné ubytování, komůrku dvakrát dva metry ve staré ubytovně a plat či jiné slibované nabídky pak také nedodrží. Filipínské úřady těm, kteří u nás získali povolení k práci, namátkově volají a zjišťují, zda souhlasí bydlení s tím, co bylo například na fotografiích, jestli odpovídá slibovaný výdělek, a další podrobnosti.

Polákům nebo Bulharům už naše mzdy nestačí

Mezi země, odkud nyní shánějí čeští zaměstnavatelé pracovní sílu, se nově řadí Srbsko nebo Severní Makedonie. Výhodou je podobné kulturní prostředí a také to, že tito lidé se rychle učí češtinu. Což je naopak překážkou u zahraničních pracovníků z Mongolska, kde bývají nezbytnou součástí tlumočníci.

Spolehnout se na shánění dělníků, řidičů i jiných profesí z Polska, Bulharska a Rumunska, jak tomu bylo ještě před pár lety, už nelze. V těchto státech se mzdy přiblížily těm u nás a zájem o Česko poklesl, lidé odtud směřují spíš na západ od nás.

Trh práce bude trpět

  • Letos odejde do penze asi 20 tisíc Čechů. Na pracovní trh nově nastoupí kolem 90 tisíc. Rozdíl mezi počtem lidí odcházejících do důchodu a těmi, kteří začnou pracovat, se může dostat až na 70 tisíc.
  • Nejvyšší kvóty pro zahraniční pracovníky má letos Ukrajina, a to 12 100. Druhé jsou Filipíny s 12 100 pracovními místy. Srbů může takto přijet 2 060.
  • Obvyklá mzda na Filipínách se pohybuje mezi šesti až osmi tisíci korunami. V Česku si může Filipínec vydělat až pětkrát tolik. Domů posílají Filipínci kolem sedmi tisíc korun měsíčně pro rodinu. Peníze, které Filipínci vydělají v zahraničí a pošlou domů, představují asi deset procent HDP. Jedná se o podstatnou položku ve státním rozpočtu. Odpovídá to například podílu zemědělství.

