Na tenhle horor od tvůrců Vřískotu čekali fanoušci dlouhých 7 let. Vyplatilo se jim to?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
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Krvavá nevěsta: Hra začíná

Krvavá nevěsta: Hra začíná | foto: Disney+Metro.cz

Krvavá nevěsta: Hra začíná
Krvavá nevěsta: Hra začíná
DO KINA: Kdo vyrobí více mrtvol, špiónka Anna, nebo Krvavá nevěsta?
Záběr z filmu Krvavá nevěsta
16 fotografií
Těžko se tomu věří, natož o tom píše, ale první Krvavá nevěsta debutovala na Disney+ už v roce 2019, tedy před zhruba sedmi lety. Dneska jde de facto o hororovo-thrillerovou kultovku, v níž se netradiční hlavní hrdinka s tváří Samary Weaving víceméně úspěšně schovávala po domě, a to z toho důvodu, aby přežila rodinnou vyvražďovačku. Rok se s rokem sešel a na obrazovkách zmiňované myšácké streamovací platformy se opět začínají nosit svatební šaty notně umazané od krve.

Ač je Krvavá nevěsta: Hra začíná filmovým pokračováním, které svět úplně nutně nepotřeboval, výsledek přináší řadu zábavných momentů. Díky nim vám tahle novinka příjemně ukrátí jakýkoliv unavenější, třeba i páteční večer.

Druhá Krvavá nevěsta nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Krvavá nevěsta: Hra začíná

O čem byla jednička?

Všechno začalo na začátku prvního snímku jako obyčejná svatba. Grace (Samara Weaving) si brala Alexe (Mark O’Brien) pocházejícího z bohaté rodiny Le Domasových. Těšila se, že konečně získá opravdovou rodinu. Jenže tahle rodina měla trochu netradiční svatební zvyk. Každý nový člen si musel po obřadu zahrát náhodně vybranou hru. A Grace si vytáhla tu nejhorší možnou: schovávanou. Nejde totiž o nevinnou dětskou zábavu. Pokud ji rodina do rána nenajde, přežije. Pokud ano, čeká ji smrt jako součást starého krvavého rituálu. Z nevěsty se tak během jediné noci stává kořist, která musí bojovat o život proti vlastní nové rodině.

Na kočku a na myš

Krvavá nevěsta byla v případě prvního dílu mixem černé komedie, hororu a pořádně krvavé hry na kočku a myš. V hlavní roli excelovala Samara Weaving jako Grace, která se sice jen tak nevzdává, ale pořád je patřičně uvěřitelně k smrti vyděšená. Bavili i lovci/svatebčané, z jejichž soupisky bizarních charakterů si po těch letech pamatuji jen pramálo. Na konci filmu se Grace každopádně podaří přežít celou noc, ale rodina ji ještě stihne chytit a připravit k obětnímu rituálu.

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Když však vyjde slunce a obřad není dokončen, rodina si myslí, že legenda o kletbě byla jen pověra. V tu chvíli se ale ukáže opak. Jednotliví členové rodiny začnou jeden po druhém doslova explodovat jako trest za porušení dohody s tajemným Le Bailem. Grace jako jediná přežije a na závěr sedí zakrvácená před hořícím sídlem.

Rodinná terapie podruhé

Ačkoliv režijní dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett stihla mezi uvedením Krvavé nevěsty a jejího pokračování natočit pátý a šestý Vřískot i upírský horor Abigail, ve světě Grace od dramatického finále prvního filmu uplynulo jen několik vteřin. Po výše zmíněných krvavých událostech, a nějaké té drobné resuscitaci její osoby, se hrdinka domnívá, že má vše za sebou. Společně se svou čerstvě znovuobjevenou odcizenou sestrou Faith (Kathryn Newton) v nemocnici konstatují, že si nejspíš půjde na pár let posedět do vězení. A to bude tak asi všechno.

Krvavá nevěsta: Hra začíná
Krvavá nevěsta: Hra začíná
DO KINA: Kdo vyrobí více mrtvol, špiónka Anna, nebo Krvavá nevěsta?
Záběr z filmu Krvavá nevěsta
16 fotografií

Chyba lávky. Natrvá to ani pár hodin a Grace se společně s Faith zaplétá do boje čtyř mocných rodů, které usilují o získání tajemného trůnu. Dvojici plavovlasých hrdinek tak čeká další smrtící noc, během níž musejí bojovat nejen o vlastní životy, ale i o záchranu svých duší. A tentokrát jim u toho sekundují Kathryn Newton, Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar nebo David Cronenberg.

Sequel jako řemen

Jak již trefně napsali kolegové z webu moviezone.cz, na pokračování Krvavé nevěsty se sice čekalo sedm let, působí to ale, že ho navrativší scenáristé Guy Busick a R. Christopher Murphy vymysleli již během pauzy na cigáro při psaní prvního filmu. Nedá se ale říct, že by scénář byl bez nápadu. Měřítko je oproti jedničce skoro přesně dvojnásobné. Dokonce i finančně. Jednička stále šest milionů, dvojka pak čtrnáct milionů dolarů.

Krvavá nevěsta

V jednu chvíli se třeba vyhlásí pravidlo, že lovci mohou používat pouze zbraně, které odpovídají době, kdy se jejich rodiny upsaly Satanovi. Tenhle nápad ale zamíří přímo do zdi a dál se s ním nepracuje. Nikdo si tu naštěstí v žádné části snímku nehraje na nějaké velké umění. Furt jde o béčko, které mu se nějaký ten neduh dá poměrně lehko odpustit. Tenhle krvavý výplach klidně unese za pár let trojku.

Konec dobrý, všechno krvavé

Krvavá nevěsta: Hra začíná ukazuje, jak obtížné je navázat na film, jehož jednou z nejdůležitějších předností, ne-li tou vůbec největší, byla originalita. Pokračování sice rozšiřuje mytologii, přidává nové postavy a díky vyššímu rozpočtu působí velkolepěji, jenže s tím se vytrácí část překvapení i napětí, které zdobily první díl. Výsledkem je zábavný předvídatelný sequel, jenž fanouškům první Krvavé nevěsty připomene, proč má režijní dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett v hororovém žánru tak silné jméno.

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Já osobně hodlám brzy zkouknout jejich Abigail (2024), která prý první krvavou nevěstu hodně vykrádá. Pouze zde tvůrci zaměnili satanistické fanatiky za partu upírů.

Krvavá nevěsta: Hra začíná

  • Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
  • Scénář: Guy Busick, R. Christopher Murphy
  • Kamera: Brett Jutkiewicz
  • Hudba: Sven Faulconer
  • Hrají: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Elijah Wood, David Cronenberg, Nestor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng a další.
  • Produkce: Bradley J. Fischer, William Sherak, James Vanderbilt, Tripp Vinson
  • Casting: John Buchan, Jason Knight
  • Střih: Jay Prychidny
  • Zvuk: Andrew Tay
  • Scénografie: Andrew M. Stearn, Colin Woods
  • Masky: Colin Penman
  • Kostýmy: Avery Plewes

Krvavá nevěsta: Hra začíná

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