Od 23:00 31. prosince 2025 do 6:00 1. ledna 2026 nebude možné začít novou jízdu vozem Bolt Drive. Opatření má podle společnosti snížit riziko dopravních nehod a ulevit přetíženým složkám integrovaného záchranného systému během silvestrovských oslav.
Ostatní služby platformy Bolt, včetně jízd s partnerskými řidiči, zůstanou v provozu po celou noc a představují alternativu pro bezpečný návrat domů. Uživatelé, kteří si auto půjčí ještě před půlnocí, o možnost jízdy nepřijdou a mohou započatou zápůjčku dokončit bez omezení. To se týká například lidí, kteří využijí denní nebo vícedenní sazby a vyrazí mimo město za rodinou či přáteli.
Bezpečnější ulice
„Silvestrovská noc patří dlouhodobě k nejnáročnějším obdobím pro policii, záchranáře i další složky integrovaného záchranného systému. Naším cílem je v této době snížit riziko nehod a předejít situacím, kdy lidé usedají za volant po oslavách. Dočasné pozastavení služby Bolt Drive vnímáme jako odpovědný krok, kterým chceme přispět k bezpečnějším ulicím,“ říká Patrik Piščák, generální manažer Bolt Drive pro Českou republiku.
Data z letošního prosince zároveň ukazují, že lidé využívají sdílená auta během svátků jinak než v běžném provozu. Průměrná prosincová jízda obvykle trvá necelé dvě hodiny a měří zhruba 19 kilometrů, zatímco během vánočního období se prodlužuje na více než 35 kilometrů a téměř čtyři hodiny. Roste také podíl vícedenních zápůjček – mezi 24. a 26. prosincem tvoří více než pětinu všech jízd.