Ač je Krvavá nevěsta: Hra začíná filmovým pokračováním, které svět úplně nutně nepotřeboval, výsledek přináší řadu zábavných momentů. Díky nim vám tahle novinka příjemně ukrátí jakýkoliv unavenější, třeba i páteční večer.
Druhá Krvavá nevěsta nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
O čem byla jednička?
Všechno začalo na začátku prvního snímku jako obyčejná svatba. Grace (Samara Weaving) si brala Alexe (Mark O’Brien) pocházejícího z bohaté rodiny Le Domasových. Těšila se, že konečně získá opravdovou rodinu. Jenže tahle rodina měla trochu netradiční svatební zvyk. Každý nový člen si musel po obřadu zahrát náhodně vybranou hru. A Grace si vytáhla tu nejhorší možnou: schovávanou. Nejde totiž o nevinnou dětskou zábavu. Pokud ji rodina do rána nenajde, přežije. Pokud ano, čeká ji smrt jako součást starého krvavého rituálu. Z nevěsty se tak během jediné noci stává kořist, která musí bojovat o život proti vlastní nové rodině.
Na kočku a na myš
Krvavá nevěsta byla v případě prvního dílu mixem černé komedie, hororu a pořádně krvavé hry na kočku a myš. V hlavní roli excelovala Samara Weaving jako Grace, která se sice jen tak nevzdává, ale pořád je patřičně uvěřitelně k smrti vyděšená. Bavili i lovci/svatebčané, z jejichž soupisky bizarních charakterů si po těch letech pamatuji jen pramálo. Na konci filmu se Grace každopádně podaří přežít celou noc, ale rodina ji ještě stihne chytit a připravit k obětnímu rituálu.
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Když však vyjde slunce a obřad není dokončen, rodina si myslí, že legenda o kletbě byla jen pověra. V tu chvíli se ale ukáže opak. Jednotliví členové rodiny začnou jeden po druhém doslova explodovat jako trest za porušení dohody s tajemným Le Bailem. Grace jako jediná přežije a na závěr sedí zakrvácená před hořícím sídlem.
Rodinná terapie podruhé
Ačkoliv režijní dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett stihla mezi uvedením Krvavé nevěsty a jejího pokračování natočit pátý a šestý Vřískot i upírský horor Abigail, ve světě Grace od dramatického finále prvního filmu uplynulo jen několik vteřin. Po výše zmíněných krvavých událostech, a nějaké té drobné resuscitaci její osoby, se hrdinka domnívá, že má vše za sebou. Společně se svou čerstvě znovuobjevenou odcizenou sestrou Faith (Kathryn Newton) v nemocnici konstatují, že si nejspíš půjde na pár let posedět do vězení. A to bude tak asi všechno.
Chyba lávky. Natrvá to ani pár hodin a Grace se společně s Faith zaplétá do boje čtyř mocných rodů, které usilují o získání tajemného trůnu. Dvojici plavovlasých hrdinek tak čeká další smrtící noc, během níž musejí bojovat nejen o vlastní životy, ale i o záchranu svých duší. A tentokrát jim u toho sekundují Kathryn Newton, Elijah Wood, Sarah Michelle Gellar nebo David Cronenberg.
Sequel jako řemen
Jak již trefně napsali kolegové z webu moviezone.cz, na pokračování Krvavé nevěsty se sice čekalo sedm let, působí to ale, že ho navrativší scenáristé Guy Busick a R. Christopher Murphy vymysleli již během pauzy na cigáro při psaní prvního filmu. Nedá se ale říct, že by scénář byl bez nápadu. Měřítko je oproti jedničce skoro přesně dvojnásobné. Dokonce i finančně. Jednička stále šest milionů, dvojka pak čtrnáct milionů dolarů.
V jednu chvíli se třeba vyhlásí pravidlo, že lovci mohou používat pouze zbraně, které odpovídají době, kdy se jejich rodiny upsaly Satanovi. Tenhle nápad ale zamíří přímo do zdi a dál se s ním nepracuje. Nikdo si tu naštěstí v žádné části snímku nehraje na nějaké velké umění. Furt jde o béčko, které mu se nějaký ten neduh dá poměrně lehko odpustit. Tenhle krvavý výplach klidně unese za pár let trojku.
Konec dobrý, všechno krvavé
Krvavá nevěsta: Hra začíná ukazuje, jak obtížné je navázat na film, jehož jednou z nejdůležitějších předností, ne-li tou vůbec největší, byla originalita. Pokračování sice rozšiřuje mytologii, přidává nové postavy a díky vyššímu rozpočtu působí velkolepěji, jenže s tím se vytrácí část překvapení i napětí, které zdobily první díl. Výsledkem je zábavný předvídatelný sequel, jenž fanouškům první Krvavé nevěsty připomene, proč má režijní dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gillett v hororovém žánru tak silné jméno.
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Já osobně hodlám brzy zkouknout jejich Abigail (2024), která prý první krvavou nevěstu hodně vykrádá. Pouze zde tvůrci zaměnili satanistické fanatiky za partu upírů.
Krvavá nevěsta: Hra začíná