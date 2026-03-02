Šumavský Špičák pořádá v sobotu 7. března už poosmnácté Jízdu přes louži. Registrace účastníků začíná od sobotních 14.30 hodin u dojezdu na lanovku a start je naplánován na 15.30 hodin poblíž kiosku U Sekyrek. Pořadatelé z areálu vybízejí k včasnému přihlášení, protože počet účastníků tradiční recesistické akce je limitován, neb se vše musí stihnout relativně za světla.
Všichni projedou vodou z horského potoka
Už během pátku 6. března začnou na dojezdu sjezdovky číslo 2 U zalomeného přípravy na vyhloubení louže, což je 20 metrů dlouhý, metr hluboký a dva metry široký bazén ve sněhu. Jeho dno a boky vyztuží nepropustná plachta a během soboty do něj nateče voda z horského potoka o teplotě přibližně čtyř stupňů. Ta se během závodu většinou ještě doplňuje o čerstvě studenou, neb se jí dost při koupeli prakticky všech sjezdařů vycachtá. „Pro vyhloubení závodní louže potřebujeme zhruba 50 m3 sněhu,“ upřesnil Jan Kasík, ředitel pořádajícího střediska Ski&Bike Špičák.
Zadarmo
Kdo nespadne, vyhrává
Recese vrcholu zimní sezony na Špičáku má léta neměnné pravidlo - kdo se při přejezdu louže nevykoupe, s jistotou vítězí. Po každém kole se zkracuje délka nájezdu a kdo jako poslední v jedné ze tří kategorií spočine na lyžích, snowboardu nebo speciálu na druhém břehu (nebo dojede po vodě nejdál, ano leckdy se vykoupou opravdu všichni), je vždy „králem“ nejen louže, ale i celé špičácké zimní sezony.