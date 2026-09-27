Každý kaprařský návazec se chová trochu jinak a může rozhodnout o tom, zda kapr nástrahu bezstarostně nasaje, nebo ji včas vyplivne. Uznávaný český kaprař Michal Kučera vysvětluje, v čem jsou přednosti jednotlivých variant, jaké nástrahy se k nim hodí a po čem by sáhl při lovu velkých a zkušených ryb.
Neexistuje jeden návazec, který by byl nejlepší vždy a všude. Podle Kučery je třeba přemýšlet i o tom, na co jsou kapři na dané vodě zvyklí. „Pokud osmdesát procent lidí chytá s nějakými návazci, tak já se snažím odlišit. Pokud bych naopak věděl, že tam hodně lidí používá krátký tuhý návazec, snažil bych se to udělat jinak,“ říká.
Pletený návazec
Klasický měkký návazec z pletené šňůrky patří k nejjednodušším variantám. Jeho hlavní předností je přirozenost. „Tyhle návazce jsou velmi ohebné, lehké a jemné. Když kapr nedůvěřivě zkoumá nástrahu, může to být výhoda,“ vysvětluje Kučera.
Měkká pletenka se ale snáz zamotá a zkušený kapr ji může po nasátí snáze vyplivnout. „Když se mu na tom něco nelíbí, návazec se ohne a on ho dokáže relativně snadno vypudit.“ Kučera by ji použil tam, kde chce přirozenou prezentaci menšího potápivého nebo vyváženého boilie. „Použil bych ho na menší ryby nebo ve chvíli, kdybych chtěl chytat amury.“ U měkkého materiálu doporučuje také rovnátko či smršťovací hadičku přes očko háčku.
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Tuhý návazec z monofilu nebo fluorocarbonu
Monofil či fluorocarbon jsou pravým opakem pletenky. Nástraha se na nich nepohybuje tak volně, ale návazec se výrazně méně zamotává a kapr jej obtížněji vyplivne. „Když už kapr nástrahu nasaje, tak ji jen velmi těžko odmítne a vypudí. Většinou, když ji nasaje, je chycený,“ říká Michal. To je důležité.
Právě tuhý návazec spojuje s lovem zkušených a větších kaprů. „Tuhé návazce z monofilu nebo fluorocarbonu, zvlášť když se nechá delší vlasový přívěs, už působí velmi selektivně. Mám je rád na opatrné velké ryby.“ Fluorocarbon je oproti běžnému monofilu ještě těžší a tužší, zároveň však křehčí a náročnější na správné uzly.
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Potahovaný návazec
Potahovaná šňůrka stojí mezi měkkou pletenkou a tuhým materiálem. Uvnitř je jemná šňůrka a kolem ní tuhý obal, který lze v potřebných místech stáhnout. „Můžu si vytvořit návazec, který je kombinací měkkého a tuhého. Tam, kde potah stáhnu, zůstane měkká šňůrka. Kde ho nechám, zůstane tuhý materiál,“ popisuje Kučera. Právě tuto variantu považuje za nejuniverzálnější. „Ten nejuniverzálnější je podle mě z potahované šňůrky, protože se dá udělat na mnoho způsobů.“
Ronnie rig
Ronnie rig má podle Michala jasnou doménu – plovoucí nástrahy. „Ronnie rig je vyvinutý pro použití plovoucí nástrahy. Ta postaví háček do takové pozice, aby se velmi agresivně a rychle zasekl.“
Háček není klasicky pevně navázaný, ale jeho uchycení mu umožňuje volný pohyb. Kučera přitom upozorňuje, že návazec sice lze použít i jinak, jeho hlavní přednost se tím ale ztrácí. „Na panáčka nebo klasické boilie na dno jsou podle mě efektivnější jiné návazce. Ronnie rig je skvělý právě na pop-up.“
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D-rig
D-rig není podle Michala ani tak samostatným druhem návazce jako specifickým způsobem uchycení nástrahy. „Na háčku je vytvořená smyčka ve tvaru D, po které klouže kroužek nebo mikroobratlík s nástrahou. Když ryba nástrahu nasaje, ona sklouzne po smyčce a oddělí se od háčku. Díky tomu se háček dobře zasekne.“ D-rig lze vytvořit s různými návazcovými materiály. „Použil bych ho, pokud bych chtěl zaseknout každou rybu, která mi atakuje nástrahu.“
Zig rig
Zig rig se od ostatních zásadně liší. Nástraha neleží u dna, ale přímo ve vodním sloupci. „Může být dlouhý půl metru, metr nebo několik metrů. Osobně jsem úspěšně chytal dokonce s osmnáctimetrovými návazci,“ říká Kučera.
Délka určuje, jak vysoko nad dnem bude nástraha. Pro kratší Zig rig může stačit dobře plovoucí boilie, u delších variant se používají lehké pěnové nástrahy s vysokým vztlakem. „Skvělé to bývá na hlubokých revírech, kde ryby nechtějí být ve velkých hloubkách a drží se v horních vrstvách. A také na hodně prochytaných vodách. Kapři už se několikrát chytili na dně, jsou tam opatrní, a pak se mohou snáz chytit právě na Zig rig.“
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Právě schopnost přizpůsobit návazec konkrétní vodě, rybám a jejich zkušenostem považuje Michal Kučera za klíčovou. Nejde tedy o to najít jeden dokonalý návazec, ale umět zvolit takový, který v danou chvíli nabídne kaprům něco jiného než většina ostatních rybářů.