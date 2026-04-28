Brdy ukazují, že turistické novinky nemusí znamenat beton, zábradlí a blikající atrakce. Na vrcholu Praha, druhém nejvyšším bodu pohoří, nově stojí dřevěný označník s reliéfem jelena. Nenápadný, ale povedený detail, který do zdejší krajiny zapadl přirozeněji než plastová cedule z hobbymarketu.
|
Vrchol Praha měří 862 metrů nad mořem a patří k místům, která si člověk zamiluje spíš tichem než velkou show. Právě proto zde nový prvek působí jako kompromis mezi turistikou a respektem k přírodě.
Jelen jako symbol Brd
Nový označník navazuje na sérii dřevěných symbolů, které už zdobí vrcholy Tok, Třemošná nebo Kočka. Tentokrát padla volba na jelena, tedy zvíře, které k Brdům patří stejně přirozeně jako lesy, mlha a ranní klid.
Podle zástupců regionu nejde jen o hezký detail do fotky na sociální sítě. Označník má pomoci s orientací návštěvníků a zároveň upozornit na významná místa zdejší krajiny.
|
Bez davů a lunaparku
Brdy si dlouhodobě zakládají na tom, že nejsou turistickou továrnou na zážitky. Místní chtějí návštěvníkům nabídnout klidnou krajinu, čistou přírodu a prostor pro tiché výlety, nikoliv přeplněné stezky.
CHKO slaví 10. výročí
I proto se podobné zásahy řeší opatrně. Nový jelen je malý prvek, ale ukazuje, že i turistická infrastruktura může vznikat citlivě a s rozumem.
Zajímavostí je, že označník nevznikl ve výrobní hale, ale rukama studentů Waldorfské školy v Příbrami. Žáci oboru umělecký truhlář a řezbář navrhli a vyrobili nejen tento kus, ale i další brdské označníky a turistické schránky.
Výsledkem je práce, která má duši a nepůsobí jako sériový výrobek.
Brdy slaví deset let
Chráněná krajinná oblast Brdy letos slaví deset let existence. Dříve bylo území dlouhé roky uzavřené kvůli vojenskému prostoru, dnes láká na lesy, rašeliniště, cyklotrasy i výjimečný klid.
|
Kdo sem vyrazí nyní na výlet, může si na vrcholu Praha kromě výhledu odnést i setkání s novým dřevěným strážcem hor.
Vrchol Praha