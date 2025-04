Velikonoce letos proběhnou v druhé polovině dubna. Oslavy jara začnou už 5. dubna jarmarkem v Zásmukách, kde si můžete nakoupit velikonoční zboží a užít si velikonoční program. V Třebízi proběhne tematický jarmark od 14. do 16. dubna. Na Cífkově statku navíc ožije celé hospodářství přípravami na Velikonoce. Zdejší děvečka představí některé ze zvyků, nahlédnete do kuchyně provoněné tradičním pečivem a dorazí i jeden z mládenců, aby vyšlehal svou milou vlastnoručně upletenou pomlázkou. Velikonoční atmosféru v historickém prostředí slibuje také hrad Křivoklát, který od 18. do 20. dubna chystá prodejní stánky, kulturní program nebo ukázky lidových řemesel.

Hudba, šermíři i farmářský trh

Pokud zamíříte na hrad Okoř, zažijete středověké Velikonoce. V neděli 20. dubna zde zazní středověká hudba, uvidíte šermířská klání a pro děti budou připraveny soutěže. V prostředí zámku v Dobřichovicích můžete v sobotu 12. dubna objevit farmářský trh, kovářskou dílnu nebo pečení s dalšími dílnami. Velikonoční trhy se budou konat i v dalších místech středních Čech, ať už v Kladně, Berouně, Mladé Boleslavi, Kutné Hoře nebo Sedlčanech.

v Třebízi však proběhne další tematický jarmark, a to od 14. do 16. dubna.

Jak dříve prožívali Velikonoce, zjistí návštěvníci od 7. do 20. dubna v Příbrami na Březových horách. V hornickém domku ucítíte vůni tradičního pečiva a uslyšíte i lidové popěvky. Pestrý program představí také skanzen Vysoký Chlumec. V autentickém prostředí venkovských chalup proběhnou od 17. do 20. dubna ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností. V areálu se můžete občerstvit nebo si zakoupit keramické výrobky. Oslavy jara chystá i skanzen v Kouřimi, který jako každý rok nabídne povídání o postních a velikonočních zvycích, předení pašijové nitě nebo chození s Jidášem. Programy spojené s Velikonocemi zde proběhnou v neděli 6. dubna, v sobotu 19. dubna a v neděli 20. dubna.

„Velikonoční program ve středních Čechách může přinést nečekané zážitky. Ať už si připomenete staré zvyky a tradice, pletení pomlázky nebo svátky strávíte v jarní přírodě. Jen kousek od Prahy najdete široký výběr možností, které vybízejí k objevování, procházkám, cyklovýletům nebo třeba k ochutnávce sváteční gastronomie,“ zve na návštěvu regionu Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

Pokud zamíříte na hrad Okoř, zažijete středověké Velikonoce. V neděli 20. dubna zde zazní středověká hudba, uvidíte šermířská klání a pro děti budou připraveny soutěže.

Hrady a zámky o Velikonocích

Kde jinde oslavit nejvýznamnější křesťanské svátky roku, než v zámeckém prostředí? Tentokrát se vydejte z podhradí až na zámek či hrad. Jak trávila Velikonoce knížecí rodina a co chystala svým vnoučatům, zjistíte na zámku Loučeň. Velikonoční prohlídky zámku probíhají každý den od 5. do 27. dubna. Nenechte si ujít ani oslavu v Chateau Mcely, kde můžete relaxovat, ochutnat speciální menu za hudebního doprovodu nebo se zapojit do velikonočního tvoření. Od pátku 18. dubna do pondělí 20. dubna bude připraven program jak na zámku, tak v zámeckém parku.