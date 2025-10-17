Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení. Co když je ale nabouraným automobilem formule jedna a stane se vám to na dálnici, kde na jedovaté brzdy supersportovního závoďáku nemáte šanci?
České dálnice znají červenou formuli šest let. Od roku 2019 se policie snažila chytit tajemného jezdce přímo v akci. Podařilo se to až letos v září.

Po dálnici D4 u Příbrami se proháněla formule.
Média široce informovala a řešila několikeré zjevení červené formule na české dálnici D4 v okolí Příbrami. Naposledy v souvislosti s tím, že se policii konečně podařilo tajemného jezdce nejen sledovat, ale i zadržet a identifikovat. Nikdo si ale příliš nepokládal otázku, jak by například pojišťovny řešily situaci, kdy by závodní auto nabouralo jiný vůz nebo někdo to „nabořil“ do něho.

Jde totiž o to, že takový závodní vůz nemá na veřejné komunikaci co pohledávat, a nemá proto ani obvyklé povinné ručení. A mohl by pilot „efjedničky“ požadovat v případě poškození náhradu z povinného ručení teoretického viníka nehody s běžným vozidlem? Požádali jsme o vyjádření tři subjekty. Pojišťovnu (box dole), policii a právní kancelář zaměřenou na záležitosti řidičů.

Je to právně irelevantní

Jak by k situaci přistupovala dopravní policie? To nastínila Violeta Siřišťová, mluvčí Policie České republiky. „Postup při posuzování dopravní nehody by se ani v tomto případě nijak nelišil od jiných situací, kdy se provozu účastní technicky nezpůsobilé nebo neschválené vozidlo. Zavinění dopravní nehody se vždy odvíjí od konkrétního šetření. Bez znalosti detailů nelze odpovědnost předjímat,“ uvedla Siřišťová.

Policie řekla, jaké tresty hrozí řidiči formule z dálnice D4. Rozhodne soud

Popisovaná situace je podle jejího vyjádření zjednodušená a právně irelevantní bez dalších informací. Je nutné znát příčinu střetu, důvod zastavení vozidla, míru zavinění, případný úmysl či nedbalost, porušení právních předpisů, a především následky. Teprve na základě těchto skutečností lze kvalifikovat právní odpovědnost. „Každé posouzení zavinění dopravní nehody vychází ze zjištěných skutkových okolností, výpovědí účastníků, technických posudků a dalších důkazních prostředků. Předjímat odpovědnost bez znalosti konkrétních detailů je nejen nevhodné, ale i právně nepodložené,“ dodává policejní mluvčí.

Labyrint právních kliček

O vyjádření se s deníkem Metro podělil i brněnský advokát Petr Juráň. Jeho kancelář se mimo jiné specializuje i na dopravní nehody a dopravní problematiku obecně. „Tento případ jsem sledoval jen okrajově. Je to sice trochu úsměvné, ale jak správně uvádíte, teoreticky mohla vzniknout škoda nebo újma na zdraví při provozu takového vozidla a tím i právně nelehká situace. Pokud by řidič způsobil takovým vozidlem nějakou dopravní nehodu (byl by jejím viníkem), při které by došlo ke vzniku škody nebo nemajetkové újmy na zdraví, tak by poškození mohli podle mého názoru uplatnit své nároky vůči České kanceláři pojistitelů (ČKP), která by plnila z takzvaného garančního fondu, nebo proti viníkovi vozidla přímo,“ argumentuje Juráň. V případě, že by bylo zavinění plněno z garančního fondu, měla by následně ČKP právo na regres vůči viníkovi nehody. Ten by tedy v konečné důsledku vzniklou škodu musel zaplatit.

„Pokud by byla situace opačná, tedy došlo by k nehodě, ale formule by nebyla viníkem, ale poškozeným, pak by to bylo velmi zajímavé. Obecně by škoda měla být hrazena z povinného ručení vozidla viníka. Nicméně to, že formule neměla na dálnici co dělat, je důležitá okolnost, která by vedla přinejmenším ke vzniku spoluodpovědnosti jejího řidiče na vzniku škody, a případné pojistné plnění by mu bylo zřejmě dosti kráceno,“ uzavírá problematiku z pohledu paragrafů advokát Petr Juráň.

Pojišťovna: Neřešíme, zda jde o formuli, či běžný automobil

Zatím efjedničku na dálnici neřešili. Jak by k tomu ale přistoupili? Uvádíme informace od Honzy Marka, mluvčího Generali pojišťovny.

Kdo by byl posuzován jako viník? Například kdyby osobní auto do formule narazilo zezadu, protože nedodrželo bezpečnou vzdálenost...
Záleželo by na okolnostech, ale pokud by prokazatelnou příčinou bylo nedodržení vzdálenosti vzadu jedoucího vozidla, pak by z jeho povinného ručení byla uhrazena skutečná škoda, která po nárazu vznikla na automobilu (formuli). Jako pojišťovna se při našem rozhodování o výplatě pojistného plnění z povinného ručení nezaobíráme tím, zda se vozidlo (formule) smělo pohybovat na komunikaci. Oprávněný nárok na úhradu škody z povinného ručení nehodou tak zkrátka vznikne.

Mohl by řidič formule požadovat náhradu škody (když není schválena pro provoz na pozemní komunikaci)?
Ano, majitel formule by škodu mohl požadovat. Pokud by viník neměl sjednané povinné ručení, pak by se tato škoda hradila z garančního fondu ČKP. Tedy poškozený by dostal vzniklou škodu zaplacenu.

Lze pojistit závodní vozidla?
Jsme schopni pojistit závodní vozidla v případě povinného ručení a vybraných doplňkových pojištění, havarijní pojištění pro tento typ vozidel a aktivit pojistit nelze vůbec. Výše uvedené platí, když se to týká jejich pohybu v běžném provozu. Při samotné účasti na organizovaném motoristickém závodu a soutěži, která probíhá ve vymezeném prostoru uzavřených tratí či trasách, není možné pojistit vozidla ani z titulu povinného ručení.









Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší dar v hodnotě 10,5 milionu

Lidická sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší umělecký dar ve své historii, a to od turecko-britské sběratelky Hümy Kabakciové. Hodnota sady uměleckých děl byla vyčíslena na 500 tisíc...

16. října 2025  19:02,  aktualizováno  19:02

Pobodaná žena v pražském bytě. Policie po podezřelém pátrala několik hodin

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se ve čtvrtek odehrál v bytě v centru Prahy. Při konfliktu mezi mužem a ženou utrpěla žena bodné zranění. Podezřelého policie dopadla za několik hodin.

16. října 2025  15:12,  aktualizováno  18:16

