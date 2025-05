Lov kaprů na přelomu května a června patří mezi specifické a nezaměnitelné období sezony. Vody ožívají nejen díky teplému počasí, ale především kvůli tření kaprů, které je jakousi oslavou přírody. Právě tuto dobu si oblíbil i jeden z nejzkušenějších českých kaprařů Karel Nikl, který se o své postřehy a rady s chutí podělil. „Tuhle dobu mám moc rád,“ říká Nikl. „Rybaření na přelomu května a června je specifické. Týká se to hlavně lovu kaprů, který je mou životní vášní. Právě v tomto období jdou kapři do tření.“ Podle Nikla je důležité tuto skutečnost nejen respektovat, ale i podle ní upravit rybářské návyky. Kde vidí třecí rej, tam nenahazuje. „Nebudu rušit kapří lásku,“ dodává.

Tření jako signál

Kapři se obvykle třou v několika vlnách, a proto je možné chytat buď před, nebo po této fázi. Při samotném aktu tření by měl rybář být jen tichým pozorovatelem. „Párkrát se mi stalo, že jsem dorazil k vodě a kapři byli právě ve tření. Tak jsem nelovil a jenom se na dálku kochal jejich milostným koncertem,“ vzpomíná Nikl. Tření probíhá zpravidla v mělčích partiích vodních ploch, které se rychleji prohřívají.

Právě tato místa se stávají centrem dění a výzvou pro rybáře, kteří musí najít vhodné lokality pro lov mimo tyto zóny. Voda se navíc v tomto období rychle mění – co platí ráno, nemusí platit večer. Adaptabilita je klíčem k úspěchu.

Více než jen příchuť

Jedna z otázek, kterou si mnoho rybářů klade, zní: „Na co to vlastně nejlépe bere?“ Podle Nikla je rozdělení příchutí podle roční doby, například sladké na jaře a masové na podzim, přežité klišé. „Je to nesmysl. Je to o tom, jaké najdete místo, jaký máte návazec. Každá voda má svá specifika,“ vysvětluje. V praxi se ukazuje, že daleko důležitější než konkrétní příchuť je prezentace nástrahy a její přizpůsobení konkrétní situaci. Nikl osobně preferuje vyvážené boilies – takzvané criticals. Tyto nástrahy se nepovalují na dně jako klasická boilies, ale ani neplavou – vznášejí se v jakémsi nulovém bodě a působí přirozeně. „Povaluje se na dně a to ji dělá pro kapry lákavou,“ říká Nikl. Vedle těchto nástrah existují i další osvědčené varianty: například plovoucí boilies nebo kombinace plovoucí a klasické kuličky známá jako „panáček“. Každá z nich má své uplatnění, klíčové je umět vyhodnotit, kdy a kterou použít.

Jedna z nejčastějších chyb, jež Karel Nikl u rybářů pozoruje, je použití malého háčku k velké nástraze. „Rybáři se domnívají, že kaprovi velký háček vadí. Není to pravda,“ říká jednoznačně. K velkým boilies se tedy nebojí nasadit háčky velikosti 4, nebo dokonce 2. Pro menší nástrahy doporučuje háčky velikosti 6 až 8. Důležité je, aby sestava působila vyváženě a přirozeně. Nikl doporučuje využívat i strategii dvou prutů: jeden nastražit jemněji, s menší „koulí“ a bohatším zakrmením, což láká menší a aktivnější ryby. Druhý prut pak vybavit klasickou nerozpustnou kuličkou bez výrazného krmení, čímž se zvyšuje šance na většího kapra. „Ale není to univerzální recept. Musíte přemýšlet, kde kapři jsou a co chtějí,“ dodává zkušený kaprař.

Když už se rybář dočká záběru a zdolá kapra, přichází další klíčová fáze – správné zacházení s úlovkem. Kapři mohou být i drobně poranění na tlamě. V tu chvíli je nezbytné mít po ruce kapří dezinfekci. „Dobrý je propolis. Vytvoří na ráně povlak, který se nesmyje hned, jak kapra vrátíte do vody,“ doporučuje.

Vzpomínka na celý život

A jak to vlastně celé začalo? Karel Nikl si s úsměvem vybavuje svůj první jarní kaprový úlovek. „Bylo mi asi třináct a chytal jsem na malém rybníčku na Kolínsku. S kamarádem jsme lovili plotice, když se mi najednou potopil splávek. Po dvacetiminutovém boji jsem vytáhl kapra, který měl 34 centimetrů.“

V té době byla minimální míra 35 centimetrů, ale radost byla obrovská. „Chtěl jsem se pochlubit rodičům, tak jsem ho donesl domů. A dopadlo to jako tehdy obvykle – snědli jsme ho.“ V současnosti je situace jiná. Sportovní kaprařina zažila obrovský vývoj a kapři se pouštějí zpět do vody.