Její vyprávění není jen o Americe, ale hlavně o tom, co se stane, když se člověk rozhodne vykročit vpřed, ať už na silnici, nebo ve vlastním životě.
Co byl první moment, kdy jste si řekla, že budete stopovat napříč Amerikou?
Tenhle plán se mi v hlavě rodil už delší dobu. Původně jsme dokonce měly s tehdejší přítelkyní koupené letenky do New Yorku a chtěly jsme Spojené státy projet stopem společně. Jenže jsme se mezitím rozešly a jako by to bylo nějaké znamení, aerolinky náš let nakonec stejně zrušily. Já jsem se ale svého plánu nevzdala. Nakonec jsem se rozhodla vyrazit sama a pojala jsem to jako porozchodovou terapii, kterou jsem si sama sobě naordinovala.
Stopování v USA může znít pro mnoho lidí jako docela riskantní dobrodružství...
V momentě, kdy jsem zvedla palec v Miami, už jsem za sebou měla zhruba desetiletou stopařskou kariéru z nejrůznějších koutů světa. Dá se tedy říct, že moje důvěra v lidi už byla poměrně dobře vybudovaná. Jsem přirozeně docela důvěřivý člověk, ale snažím se to vědomě vyvažovat zdravou ostražitostí, abych každému hned nenaletěla.
Byly přece jen nějaké situace tak trochu na hraně?
Ano. Nejvíc mi daly zabrat momenty, kdy jsem se s řidiči až příliš zhulila a pak na mě začala přicházet opravdu pestrá škála paranoidních myšlenek. Byly chvíle, kdy jsem byla stoprocentně přesvědčená, že skončím unesená v kufru auta. Zpětně si ale myslím, že tyhle pocity pramenily spíš z přemíry THC v mém krevním oběhu než z reálného ohrožení.
Změnilo vám některé z takových setkání pohled na Ameriku? Přece jen v knize zmiňujete několik postav, od miliardáře z Miami po náhodné řidiče na zapadlých silnicích...
Byla to mozaika desítek krátkých jízd s lidmi, které bych za normálních okolností nikdy nepotkala. Říká se, že by se člověk měl snažit vystupovat ze svých sociálních bublin a nevyhýbat se konverzacím s lidmi, kteří nesdílejí jeho názory. Stopování v USA je pro tohle jako dělané. Potkáte lidi z různých sociálních vrstev i kultur – republikány, demokraty, anarchisty… A nakonec člověk zjistí, že pod všemi těmi nálepkami se každý prostě snaží přežít a nějak projet tuhle jízdu, které říkáme život.
Co bylo během vaší cesty to nejšílenější „ano“, které jste vyslovila?
Šílených „ano“ mi během cest uniklo spousta, ale nejvíc mě překvapilo jedno – souhlas s návrhem na sdílení placené eskortní služby. Sama bych za nic takového nikdy neplatila, ale když s tím přišel jeden z mých hostitelů na Floridě – který si slečny k podobným účelům platil pravidelně – a jednoho večera mi nabídl, že se k němu můžu přidat, souhlasila jsem. Nelituju, byl to rozhodně zajímavý zážitek. Jak se říká, zkusit se má všechno… ale projednou mi to úplně stačilo.
Napsala jste první český lesbický cestopis. Jak moc pro vás bylo důležité přinést do cestovatelské literatury otevřenou queer perspektivu?
Být v tomhle naprosto otevřená pro mě bylo zásadní. I nyní totiž v české literatuře, a to nejen v cestopisech, není mnoho knih s lesbickými nebo gay hlavními postavami. Ze svého dospívání vím, jak moc důležité je „vidět se“ v příbězích kolem sebe – v seriálech, ve filmech nebo v knížkách. V době, kdy člověk hledá sám sebe a snaží se pochopit svou sexualitu, může taková reprezentace znamenat hodně. Najednou zjistíte, že v tom nejste sami a že s vámi není nic špatně. I proto jsem chtěla, aby byla moje knížka v tomhle úplně otevřená. Aby třeba nějaký mladý čtenář nebo čtenářka někde na malém městě mohl mít pocit, že v tom taky není sám.
Setkala jste se i tak někdy s reakcemi typu „tohle by se v cestopise psát nemělo“?
Musím říct, že zatím lidé mou otevřenost spíš oceňují. Říkají mi, že podobně upřímný cestopis ještě nečetli, že je pro ně svěží, nový a baví je to. Nejvíc jsem se upřímně obávala reakce mé mámy, ale zatím jsme ve fázi, kdy mi knížku chválí a k žádným peprnějším scénám se vůbec nevyjadřuje.
Co vám tahle cesta dala?
Američani mě inspirovali svou podnikavostí. Vlastní podnikání mě nikdy nelákalo, v USA jsem ale potkala tolik lidí, kteří mají svůj vlastní byznys, že v současnosti už je to pro mě jediný logický další krok.