Cyklostezky i pěší trasy v okolí vírské přehrady, ukryté uprostřed Hornosvratecké vrchoviny, nejsou pro padavky. Kdo je zvyklý špacírovat pěšky nebo šlapat do pedálů podél Labe, měl by o cestě tímto směrem dobře uvažovat. Srázy kolem vodní nádrže jsou opravdu srázné, a když se chcete pokochat nádhernými výhledy na kopcovitou krajinu, je to tady nahoru a dolů jako na horské dráze.