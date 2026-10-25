Na rande do Finska zdarma? Šestnáct nezadaných čeká jídlo i šance najít lásku

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:14
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Být single nemusí být nuda. Spousta organizací jde seznamování naproti. | foto: Profimedia.cz

Co kdyby vás první rande zavedlo rovnou do Finska? Tamní turistická organizace hledá šestnáct nezadaných lidí, kterým zaplatí čtyřdenní pobyt s ochutnáváním místní kuchyně i seznamovací večeří. K přihlášce stačí video a vlastní nápad, co servírovat na rande. Čas je ale jen do listopadu.

První schůzka obvykle začíná domluvou, kam zajít. Ve Finsku to tentokrát vezmou za účastníky do rukou organizátoři. Projekt Finnish Dinner Date propojí seznamování s poznáváním místní kuchyně. Šestnáct vybraných zahraničních hostů rozdělí do dvou skupin, z nichž každá zamíří do jiného města. Jedna pozná Helsinky, druhá Tampere ve finské jezerní oblasti. Kam konkrétně pojedou, se zájemci dozvědí při potvrzení účasti.

Místo u stolu i pro místní

Čtyřdenní pobyty se uskuteční v období od 9. do 19. února 2027. Podle agentury Visit Finland budou mít vybraní účastníci cestu hrazenou a čeká je připravený program zahrnující jídlo i další aktivity. Vyvrcholením bude společná degustační večeře. Ke každé osmičlenné skupině se při ní připojí také dva nezadaní Finové či Finky.

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Seznamování tak dostane podobu posezení u jednoho stolu, kde se do hovoru může zapojit více lidí. O menu pro helsinskou část se postará Adele Kinnunen, šéfkuchařka Café Savoy. Za chutěmi jezerní oblasti stojí Henry Tikkanen z restaurace Gösta, který Finsko reprezentoval na prestižní kuchařské soutěži Bocuse d’Or. Akce má zahraničním hostům představit gastronomii země, kterou si turisté často spojují především s přírodou a saunováním.

Flirt začal u košíku

Inspiraci pořadatelé našli v každodenní situaci: při nakupování potravin. Ve finských obchodech na sebe upozornily růžové košíky označované slovem „sinkkukori“ (v překladu košík pro nezadané – pozn. redakce). Zákazník jimi může ostatním naznačit, že je nezadaný a otevřený seznámení.

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Visit Finland tento nápad přenesla od regálů k prostřenému stolu. Za romantickou pozvánkou je zároveň propagace místní kuchyně. Kampaň Have Some Finnish už letos představila regionální degustační menu. Jejich prostřednictvím chce organizace ukázat, jak se do vaření promítají finská krajina a roční období. Mezi typické suroviny řadí ryby, zvěřinu, lesní plody či houby.

Jak se tam dostat?

Zájemci musí natočit video v angličtině a odpovědět v něm na otázku, co by podávali při romantické večeři a proč. Nahrávku mají vložit na Instagram, TikTok nebo YouTube, připojit hashtag #FinnishDinnerDate a označit příslušný účet Visit Finland.

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Následně je nutné vyplnit přihlašovací formulář a doplnit odkaz na video. Kdo nechce nahrávku zveřejňovat všem, může využít neveřejný odkaz na YouTube. Domů se tak můžete vrátit s receptem na skvělou večeři, nebo rovnou s někým, komu ji uvaříte.

Finsko není jediné, kde se seznamování mění v zážitek

  • Irsko. Městečko Lisdoonvarna každý rok v září ožívá seznamovacím festivalem s více než 160letou tradicí. Návštěvníky z Irska i zahraničí spojuje hudba, tanec a hledání partnera. Pomoci jim může také tradiční dohazovač Willie Daly.
  • Španělsko. V roce 2024 se rozšířil trend seznamování v supermarketech Mercadona. Signálem zájmu se stal ananas položený v nákupním vozíku vzhůru nohama, pomyslnou seznamovací hodinou čas mezi sedmou a osmou večer.
  • Japonsko. Pod označením „konkacu“ se skrývá aktivní hledání partnera pro manželství. Patří k němu seznamovací večírky i služby specializovaných agentur. Společenské setkání tak může mít od začátku jasný cíl. Najít někoho pro společný život.
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