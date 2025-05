SCHEDULE | It’s official! The competition begins on Wednesday with short programs for women and pairs. The men will make their debut at the O2 arena on Thursday, followed by the Ice Dances on Friday.



Who will be the first world champion in Prague? The first session for which medals will be awarded is the pairs competition. This will take place on Thursday evening. The top 24 women will battle it out for the world title the following day at 18:00. The competition programme will conclude on Saturday, with the Men- Free Skating taking place in the morning and the Ice Dances in the evening. We won’t miss the traditional exhibition on Sunday!



Can’t wait, can you?



For full details, visit our website ➡️ prague2026.org.



PROGRAM | Máme jasno! ⛸️ Jako první vstoupí do soutěže ženy a sportovní dvojice středečními krátkými programy. Muži si svou premiéru v O2 areně odbydou ve čtvrtek a tance na ledě s dvojnásobným domácím zastoupením v pátek.



O medaile zabojují jako první sportovní dvojice ve čtvrtečním večerním bloku. Nejlepších 24 žen bude závodit o světový titul o den později v 18 hodin. Soutěžní program uzavřou v sobotu volnými jízdami nejprve muži a večer tance na ledě. V neděli se uskuteční tradiční exhibice.



Už se nemůžete dočkat, co?



Kompletní informace najdete na našem webu ➡️ prague2026.org