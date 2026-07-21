Vyrůstali tu grandslamoví vítězové, kvůli novému stadionu zmizela historická porodnice a při jeho otevření přihlížel celý národ návratu Martiny Navrátilové.
|
Zdarma, ale nebezpečné. Koupání v lomech láká tisíce lidí. Tady je 5 nejkrásnějších míst
Když se řekne Štvanice, většině lidí se vybaví tenis. A není divu. Nejstarší český tenisový klub I. Český Lawn Tennis Klub (ČLTK) zde sídlí už od roku 1901. Tehdy byl ostrov na okraji Prahy, obklopený rameny Vltavy, ideálním místem pro nový sport, který se do českých zemí teprve dostával.
Ve 20. letech zde vyrostl první centrální dvorec, jehož ochozy nebyly z betonu ani oceli, ale převážně ze dřeva. Přesto patřil mezi nejmodernější tenisové stadiony své doby a stal se symbolem rostoucí popularity tenisu v Československu. Právě odsud se vydávali čeští hráči dobývat největší světové turnaje.
Jaroslav Drobný tu byl jako doma
Největší legendou Štvanice je bezpochyby Jaroslav Drobný, vítěz Wimbledonu i Roland Garros.
|
Cigareta u moře se může prodražit. Kde platí zákazy a astronomické pokuty?
Jeho příběh je přitom neobvyklý. Otec slavného tenisty totiž pracoval jako správce areálu, takže malý Jaroslav vyrůstal doslova mezi kurty. Trávil zde celé dny, sbíral míčky, sledoval starší hráče a postupně se z něj stal jeden z nejlepších tenistů planety.
Jen málokterý grandslamový vítěz může říct, že jeho dětským hřištěm byl stadion, na kterém později psal historii.
Kvůli Fed Cupu zmizela porodnice
Na začátku osmdesátých let padlo rozhodnutí, že Praha musí mít tenisový stadion světové úrovně. Důvod byl jasný – Československo získalo pořadatelství finále Fed Cupu.
|
Nehybný tracking a zpoždění. Čechy zasahuje nový fenomén delivery anxiety
Nová stavba ale znamenala velkou oběť. Demolici musela ustoupit původní dřevěná klubovna I. ČLTK i secesní porodnice, která na ostrově stála od počátku minulého století.
Po třech letech stavby vznikl moderní antukový stadion pro téměř 8 000 diváků, který patřil mezi největší sportovní stavby své doby.
Když se komunisté báli Martiny Navrátilové
Otevření stadionu v červenci 1986 nebylo jen sportovní událostí. Do Prahy totiž přijela Martina Navrátilová, která po emigraci do Spojených států představovala pro komunistický režim mimořádně citlivé téma. Přesto právě ona byla největší hvězdou finále Fed Cupu mezi Československem a USA.
|
FOTOGALERIE: „Příští zastávka Hodkovičky.“ Nové hlášení rozezní tramvaje během října
Na tribunách sedělo osm tisíc diváků, další sledovali zápasy u televizních obrazovek. Pro mnoho lidí to bylo vůbec poprvé, kdy slavnou tenistku po letech znovu viděli hrát doma.
Štvanice bývala doslova sportovním ostrovem. Jen několik kroků od tenisových kurtů stál legendární zimní stadion, kde českoslovenští hokejisté získali několik titulů mistrů světa. Na jednom jediném ostrově se tak psaly dějiny dvou sportů, které proslavily Československo po celém světě. Dnes už zimní stadion neexistuje. Tenis ale zůstal.
Štvanice málem přišla o svou budoucnost
Ani v posledních letech neměla Štvanice vyhráno. Objevily se spory mezi klubem I. ČLTK a pražským magistrátem, řešily se pozemky i možné změny využití areálu. Fanoušci se obávali, že by část tenisového komplexu mohla zmizet. Praha však opakovaně ujistila, že s likvidací kurtů nepočítá. Naopak chce zachovat sportovní charakter ostrova a areál postupně modernizovat.
|
Po 64 letech znovu žije. Lesní divadlo v Krči se vrací na kulturní mapu Prahy a hraje zdarma
Na Štvanici se historie nepřestala psát
Po zdejší antuce běhali Jaroslav Drobný, Jan Kodeš, Martina Navrátilová, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková nebo Karolína Plíšková. Teď jejich stopu následují další generace.
Když se nyní během Livesport Prague Open rozezní potlesk po vítězném míči, nejde jen o další tenisový zápas. Ozývá se na místě, které už více než jedno století patří mezi symboly českého sportu. A právě proto zůstává Štvanice jedním z nejkouzelnějších sportovních míst v celé zemi.