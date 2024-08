Na streamovací platformě Voyo je Kramný bulvární, pokrytecký a někdy i marný

Odhalili filmaři nevinu odsouzeného? Co se v egyptském hotelu stalo a co tragédii předcházelo? Je Kramný skutečně tím, kdo vraždil? A opravdu použil při hrůzném aktu elektřinu? Nebo šlo o jed? Na žádnou z těchto otázek vám dokumentární série nedá uspokojivou odpověď. A vlastně se o to její tvůrci ani nesnaží. I přesto ale Kauza Kramný nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Nový dokumentární seriál Kauza Kramný

Vrah, anebo oběť?

Skutečné osudy, skutečné případy, skutečné emoce. Pod značkou Voyo Originál vydává streamovací platforma již několikátým rokem vlastní tvorbu. Převážně jde o minisérie inspirované skutečnými událostmi v české kotlině. Nejpamátnějšími zářezy jsou například první, nepříliš povedený seriálový originál Případ Roubal (2021), o něco smířlivěji přijatý Guru (2022), bulvární a karikaturní Iveta (2022), ale také vynikající krimi seriál Metoda Markovič: Hojer (2024) – ten se těšil divácké chvále v prvním kvartálu letošního roku.

Zleva: Miroslav Hanuš, Eliška Křenková, Anna Fialová a Alena Mihulová

V kontextu zmiňovaných seriálů by mohl divák snadno nabít dojmu, že je Kauza Kramný jen další bulvární hranou seriálovou vyprávěnkou s nepříliš přesvědčivými hereckými výkony a dialogy, které šustí papírem. Není tomu tak. Jde skutečně o pětidílnou plnohodnotnou dokumentární sérii, která se věnuje případu Petra Kramného, odsouzeného za vraždu manželky a dcery během rodinné dovolené v Egyptě v roce 2013. Nebývalý zájem veřejnosti, spolu s ochotou Petra Kramného s novináři hovořit, totiž vedl k bezprecedentnímu mediálnímu pokrytí celého případu.

Z natáčení Kauzy Kramný

Pro filmaře proto nebyl problém po zhruba deseti letech oprášit pár starých záběrů, vyzpovídat pár kolegů, kteří tehdy na kauze makali, a také polechtat ega těch, jenž tehdy z kauzy nevyšli jako vítězové. Včetně samotného Kramného. Nechybí ani nezbytné ždímání emocí, o které se během show pravidelně starají rodiče odsouzeného vraha, stejně tak jako kamarádky a sousedé zavražděné manželky.

Pokrytecký paradox

Jak si již minulý měsíc mohli zájemci přečíst v článku kolegyně z idnes.cz Mirky Spáčilové, pokud jde o morální stránku, zosobňuje Kauza Kramný pokrytecký paradox. Do role necitelných lovců senzací toži zejména v prvních dvou dílech staví bulvární média. Nicméně pod zástěrkou pohoršení činí v podstatě totéž a dokonce díky dvěma reportérům, kteří se případem od počátku zabývali, získává vcelku věcná svědectví. Naprosto souhlasím. Nejzajímavější jsou dle mého názoru první a třetí epizoda. První část totiž shrne skoro všechno podstatné a na konci odhalí, že se bude v dokumentu „vykecávat“ i Kramný, trojka zase naplno představí paradox, který nastal při vyhotovování znaleckých posudků. Právě u těchto dílů si divák nejpravděpodobněji má ťukat na čelo a říkat si, že byl ten Kramný vlastně obyčejnou obětí okolností.

Petr Kramný se svým návrhem na obnovu soudního procesu neuspěl. (10. února 2023)

Bohužel pro dotyčného i diváky se však tvůrci u popisu soudního dramatu nezastavují a neváhají půl druhé epizody věnovat tomu, že byl Kramný darebák, protože si to po minimálně půl roce celibátu pravděpodobně rozdal s fanynkou v autě na parkovišti. Stejnou cestou jde i epizoda čtvrtá, kde se řeší hlavně to, zda bylo manželství Kramných v krizi či nikoliv. Zároveň ale divákům předkládá další a další podivné skutečnosti, které konečný celek ještě více rozmělňují. To nejzajímavější se opět děje okolo soudních znalců. Vyloženě pak vyčnívá kulturní vložka, o kterou se v díle postará Kramného bývalý spoluvězeň. Závěrečná část se pak nese v duchu návratu do osudné Hurghady i soudních síní, kde padl konečný rozsudek. Ten už ale žádného diváka nijak nepřekvapí.

Bulvární skládačka

Tvůrcům se nedá upřít, že dostatečně vytěžili při mapování kauzy svědectví, archivní záběry, posudky a názory znalců, ale i to, že (patrně pouze krátce, odhaduji na ploše dvou návštěv) mluvili se samotným Kramným. Není velkým spoilerem, když napíšu, že byl dotyčný za dvojnásobnou vraždu nakonec odsouzen na 28 let vězení. Vytěžila ale Kauza Kramný svůj potenciál? Bylo nutné se k případu, který před lety rozdělil laickou i odbornou veřejnost, po letech vracet? Na to neexistuje jednoznačná odpověď. Určitě je velkým plusem, že se série ujal režisér Petr Hátle. Má totiž s podobným formátem zkušenosti díky audioseriálu Pohřešovaná, v němž líčil zmizení Ivany Koškové, případně díky své práci na filmu Manželé Stodolovi (2023).

Z natáčení Kauzy Kramný

Konec dobrý, všechno dobré?

Podle kreativní producentky Kauzy Kramný Eriky Hníkové, která je sama oceňovanou dokumentaristkou, měla dokumentární série vynést na světlo některé nové, v minulosti tolik nepropírané skutečnosti. A to se také, dle mého názoru, povedlo celkem bez potíží. „Nezpochybňujeme Kramného vinu. Petr Kramný je odsouzený vrah, ale v sérii poukazujeme na bílá místa ve vyšetřování a dáváme prostor i straně, která tvrdí, že Petr Kramný nikoho nezabil. Na prvním místě jsou lidé, kterým kauza změnila život na obou stranách konfliktu,“ říká dokumentaristka.