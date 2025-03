Většinou podpůrných projektů české účasti se prolíná postava oficiálního maskota českého národního pavilonu, kterým je exponaut René. Je inspirován skleněnou sochou, která před mnoha lety vznikla v ateliéru slavného českého skláře Reného Roubíčka.

Jedním z projektů, kde se René objevuje, je historicky první píseň české účasti na Expu, kterou nazpívalo dětské hudební duo Karol & Kvído. Ve videoklipu ke skladbě v rytmu k-popu s názvem René a Karol jedou na Expo vystupuje varianta plyšového maskota Reného v kostýmové verzi, a to v barvě, která odkazuje na uranové sklo, s nímž René Roubíček jako jeden z prvních v Česku pracoval – zelené.

Inspirací obsahu skladby byly tvůrcům vynálezy, které se poprvé představily na světových výstavách a nyní jsou již součástí našich každodenních životů. „Kladli jsme si otázku, jak dětem nejlépe přiblížit, co Expo je. Napadlo nás udělat to prostřednictvím vynálezů, které znají. Každé dítě zná telefon, myčku, Eiffelovu věž a další, ale málokteré ví, že třeba Eiffelova věž byla postavena pro světovou výstavu v Paříži a myčka byla poprvé představena na výstavě Expo s cílem rozšířit ji jako novinku co nejrychleji do celého světa,“ říká zpěvačka a producentka Karolina Neuvirthová alias Karol. „Věříme, že barvy, melodie a energie Karol & Kvída zaujmou nejen děti, ale i jejich rodiče a další tvůrce v Japonsku,“ dodává.