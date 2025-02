Na starý židovský hřbitov dorazí ročně statisíce lidí. Mezi národnostmi vedou Italové

Na prvním místě jsou návštěvníci z Apeninského poloostrova. „Jestli je sem táhne Umberto Eco, to nezjišťujeme,“ říká Michaela Sidenberg, hlavní kurátorka ŽMP. Román italského autora knižních bestsellerů Pražský hřbitov se ale na zájmu Italů bezesporu podílí. V blízké budoucnosti chce ale vedení muzea inovovat zákaznické přístupy, a to směrem ven z Česka i dovnitř republiky. Rádi by tu viděli více než dvacet procent českých zájemců o poznání židovské historie.

„V loňském roce jsme zavedli jednotnou vstupenku, která umožňuje vstup do všech objektů, příchozí se nemusí zdržovat nákupem jednotlivých vstupenek,“ vysvětluje jednu z novinek ředitelka ŽMP Pavla Niklová. Nevýhodou tohoto vstupného je, že není možné si koupit lístek jen do konkrétní synagogy nebo na proslavený hřbitov. Na druhou stranu všechny placené památky jsou na malé ploše bývalé historické židovské čtvrti.

U českých návštěvníků nejvíc platí, že se sem dostanou ve školním věku, v dospělosti sem už zavítají zřídka. „To by měly změnit jednak rodinné vstupenky a jednak komentované prohlídky Josefova, protože to je v podstatě celé židovské muzeum,“ říká Niklová. Procházky s průvodcem po této pražské části by měly být zaměřené i podle věku zájemců. „Něco jiného je zajímavé pro starší návštěvníky, některé informace jsou složité pro děti, proto to chceme přizpůsobit,“ dodává ředitelka ŽMP.

Větší návštěvnost si v muzeu slibují také od rozsáhlejší spolupráce s cestovními kancelářemi i s hotely. Na rozdíl od minulosti se muzeu podařilo výrazně obsadit i sociální sítě. Připravují i některé netradiční akce, například v dubnu se v jedné kavárně na Josefově odehraje ochutnávka židovských jídel podle předválečné kuchařky Fanny Landau.

„Loni jsme testovali bezpečnostní rám v jednom z objektů, letos je nainstalujeme také ve zbylých,“ uvádí novinku v bezpečnostní oblasti Pavla Niklová.