Na výlet beze stop. Nový projekt míří k šetrnosti během turistiky a výletů

Udržitelné rady Cestovatelské rady z Desatera podle udržitelné Turistiky beze stop.

Navštiv místo spíš ráno nebo večer, vyhneš se největším davům.

Dej přednost veřejné dopravě.

Co si na výlet přineseš, to si taky odnes.

Nejezdi autem až tam, kde je to možné, zkus dojít k cíli co nejvíc pěšky.

Respektuj způsob života místních a jejich zvyky. Neruš hlukem a světlem.