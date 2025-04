Těhotnej kuchař předstihl Lidl. Na vaření by pozval Lucii Borhyovou

Těhotnýmu Kuchařovi se povedlo předstihnout společnost Lidl, Jaromíra Jágra nebo Andreje Babiše. Připravuje pro své fanoušky překvapení při pokoření milionu sledujících? A s kým by nejraději vařil? To a mnohem víc Vajgl prozradil v rozhovoru pro deník Metro.

Blížíte se k milionu sledujících na Facebooku. Připravujete pro své fanoušky nějaké speciální překvapení, až této mety dosáhnete?

Pomalu se mi to honí hlavou, ale nejsem si úplně jistý, jestli vymyslím něco, co bude stát za to. S jistotou ale můžu říct, že mezi svoje sledující na Facebooku určitě nerozdělím milion korun v hotovosti.

Přezdívka Těhotnej kuchař je hodně netradiční. Jak vlastně vznikla a kdy jste zjistil, že se z ní stane vaše značka?

Je dobře zapamatovatelná a vznikla shodou náhod, protože jsem vtipnej a hezkej.

Vaše recepty jsou známé tím, že je zvládne opravdu každý. Máte ale nějaký recept, který se vám i po tolika videích pořád nedaří dokonale?

Moje nemesis jsou lokše. Zkoušel jsem je asi třikrát a vždycky patlanice, ulepený ruce, pracovní plocha a hnusný placky. Už nikdy je dělat nebudu. Ale nikdy neříkej nikdy, že jo.

Máte oblíbenou kuchařskou katastrofu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem?

Kuchařskou ne, ale před deseti lety vedle mě u počítačového stolu vybouchla lahev coly, kterou jsem zmrzlou přinesl z balkonu. Vedle ní byly prázdné lahve od piva a ty střepy z nich prolítly kolem mojí hlavy. Od té doby už piju radši jenom to pivo.

Vaše videa mají specifický humor a styl. Píšete si dopředu scénář, nebo všechno vzniká spontánně?

Žádný scénář nemívám, jedu „z voleje“. Sedmdesát pět procent jsou moje kecy, a těch zbylých pětadvacet jsou pak hlášky ze seriálů, života a komentářů mých diváků. Často tam najdu opravdový perly.

Sociální sítě jsou rychlé médium, ale vaření často vyžaduje čas a trpělivost. Jak jdou dohromady rychlá doba a kuchařské řemeslo?

Když jsem před lety začal natáčet videorecepty na TikTok, mohly mít maximálně 60 sekund. To mě naučilo dostat do krátké stopáže všechno důležité. Díky tomu jsou moje videa oblíbená, protože se nemusíte minutu koukat, jak někdo krájí cibuli.

Pracujete na několika platformách – Facebook, TikTok, Instagram. V čem vidíte největší rozdíl mezi publikem na těchto sítích?

Videa točím na všechny platformy stejná, jen pro YouTube poslední měsíce i horizontálně. Takže točím na dva iPhony, což znamená dvojí stříhání a víc práce. Na každé platformě mám jinak věkově složené publikum, které rozdílně reaguje na daný obsah. Pokud zkouším něco nového, začínám na TikToku a podle toho se rozhoduji dále.

Kdybyste si mohl pozvat na vaření osobnost, živou nebo historickou, kdo by to byl?

Lucii Borhyovou, ale musela by po večeři zůstat i na snídani. Moje žena by ji pak s velkou pravděpodobností zabila, ale koupil bych drahej věnec.