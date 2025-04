13:58

Po úspěších hraných celovečerních verzí Lvího krále, Knihy džunglí nebo Aladina by se zdálo, že mají animované snímky od velkých studií předělané do hrané podoby u diváků vždy jen úspěch. Na stejnou vlnu letos naskakuje například studio Universal, které vyšle letos v červnu do kin do hrané podoby překopaný fantasy snímek Jak vycvičit draka.