Padelová hřiště v areálu SK Prosek na vás udělají dobrý první dojem. Mají totiž vlastní parkoviště, což je zatím v Praze spíš výjimka. Zaprvé tím ušetříte tisíce korun ročně, zadruhé se vám nestane, že musíte parťáky nechat stepovat na kurtu, zatímco vy hledáte parkovací místa a snažíte se v mobilu najít nejnovější platební aplikaci pražského magistrátu.

Ani druhý dojem nic nezkazí. Na severu Prahy nešetřili a do svého stánku zainvestovali ve velkém. Do nebe se tu tyčí čtyři mohutné kurty značky SkyPadel, považované za jedničku v oboru, a chodníčky mezi nimi dláždí vkusný umělý trávník. Když šéfovi místního padelu Karlu Kaprovi říkám, že už chybí jen palmy, odvětí lakonicky: „Už jsme je objednali.“

Luxus ale nijak neubírá na osobnosti. Padel si jde se mnou zahrát místní „recepák“ Pepík, ke kterému se připojí Karlův společník Pavel Kott. Na kurtu panuje vřelá, sportovně-žoviální atmosféra. Když mi sjede ruka a pošlu svou „bandeju“ (defenzivní smeč – pozn. redakce) do klece místo do země, Pavel mi radí, že takhle to hrát nemám. Tuhle cennou radu mu rád oplatím, když svůj další úder pošle přímo do sítě. „Zatím tu padel máme hlavně na úrovni leisure sportu,“ vysvětluje mi Karel Kapr. „Existuje tu komunita hráčů z Proseku, Bohnic a okolí, kteří chodí pravidelně. Do budoucna ale chceme nastartovat i přípravu mládeže a rozjet plnohodnotný padelový oddíl. Zatím tu byla jen individuální školička, která se ještě na zimu musela přesouvat do Čakovic, kde jsou kryté kurty,“ dodává. Vzápětí na stůl rozkládá nový výkres areálu, na kterém už je i čtyřkurtová padelová hala, která tu vyroste v příštích letech. Padelový Prosek se tak rozroste celkem na osm kurtů a jako první areál v Praze chce mít podíl venkovního a vnitřního hraní rozdělený přesně padesát na padesát.

A zdejší areál má v kapse ještě jeden trumf. Pohybuje se tu poměrně dost Američanů, což u tohoto španělskojazyčného sportu nebývá zvykem. Důvod je jednoduchý. Kapr s Kottem totiž nelenili a vedle padelových kurtů postavili jeden na pickleball, další trendy variantu odpočinkového tenisu. Pickleball se hraje s míčkem, který výrazně připomíná ten florbalový, na zmenšeném tenisovém kurtě. Na rozdíl od padelu se v něm míč nesmí dotknout stěny. Přitahuje primárně Američany, kteří ho znají třeba z mnoha kurtů podél řeky Hudson v New Yorku. Protože se tato kratochvíle dá v současnosti provozovat jen na dvou místech v Praze, značná část nadšenců skončí právě na Proseku.

„Je to určitě něco, co chceme do budoucna rozvíjet. Na tenis nerezignujeme a rozhodně bychom chtěli do budoucna nějaké kurty zachovat, ale trend jde momentálně trochu jiným směrem,“ potvrzuje Kapr zkušenost z dalších tenisových areálů v Praze. Antuce a bílým šortkám odzvonilo. Je tady pickleball se svými „pálkami“ a padel se skleněnými stěnami, které stoupají do nebe.