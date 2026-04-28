Brdy mají originální turistickou atrakci. Na vrcholu Praha stojí speciální jelen

  12:45
Vrchol Praha, druhý nejvyšší bod Brd, má nový symbol. Turistická oblast Brdy a Podbrdsko zde instalovala dřevěný reliéf jelena, který citlivě doplňuje krajinu a navazuje na sérii originálních označníků na dalších brdských vrcholech.
Dřevěný jelen nově zdobí brdský vrchol Praha. | foto: Michal Kroutil

Brdy ukazují, že turistické novinky nemusí znamenat beton, zábradlí a blikající atrakce. Na vrcholu Praha, druhém nejvyšším bodu pohoří, nově stojí dřevěný označník s reliéfem jelena. Nenápadný, ale povedený detail, který do zdejší krajiny zapadl přirozeněji než plastová cedule z hobbymarketu.

Vrchol Praha měří 862 metrů nad mořem a patří k místům, která si člověk zamiluje spíš tichem než velkou show. Právě proto zde nový prvek působí jako kompromis mezi turistikou a respektem k přírodě.

Dřevěný jelen nově zdobí brdský vrchol Praha.

Jelen jako symbol Brd

Nový označník navazuje na sérii dřevěných symbolů, které už zdobí vrcholy Tok, Třemošná nebo Kočka. Tentokrát padla volba na jelena, tedy zvíře, které k Brdům patří stejně přirozeně jako lesy, mlha a ranní klid.

Podle zástupců regionu nejde jen o hezký detail do fotky na sociální sítě. Označník má pomoci s orientací návštěvníků a zároveň upozornit na významná místa zdejší krajiny.

Bez davů a lunaparku

Brdy si dlouhodobě zakládají na tom, že nejsou turistickou továrnou na zážitky. Místní chtějí návštěvníkům nabídnout klidnou krajinu, čistou přírodu a prostor pro tiché výlety, nikoliv přeplněné stezky.

CHKO slaví 10. výročí

  • Brdy patří k nejcennějším přírodním územím ve středních Čechách.
  • Rozsáhlé lesy, rašeliniště a čisté vodní zdroje vytvářejí klidnou krajinu s minimálním zásahem člověka, která byla po dlouhá léta nepřístupná kvůli vojenskému újezdu.

I proto se podobné zásahy řeší opatrně. Nový jelen je malý prvek, ale ukazuje, že i turistická infrastruktura může vznikat citlivě a s rozumem.

Zajímavostí je, že označník nevznikl ve výrobní hale, ale rukama studentů Waldorfské školy v Příbrami. Žáci oboru umělecký truhlář a řezbář navrhli a vyrobili nejen tento kus, ale i další brdské označníky a turistické schránky.

Výsledkem je práce, která má duši a nepůsobí jako sériový výrobek.

Radar na vrcholu Prahy

Brdy slaví deset let

Chráněná krajinná oblast Brdy letos slaví deset let existence. Dříve bylo území dlouhé roky uzavřené kvůli vojenskému prostoru, dnes láká na lesy, rašeliniště, cyklotrasy i výjimečný klid.

Kdo sem vyrazí nyní na výlet, může si na vrcholu Praha kromě výhledu odnést i setkání s novým dřevěným strážcem hor.

Vrchol Praha

  • Není Praha jako Praha. V Brdech nejde o město, ale o druhou nejvyšší horu. Díky věži meteoradaru ČHMÚ na svém vrcholu dosahuje „uměle“ výšky 916 m, a převyšuje tak nejvyšší brdský vrchol Tok.
  • Vrchol Praha se nachází přibližně 1,8 km severozápadně od obce Nepomuk. Rozsáhlá vrcholová plošina klesá do okolních údolí. Zejména jižní svahy jsou strmé a místy pokryté kamennými moři a suťovišti, na jejichž horních okrajích se otevírá několik působivých vyhlídek, včetně známé Čákovy vyhlídky.
  • Radar na vrcholu Prahy je jedním ze dvou srážkových radarů v České republice. Nejde však o první radar v této lokalitě – již za druhé světové války zde stála německá radarová stanice, která sloužila k navádění letadel Luftwaffe. Dodnes se dochovala řada pozůstatků tohoto zařízení.
  • Samotný objekt radaru je nepřístupný, v jeho okolí se však nachází několik vyhlídek s dalekými rozhledy – za dobrých podmínek až na Šumavu, Český les, Slavkovský les, Doupovské hory, Krušné hory i do nitra Brd. Výjimečně lze zahlédnout i Alpy.

Na stezce na vrch ZebĂ­n u JiÄŤĂ­na zaÄŤala stavba dubovĂ˝ch schodĹŻ a zĂˇbradlĂ­

