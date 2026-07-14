Vodu, svačinu, opalovací krém a nově také pytlík na odpadky. Organizátoři letní výzvy Ukliďme Česko a outdoorový prodejce 4camping chtějí, aby se právě ten stal běžnou součástí výbavy na výlet.
Během letních prázdnin připravili celkem čtyři soutěžní kola. Právě teď běží druhá výzva a na Facebooku i Instagramu už přibývají fotografie účastníků, kteří ukazují pytlíky plné plechovek, plastových lahví, obalů od jídla i dalších odpadků posbíraných během procházek či výletů. Někdy jde navíc o velké bizarnosti. Na fotkách už se objevil načatý rum, stará váha nebo hračky.
Stačí odnést alespoň něco
„Nechceme po lidech, aby uklízeli tuny odpadu. Chceme ukázat, že když každý z nás odnese z výletu pár odpadků navíc, bude naše příroda vypadat úplně jinak. Je to drobná změna, kterou zvládne opravdu každý,“ říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.
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Zapojení je jednoduché. Stačí si na výlet přibalit jakýkoli pytlík na odpadky, cestou sebrat několik odhozených věcí, vyfotit se s úlovkem a snímek přidat do komentáře pod soutěžní příspěvek na sociálních sítích projektu Ukliďme Česko nebo společnosti 4camping. Autoři nejzajímavějších fotografií mohou získat poukázky na nákup outdoorového vybavení.
Vytvořte si nový návyk
„Naším cílem není propagovat konkrétní produkt, ale podpořit nový outdoorový návyk. Když si na výlet automaticky balíme vodu nebo pláštěnku, proč by mezi výbavou neměl být i pytlík na odpadky?“ říká Adam Lokša ze společnosti 4camping.
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Podle organizátorů nejde o velké úklidové akce ani o sbírání celých pytlů odpadu. Smyslem je vytvořit jednoduchý zvyk – když už jsme v přírodě, odnést s sebou alespoň jednu PET láhev, plechovku nebo obal, který tam zanechal někdo jiný. Pokud se podobně zachovají stovky či tisíce lidí, může být podle nich výsledek překvapivě výrazný
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